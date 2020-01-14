【越南旅遊】峴港3個必去購物商場　教你買最抵手信、特產！

去到峴港，除了要走訪各大景點參觀，以及要參加一些戶外活動之外，當然少不了要去買些手信和特產！回來後派給不同的親戚朋友，或者是留給自己作紀念。不過到底越南有什麼必買手信，又可以在那裡買到這些手信呢？KKday為您推介三個峴港購物的好地方，絕對讓您可以買到自己的心頭好和手信。

峴港必到購物景點推介

1. 韓市場 Han Market

第一個要推介的峴港購物景點是峴港的著名市場——韓市場。作為峴港最有名的市場，韓市場的佔地非常大，而且所販賣的貨品種類亦非常多，由乾貨、衣物、 食肆到肉類都一應俱全，一定會有合您心意的貨品。

來到韓市場可以到它一樓的賣場逛逛， 您可以買到不同的越南乾貨， 例如水果乾、 醃製品、果仁等等，種類繁多，一定會有適合您的類型。另外，想買些紀念品，如鎖匙扣、磁石貼等等的您亦可以在一樓逛逛，有大量的舖頭在這裡讓您慢慢選購。當然，也少不了要逛竹籃店，買個適合自己的竹籃袋作為紀念。

至於韓市場的二樓賣的就和一樓截然不同，有各式各樣的鞋、草帽、衣服，不妨買頂有越南風情的帽子，或者是買件越南特色的奧黛，自用或作為手信同樣合適。另外，除了購物外，韓市場也有不少的食肆，想食牛肉湯河粉或者是飲杯果汁，這裡絕對可以滿足您的要求。至於想兌錢的您，亦可以到這裡的金飾店，匯率相對機場會好一點。

地址：119 Trần Phú, Hải Châu 1, Hải Châu, Đà Nẵng 550000 開放時間：06:00-19:00

按圖即睇其餘兩個峴港SHOPPING必去商場：

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