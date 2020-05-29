【東京拉麵】小編親試超過200碗！細評澀谷、新宿6大最強醬油拉麵

拉麵的種類五花八門，先以湯的基底來說，從陸地到海鮮就已不下十種，再加上醬底的選擇與調配，大概五六十種跑不掉，而最廣為人知的分類方法 — 白湯、醬油、鹽味與海鮮系拉麵。我相信每款拉麵都有自身的擁護者，而我呢？醬油拉麵是我的第一首選，這兩年吃了有200碗醬油拉麵，也稍微整理出了一些自己相當喜愛的醬油拉麵店家，希望能幫上喜愛醬油或想嘗試醬油的你。

1. 我心目中的池袋最強拉麵 － 麺処 篠はら

新宿、澀谷、池袋，這三區是東京三大主要繁華之地，新宿拉麵百家爭鳴外，池袋也相當具有競爭力。除了全亞洲最火熱的拉麵店－無敵家，還有幾間高品質高水準的拉麵店。而我在這段要介紹的正是，這半年在東京生活中，最令我震驚的一碗醬油拉麵。

稍微混濁的醬油湯，比起其它淡麗系醬油湯底，「篠はら」顯得濃郁許多。一口湯就散發著蛤蜊和海瓜子雙貝類的味道和香氣，說是很單純的醬油拉麵嗎？絕對不是，醬底更像是拿來襯托出湯底鮮甜美味的工具，使得動物系和貝系的湯頭兩者互相完美融合，且更提升整體湯頭的厚度與深度。而令我最佩服的是，這樣的湯頭竟然完全不鹹，相當溫潤親和，喝完絕對不是問題。除了湯頭，叉燒與配料也不馬虎，特製醬油中給了四片不同的叉燒（豬五花、豬腿、豬肩和雞胸肉），四者的口感和味道都不盡相同，讓客人能享受到四種完全不同的滋味；而配料中除了筍乾以外還出現了特別的竹筍，有嚼勁的纖維和爽脆的口感，兩者都相當講究。

或許是吃太多醬油拉麵，有些名店吃來並沒有這般厲害，不過「篠はら」能在這些店家中脫穎而出，征服我逐漸挑嘴的味蕾，一定要把它推薦給愛吃拉麵的大家。

地址東京都豊島区池袋3-1-4 店名麺処 篠はら 交通簡介:要町駅 徒步5分 池袋駅 西口徒步10分 營業時間11:00-14:30、18:30-21:40 定休日週三

2. 王牌醬油 — らぁ麺 すぎ本

前陣子拉麵吃得些許徬徨，甚至已經不太能從我最愛的醬油拉麵中找到什麼樂趣和驚喜，不過直到吃到了「らぁ麺すぎ本」，讓我重新找回對拉麵的熱忱。

也不知道是什麼契機，「らぁ麺 すぎ本」在食べログ有著3.8的高分，同時也是東京都內排名前三的醬油，卻一直放在我的口袋名單中，一直沒想起來有這家醬油名店。巧的是在我開始厭倦吃拉麵的生活時，還是接受了朋友的邀約，決定去吃了一直都沒吃的名店「すぎ本」，好險相見不怕恨晚，真是碗相當直拳式的醬油拉麵，如此地美味動人！

「すぎ本」的醬油湯頭，喝來直爽紮實，是屬於相當正統的醬油拉麵，醬底拉出優雅雞湯的鮮甜美味，帶點菇類的尾勁與香氣，配上我最愛且軟硬適中的小麥細麵，柔滑順口，與湯搭配得珠聯璧合，麵條完美地扒著濃郁的麵湯，每口都能享受到它的精華。寫到這裡，我對「らぁ麺すぎ本」的思念也跟著被帶出來了，那麼今天的晚餐就決定是它了吧！

+ 3 + 2

地址東京都中野区鷺宮4-2-3 店名らぁ麺 すぎ本 交通簡介:西武新宿線 鷺ノ宮 駅徒步1分 營業時間11:00-15:00、18:00-21:00 定休日週二

3. 新宿最強醬油拉麵 – らぁ麺 はやし田

要說到醬油拉麵，不得不再提起這間於新宿拉麵八間精選中提過的「らぁ麺 はやし田 」，而在上次介紹了店內招牌醬油拉麵，這次就來討論他們家的醬油沾麵。說真的，比起醬油湯麵，我認為「はやし田 」的沾麵其實更加厲害，而且有別於傳統的濃厚沾湯，依舊使用醬油清湯作為沾湯，味道卻依然強勢夠味，雞鴨煮的濃郁醬油和香味十足的雞油，配上店家極具特色的Q彈扁麵條，大口吸麵的感覺真的很痛快，整體驚艷度徹底超越了招牌清湯醬油，非常走心。

如果胃還有空間的話，千萬別忘了加點他們的紅心味玉和茶泡飯，吃完麵後將麵湯加進沒有鹹度的茶泡飯中，像是走進新世界般的美好。

+ 2

地址東京都新宿区新宿3-31-5 新宿ペガサス館 1F 店名らぁ麺 はやし田 新宿本店 交通簡介:JR 新宿駅 徒步5分 副都心線 都営新宿線 新宿三丁目駅 徒步5分 營業時間11:00-16:00、18:00-22:00 定休日不定休 週末營業

