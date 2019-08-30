【花蓮懶人包】山系、打卡系兩種玩法！至齊19個私房景點大整理

美到不像話的臨海之鄉花蓮你會怎麼玩？ReadyGo精挑細選了19個「此生必去」的花蓮景點，不管是自然系的爬山玩水讓你的心靈再次充電、還是打卡系的曬靚相Po IG讓你留低美好回憶，花蓮不管怎麼玩都能讓你意猶未盡！快來看看是哪19個「此生必去」花蓮景點！

#自然系

1. 大石鼻山步道

想要俯瞰海天一色之美景，就一定要來到花蓮的大石鼻山步道。座落於豐濱鄉的台11線上，沿木棧步道向上，15分鐘便能攻頂，美麗的景色是撫慰人心最好的藥劑，在這樣的美景下，怎能忍住按下快門的衝動？作為花蓮自然系行程的第一站，這裡最適合再不為過。

2. 石梯坪

美的不像話，就像夢幻仙境般的地方竟然就在花蓮！這裡是石梯坪，海蝕地形十分發達的石梯坪市面積極大的海岸階地，這裡可以說是世界級的戶外地質教室，尤其壺穴景觀堪稱台灣第一。稍微運用一點拍攝技巧套上適合的濾鏡，你也能拍出像天空之鏡的夢幻美照～

3. 石門麻糬洞

5步就可以直接到海裡？不敢相信花蓮竟然有這樣的秘境！美麗的海岸線景觀搭上大自然的鬼斧神工，總是讓人眼前為之一亮，位在豐濱的石門洞，當地人俗稱麻糬洞，外型很像一台march，所以也叫做march洞，這裡可是電影《沉默》也來取景的秘境呢。提醒一下，出發前可以先查一下潮汐，避開滿潮與退潮才能欣賞到最美的海景。

按圖看其他７個花蓮絕密自然系景點，加入行程中▼

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#打卡系​

1. 花蓮貨櫃Starbucks

有在關注即時新聞的，絕對知道全台首間貨櫃Starbucks就在花蓮！堪稱全台Starbucks連鎖店裡最強的IG打卡點，洄瀾門市一開幕便成為話題焦點。白色貨櫃屋、馬賽克彩色牆面，純白典雅同時帶有磅礡的氣勢，內部完美運用阿美族原住民的風格，鮮明色彩讓人驚豔，難怪一開幕便造成轟動！

2. 童話屋咖啡館Mr. Sam

睇過電影《魔戒》的朋友一定很想親身體驗一次哈比人村莊，現在就來圓夢！花蓮山姆先生童話屋咖啡館就像是哈比人的房屋，奇幻的超現實小矮房加上一旁的森林造境，讓人宛若置身童話故事裡。這裡的一磚一瓦都是主人親手堆疊的，不難看出主人的用心。

3. 向日廣場

充滿地中海風情的向日廣場總是讓人有置身威尼斯或是五漁村的錯覺感，這裡可是在地人推薦的私房景點。南歐地中海風格的建築與一旁的花蓮漁港形成強烈對比，想要體驗南歐風的朋友，到花蓮旅遊記得把這私房景點列入行程裡。

▼按圖看其他７個花蓮人氣打卡系景點，加入你的旅程中吧！▼

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