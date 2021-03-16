西貢打卡｜香港唯一珍珠導賞團　海上養珠場即場開蚌DIY珍珠首飾

撰文： KKday 最後更新日期： 2021-03-16 08:04

最近想到郊外玩，但又怕人多？KKday小編為你推介這個西貢好去處，不但可以遠離煩囂，呼吸新鮮空氣，重點是所有好玩元素（食、玩、紀念品、打卡）都包含在內，還可以自製獨一無二的珍珠首飾，即場佩戴製成品，回程順道欣賞夕陽美景！現在就跟著小編一起到西貢一日遊吧！

在西貢市中心吃過早午餐後，當然要先去小編期待已久的珍珠導賞團暨工作坊！！從西貢碼頭的小巴總站乘坐1A小巴，於白沙灣下車步行到白沙灣碼頭集合，屆時會有導賞團工作人員帶你乘街渡，20分鐘之後便到達位於麻南笏海域的「海上珍珠養殖場」！

1. 海上珍珠養殖場

香港珍珠養殖協會舉辦的珍珠導賞團暨工作坊，是全港唯一珍珠導賞團！由戶外教學導師親授有關珍珠的專業知識、珍珠養殖與海洋保育的關係、親自開蚌尋珠，保證人人有收獲。

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工作人員即時新鮮撈蚌，大家即時開蚌，然後製作成手鍊、頸鍊、耳環或鎖匙扣都可以，再自選配件及裝飾，製作專屬的珍珠首飾，好玩又難忘！完成首飾後，如果還有時間的話，大家可以用剛剛開蚌的蚌肉作為魚餌釣魚，當然少不了打卡影相留念！

除了這個「珍珠創意首飾D.I.Y 工作坊」外，協會還有舉辦多個珍珠戶外體驗工作坊，包括「貝殻海洋輕黏土首飾盒工作坊」、「親親珍珠首飾工作坊」等，非常適合親子一同參加！

PS: 有鑑於最近新冠肺炎的疫情發展，協會現時每班工作坊設人數上限，而且漁排上空氣相當流通，所有參加者及工作人員都需要配戴口罩，現場也會提供消毒潔手液給大家使用，不用擔心衛生問題！

地址：西貢白沙灣碼頭 時段：10:00、13:00集合出發 需時：大約3小時30分鐘 費用：包括入場卷、來回船票、故事導賞、開蚌尋珠、首飾配件一份

完成工作坊後，再乘船回到白沙灣碼頭，剛好是日落時分，當然不能錯過影IGable相的機會啦！在這裡靜靜地吹著海風，看著太陽緩緩落下至海面，夕陽餘暉照在海面上的畫面十分迷人，不知不覺又過了半小時了。小編決定回到西貢市中心吃晚飯後才離開，不過這次來一點新鮮感，沒有選擇吃海鮮，反而想找一間西餐廳來個精緻晚餐作結尾！

2. 西貢市中心：Bones & Blades

在海邊走著走著就來到剛在西貢的Bones & Blades，其實此店早於西營盤開設第一間分店，主打高質素肉類包括牛、豬、雞、羊，食品款式有扒類、漢堡，還有前菜、小食、沙律、甜品、各式酒類飲品，絕對能滿足你！所有肉類來自家庭式自家農場，不含生長激素、抗生素、農藥，牛肉更是天然牧草餵飼，香濃豐富的肉味，再加上肉質入口嫩滑甘腴，吃過必定會番尋味！

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走進店內，你會首先看到生肉零售櫃位，小牌子會清楚列明肉所屬的部位名稱及價錢，整齊地排列著，十分吸精！再走進去就是餐廳部份，有數個四人卡座及吧檯位，也有隱蔽的露天座位。在吧檯位看著廚師現場製作各式肉類，可以順道偷師之餘，更別有一番風味！

這裡的牛肉部位分類得特別仔細，有不少外間餐廳少見的部位可供選擇，餐牌裡會列明每個部位的脂肪比、柔軟度、肉味濃郁度等資訊，不懂得選擇的話也可以請店員幫忙。所有扒類上菜時旁邊附有粗鹽給你自行調味，不過小編認為不用額外加調味，已經能真正嚐到香濃的肉味！

小編提提你：這裡不設訂座，想吃的話真的要早點去！小編當晚6時半入座，剛好還有少量座位，不用等！

Bones & Blades 地址：西貢萬年街106號 電話：2311-1577 / 6899-2689（WhatsApp） 營業時間：週一至日 10:00 – 21:00

🌷同場加映1：賞花好去處🌷

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