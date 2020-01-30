【加拿大航空】商務艙飛行體驗　超水準貴賓室丶名廚設計餐飲 !

終於又輪到小弟出遊了，這次特地來搭乘加拿大航空的商務艙體驗，加上這也是我身為加拿大居民，第一次體驗加拿大航空的商務艙，所以讓我相當興奮。 文： Charlie King ／TripPlus

而搭乘商務艙時，其中一個好處就是可以進入加拿大航空的貴賓室體驗一下，這次也順道體驗了一下在溫哥華機場的加拿大航空國際航線楓葉貴賓室 (Air Canada Maple Leaf Lounge)。這個楓葉貴賓室近幾年有重新整修過，也是我第一次進入整修後的楓葉貴賓室，我想溫哥華機場身為加拿大航空的主場之一，貴賓室也不會太讓人失望。

溫哥華機場加拿大航空國際航線楓葉貴賓室入口（TripPlus授權使用）

溫哥華機場加拿大航空國際航線楓葉貴賓室

這個楓葉貴賓室位於安檢過後的左手邊，只要過了安檢以後，往左手邊看就可以看到了。這楓葉貴賓室在兩年前整修過，現在的貴賓室的裝潢非常有質感，在硬體上面，小弟認為不會輸溫哥華機場的國泰航空貴賓室。由於這次小弟的航班是在晚上出發，剛好避開了許多早上以及深夜的亞洲航班，所以在這個貴賓室裡面，並沒有太多人使用，也就不會太吵雜。廣大的貴賓室裡面，乘客可能不到15個人，當然可以好好享受。



另外值得一提的是，溫哥華機場將來會有新的加拿大航空「Signature」貴賓室，我問了一下工作人員，這個新的貴賓室預計將會在明年開幕（但是是何時還不確定，也有可能會延遲），不過想要體驗這個「Signature」貴賓室的話，必須要使用真金白銀購買加拿大航空商務／頭等艙機票的乘客才能夠使用，我想這個貴賓室之後會帶給旅客另一種不同的感受，就讓我們拭目以待吧！

▼▼按圖放大看看楓葉貴賓室的環境和設備▼▼

+ 15 + 14 + 13

再把重點拉回到這個楓葉貴賓室，我想許多讀者對於美國／加拿大籍航空的抱怨上，主要就是服務及食物。其實放寬心來看，我個人覺得其實還蠻不錯的，至少在貴賓室內的工作人員有問必答，吃完的碗盤也很快就收走，環境非常光亮以及乾淨，我給予相當高的評價。另一方面，也許食物選擇沒有像亞洲籍航空的貴賓室那樣比較多熱食，不過這次我進去體驗的時間內，剛好有供應夏威夷碎生魚片飯 (Poke Bowl)，雖然沒有熱熱的湯麵，但是這個生魚片飯也是味道相當不錯的！另外在我的詢問之下，貴賓室內的主菜項目，大約每半年會換一次，這點必須要給它大大的加分，不會像某些美籍航空的貴賓室，只有一成不變的食物，楓葉貴賓室會定時更換主食，會帶給旅客不同的感覺，還是很不錯的！接著我們直接看圖片吧

+ 5 + 4 + 3

加拿大航空商務艙（Boeing 777-300ER機型）

好好享受了第一次的加拿大航空楓葉貴賓室的體驗之後，接著是小弟搭乘的的加拿大航空商務艙體驗，也就是這次的重頭戲。這次的航班號碼為AC 854，從溫哥華出發時間為下午5:55分，我這次的機票，是用了聯合航空的哩程計畫75000 miles，加上約$47美金（約港幣365元）的稅金，來兌換並體驗這次從加拿大溫哥華到英國倫敦的商務艙航班體驗。

這次搭乘的飛機並不是最新的Boeing 787機型，而是Boeing 777-300ER機型。這次的座位在1D，整個座位的空間非常大，不過我覺得只看座位的話，在寬度上感覺與其他主流航空的商務艙比較起來，還是稍微窄了一點點，不過這點不是特別影響到我的搭乘，但如果讀者的體型比較高大，可能會感覺到稍微擁擠一點。

▼▼按圖放大看機上的座位環境、設備▼▼

+ 13 + 12 + 11

娛樂影音系統相當多元化，有最新的電影，電視劇集，甚至還有亞洲的電影，包羅萬象，應有盡有，相信一定有適合乘客的娛樂選項，讓你在飛機上的時間不會無聊。

▼▼按圖放大看機上的娛樂影音系統▼▼

+ 3 + 2

飲食方面，其實加拿大航空也有下功夫，請到了加拿大著名的主廚——David Hawksworth來設計餐點。當然歐美的食物比較不會滿足讀者們的亞洲胃，而且也沒有特別驚豔，只能說中規中矩，不過我個人覺得食物總體來說還算是不錯，從前菜的沙律，燻吞拿魚，到主菜的牛排，到後面的芝士／甜點，我都覺得蠻好吃，每一道都吃得很開心。而早餐則是很特別的需要在紙本的選單上面，先選擇想要的早餐，跟一般的程序不太相同。

▼▼按圖放大看機上的餐飲選擇及其賣相、味道▼▼

+ 9 + 8 + 7

最後總結

這次的加拿大航空商務艙體驗，以我個人來講可以說是相當不錯。硬體上面不用說相當有國際航空的水準，跟一般我們認知的加拿大／美國境內的加拿大航空，可說天壤地別。另外，亞洲人講求的服務，與歐／美式的服務不盡相同，我的感覺是加拿大航空的空服員，是把每位旅客當成自己家人在照顧，會跟你閒話家常，以及分享生活經驗，其實也還挺溫馨的。至於娛樂影音方面也相當不錯，而且也有不少中文及亞洲電影，甚至連荷里活的電影也有中文字幕！

而食物來說雖然不能夠滿足亞洲胃（尤其又是飛歐洲線），我個人認為食物還蠻不錯的，但老實說口味這個東西非常見仁見智，就留給各位讀者去自行體驗。如果真的要我講個缺點的話，那就是飛機上的噪音非常大，不過相信在若搭乘Boeing 787機型的話，噪音方面應該有降低的。

最後還是依依不捨離開了商務艙，抵達了英國倫敦（TripPlus授權使用）

我知道不少人可能都會覺得加拿大航空很爛，埋怨的理由從服務，食物，到行李損壞，或者行李失蹤等等都有看過。經過這次體驗，從開始建立「Signature」貴賓室這一點，就可以看到出來加拿大航空是想要升級旅客的體驗品質，不過由於美國／加拿大當地的文化，以及習性，跟我們亞洲人的習慣不盡相同，能夠看到全面提升品質這點，可能還有一段路要走。

而這趟旅程我覺得比較不喜歡的，是它的起飛時間，因為在晚上大約六點鐘起飛，吃完餐點後，還是一點睡意也沒有，因此基本上整個航程都沒有睡的很足夠，抵達倫敦的時候是大約當地時間早上十一點（也就大概是溫哥華當地的半夜三點左右），因為時差的關係，會覺得身體非常累。總之這次搭乘的加拿大航空商務艙，讓我感受到了另一種優質的服務，我給予高分的評價，也推薦給各位讀者。

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