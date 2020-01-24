台北捷運環狀線通車！沿線5大美食商圈推介　必去板橋站湳雅夜市

新北捷運「新北環狀線」第一階段已通車，路線由新店大坪林至新莊新北產業園區站，途經14個車站，旅客體驗環狀線，當然也要好好享受美食，是次推介新北環狀線沿線5大商圈的美食攻略，從起點站「大坪林」到熱門站「幸福站」,美食選擇多元化！

新北環狀線共有14站，包含大坪林站（轉乘松山新店線）、十四張站（轉乘安坑線）、景安站（轉乘中和新蘆線）、中和站（轉乘萬大線）、板橋站（轉乘板南線）、新埔民生站（轉乘板南線）、頭前庄站（轉乘中和新蘆線）及新北產業園區站（轉乘機場捷運）。（圖片來源：台北捷運公司）

【1】中和站—巷弄尋寶

中和站的地標是「南山威力購物廣場」，行街購物最適合不過，但說到美食，當然要到巷弄尋寶，而出口對面已有炸物、麵線糊小攤以及越南餐館，非常方便。

【2】景平站—興南夜市

中和區「景平站」是來往新店的必經路段，附近有「興南夜市」，步行約8分鐘即可抵達，夜市大多為小吃、服飾等生活雜貨，美食多元化，是次推介當中5大必吃食店！

👇👇即睇「興南夜市」5大必吃食店👇👇

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【3】新北產業園區站—早餐一條街

新北產業園區站同時亦是機場捷運的一站，附近還有「早餐一條街」（位在五權一路和五工二路的交叉街道），就連新北捷運局亦稱在這裏可品嚐到不同風味的早餐，一起看看有哪些早餐推介吧！

👇👇即睇早餐一條街有咩食👇👇

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【4】板橋站—美食天堂

環狀線通車後，到板橋旅遊覓食更加方便了，由於是交通集中地，附近有多間百貨公司、娛樂場所，亦是美食集中地，如「民權路202巷」進駐多家充滿文青氣息的咖啡店，還有南雅東路上的「湳雅觀光夜市」，絕對是美食天堂！

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【5】幸福站—宵夜一條街

從幸福站步行約10分鐘可到達「福壽街」，100公尺長的街道有不同的餐飲美食，牛排、麻油雞、小吃等應有盡有，是一處越夜越熱鬧的美食聚集地。