4. 像生活品牌的拉麵店 － 麺尊Rage （麵尊Rage)

位在吉祥寺附近西荻窪的「麺尊」，是一間相當有個性的拉麵店，由幾位年輕的帥哥所創立，除了超銷魂的拉麵外，還有出些系列周邊，像是品牌貼紙、衣物或是一些生活用品，把整間店打造得更像是品牌概念店。

看圖就懂不用多說，是我最喜愛的雞清湯醬油系拉麵。常有朋友問我：「天天吃醬油，不會覺得膩，每碗都很像嗎？」其實不然！就像台灣國民美食牛肉麵一樣，千奇萬種，每家特色和所強調的重點也都不盡相同，每碗都令人回味無窮。

而「麵尊」的拉麵，強悍中帶點優雅，雞湯、醬油和香味油間互相完美融合，入口先是濃郁重口的醬油香，尾勁再帶上雞湯的醇與甘甜，起初有點鹹，不過喝到後其實非常溫和爽口，配上夢幻的薄切舒肥豬叉燒和五分熟超嫩雞胸肉，真的無可挑剔，叉燒飯更是銷魂，一口飯一口麵，壓力煩惱瞬間忘卻。不過最後還是要提醒一下，不敢吃太生的豬肉或雞肉的朋友，來「麵尊」前一定要謹慎考慮一下喔！

+ 2

地址東京都杉並区松庵3-37-22 店名麺尊 RAGE 交通簡介:JR中央線 西荻窪駅 徒步5分 營業時間11:00-15:00、18:00-21:00 定休日不定休

5. 僅兩年，一躍而上成為東京最火紅的醬油拉麵店家－麺屋さくら井

位在離市中心較遠三鷹的「麺屋さくら井」，大概從三鷹車站還得步行個15分，卻只用了兩年的時間，ㄧ躍成為東京最火紅的拉麵店？我們來一探究竟！

「麺屋さくら井」的醬油湯底有別於其他清湯醬油，湯頭明顯地能喝到濃厚的菇香，整個凌駕在湯底和醬油上頭，搭配數種地雞熬製的鮮甜湯頭、香味油和特調醬油，這般滋味是吃遍無數碗醬油拉麵的我都未曾嚐過的，拳拳到肉，紮實且非常有深度。

而關於最吸引人的厚切舒肥豬里肌，顏色和口感皆雖完美，不過我認為它的調味實在太重了，又因是厚切，類似奶油的風味重得超出預期，使我吃了一口肉後就已經感到膩口，實在是挺可惜，不過當然也有可能是我不習慣重口味的緣故。整體來說，從湯頭就能感受到師傅功力的爐火純青，它當然仍是碗十分出色的醬油拉麵，不過味覺是主觀的，雖然這碗有些元素我認為有改善的地方，不過或許喜愛奶油香的你，這碗拉麵會成為你的人生之最。

+ 2

地址東京都武蔵野市西久保2-15-27店名 麺屋 さくら井 交通簡介:JR中央線 三鷹駅 徒歩15分 營業時間11:30-15:00、18:00-21:00 定休日週二

6. 在神祕地點的神奇拉麵店 － カネキッチン ヌードル

兩三年前來東京旅遊時，意外地吃到這間「カネキッチン ヌードル」，誤打誤撞點了招牌特製醬油，回台後我就一直對這碗麵和他的叉燒肉念念不忘，真的不吃會想念，吃過會懷念。為什麼會說「カネキッチン ヌードル」神奇呢？因為幾乎沒有拉麵店會開在居酒屋的樓上，而店名以KANE KITCHEN為招牌，不用心找還真不知道在哪呢！而當初誤打誤撞也是，只是想在附近找間居酒屋吃，上了樓梯才發現是拉麵店，於是就走了進去。

他的醬油湯底，使用雞清湯、對上醬油和雞油，三者間比例拿捏優秀，相輔相成，沒有互相搶味的現象，清甜甘醇。帶點深琥珀色的醬油湯喝起來卻完全沒有負擔，鹹度剛好，徹底將食材本身的美味發揮得淋漓盡致。叉燒部分使用低溫調理的厚切豬肩肉和雞胸肉：豬叉燒的口感是我吃過最完美的，柔軟中帶點韌性，調味帶點薑的清香，越嚼越美味，而且一點豬腥味都沒有，我永遠無法忘懷他們家的叉燒肉，真的太好吃了！，而低溫調理的雞胸肉，雖沒有特別調味不過十分大片且非常厚，大口吃肉的感覺真的過癮。

整體來說，麵湯和配料都很讚，店家每週四會推出特別的限定，如果有機會一定要來試試！

+ 2

地址東京都豊島区南長崎5-26-15 マチテラス南長崎 2F 店名カネキッチン ヌードル （KaneKitchen Noodles） 交通簡介:西武池袋線 東長崎駅 徒步2分 營業時間11:30-15:00、18:00-21:00 定休日週二

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