求姻緣｜東京近郊神奈川5間「戀愛神社」！簡單考驗即獲結緣之力

撰文： VOGUE Taiwan 最後更新日期： 2021-03-13 12:32

想要祈求好緣份、好桃花，絕對是要持之以恆的努力！旅行中也不可以鬆懈，更可以藉由旅行前往當地能量景點，充實自己的戀愛正能量。本次特別介紹日本距離東京交通便利的「神奈川戀愛能量景點5所」，不論是達成東西岸渡船指定任務或是完成良緣地藏的尋寶之旅，就是要讓人體驗能量景點的魅力，單身者前來祈願展開一段好緣份，情侶到訪祈願永恆的愛情，「神奈川戀愛能量景點5所」讓人結緣力量UP UP！

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1. 橫須賀「東葉神社、西葉神社」

一定要完成任務，才能讓「結緣之力」再度提升更有Power！比起一般神社，這裡的結緣儀式更具挑戰性，須將西葉神社的「勾玉御守」放入東葉神社的「御守之袋」中，結合兩神社的御守為一套才算完成。加上西葉神社與東葉神社分別位水域的兩岸，需搭乘名為「蹦蹦船」的渡船橫跨水域，才有辦法達成任務。不僅加強戀愛運勢，也可以強化事業、友情的好緣份，是個能量龐大的結緣之所。

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地址：東葉神社 橫須賀市東浦賀2-21-25、西葉神社 橫須賀市西浦賀1-1-13 交通方式：浦賀駅起搭乘計程車5分鐘，或步行15分鐘 開放時間：8：30~17：00 〈渡船營業 7：00~18：00） 費用：參拜免費；乘船費用成人200日圓

2. 江之島「江島神社」

知名觀光地江之島擁有眾多傳說與故事，可說全域皆是「戀愛能量景點」！其中號稱「戀愛祈緣聖地」之江島神社，有著天女與五頭龍相戀的傳說：相傳單身男女在「結緣樹」上綁上心型結緣繪馬，戀愛成就的願望就會實現；熱戀中情侶只要一同在戀人之丘敲響「龍戀之鐘」，兩人的愛情即可恆久遠。甚者，將「寫有兩人名字的南京鎖」鎖在欄杆上，即可實現永恆的愛情！在鎖上欄杆之前，先敲響「龍戀之鐘」，效果更具威力。

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地址：神奈川縣藤澤市江之島2丁目3番8號 交通方式：江之島電鐵「江之島」駅起步行20分鐘、小田急江之島線「片瀨江之島」駅起步行15分鐘 開放時間：8：30~17：00 費用：參拜免費

3. 鎌倉「葛原岡神社」

祭祀結緣神「大黑樣」的葛原岡神社，神社內的「結緣石」，分「男石」與「女石」坐鎮，前來祈求戀愛良緣的人潮鼎盛。一定要購入的「櫻貝御守」，嚴選自鎌倉海岸採集的珍貴櫻花貝奉製而成，授予良緣、戀愛運勢與結婚運勢。還有抽籤後將籤綁在結緣石上，象徵與真命天子/女相繫在一起的「戀籤」，不只對單身者有效，更是大幅強化情侶間的連繫。

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地址：神奈川縣鎌倉市梶原5-9-1 交通方式：JR鎌倉駅西口起 經錢洗弁財天路徑步行35分鐘 開放時間：9：00~16：00 費用：參拜免費

4. 箱根「箱根神社〈九頭龍神社新宮〉」

坐鎮蘆之湖畔的箱根神社與坐落於箱根神社境內的九頭龍神社〈新宮〉皆是強大的能量景點。九頭龍神社中祭祀神力高強的良緣之神「九頭龍大神」，在此湧出有著「龍神水」之稱的靈水。傳言喝下「龍神水」可提升戀愛運勢，在御守所也提供「將龍神水帶回飲用的水瓶」，自行攜帶容器將龍神水裝回家也是可行的！箱根神社境內的「安產杉」為懷孕女性推薦的能量景點，在靈驗的箱根神社中，一起祈求好緣份與安產順利吧！

地址：神奈川縣足柄下郡箱根町元箱根80-1 交通方式：伊豆箱根巴士「元箱根」站起步行10分鐘、箱根登山巴士「箱根神社入口」站起步行10分鐘 開放時間：7：00~17：00 〈停車場〉 費用：參拜免費

5. 鎌倉「長谷寺」

自己的戀愛就是要自己尋找！在以「紫陽花寺」聞名的長谷寺中，來場尋寶之旅吧！傳說只要找到三個可愛的「良緣地藏」，好緣份就會降臨到你身上！ 良緣地藏隱身在寺中的散步路徑中，非常推薦在四季特色花卉的遊賞中尋寶「良緣地藏」。在長谷寺中不只可以入手結緣御守，相傳將良緣地藏的照片設定為手機的待機畫面，好運就會臨門呢！

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地址：神奈川縣鎌倉市長谷3-11-2 交通方式：JR橫須賀線「鎌倉駅」起，搭乘巴士於「長谷觀音」站下車，步行5分鐘、江之電「長谷駅」起步行5分鐘 開放時間：3月~9月 8：00~17：00 10月~2月 8：00~16：30 費用：大人300日圓 孩童100日圓

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題： 充飽桃花力來場完美戀愛！到日本尋寶、結緣之旅，神奈川戀愛能量景點5所必去】