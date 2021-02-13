情人節要脫單？盤點台灣5大至靈月老廟　參拜前3個貼士助覓好姻緣

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新年氣氛越來越濃烈，同時也預告著一年一度的情人節又要來了，單身的玩咖每到這時走在路上是不是都會感到格外的孤單！不要氣餒，咖編今天要化身人間月老來造福單身的玩咖，所有拜月老的撇步通通不藏私一次告訴你！最重要的是雙手奉上咖編口袋名單中的精選月老廟，希望月老能幫所有單身的玩咖在情人節前夕順利的找到好姻緣！

手把手拜月老教學

每間月老廟的參拜詳細內容、順序都不同，建議玩咖們參拜前都要問一下廟方人員！把每個細節都做好，才可以早日脫單成功！

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全台月老廟特蒐

台灣有很多非常靈驗的月老廟，經過咖編身邊親朋好友的試驗，精選出北中南各地擺脫單身超靈驗的月老廟，今天一次告訴玩咖們！

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看完以上拜月老撇步，玩咖們有沒有覺得充滿鬥志！還在等什麼？立刻出發拜月老去，跟著咖編一起脫單成功，朝幸福的道路前進吧！

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於「拜月老攻略｜想要脫單？來這裡就對了！北中南最強月老廟特搜」】

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