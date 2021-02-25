Staycation︳灣仔芬名酒店試住　100%還原渡海小輪場景旅行感滿分

撰文： KKday 最後更新日期： 2021-02-25 18:17

放大假想到外地旅行渡假，可惜受疫情影響未能如願﹖抑或是特別節日想去好好慶祝一下，但是又沒有合適地方？近幾個月來，到酒店好好過一個staycation都是不少香港人的選擇。香港大大小小的酒店都接二連三推出不同的staycation優惠，但如果想入住一間有主題特色而又價錢相宜、性價比高的酒店，位於灣仔的芬名酒店 (The Fleming) 絕對是首選！

位於灣仔菲林明道41號的芬名酒店 （The Fleming） ，酒店大廈外場掛著一個巨大的 THE FLEMING 霓虹燈牌，站在遠處已經能清楚看到Fleming的位置。酒店門外裝潢極具英倫復古氣息，進入升降機到1樓接待處，升降機紅色牆身以及仿銅的扶手，電影感十足，彷彿置身於王家衛八九十年代的經典電影場境。

芬名酒店其實是一間以香港本土舊式情懷、以渡海小輪為主題的酒店。酒店內每一個角落細節都充滿懷舊的香港特色，例如 1 樓辦理入住手續的櫃檯前台更是以天星小輪為設計藍本，用上藍白色的梳化坐墊、攬枕及地毯，大堂中間擺放兩張可前後移動椅背的大椅，就像天星小輪上的椅子可以前後移動一樣。櫃檯的紅色牆壁以木架分成一格格，每格都印有房間號碼及房卡，驟眼看就像是舊式唐樓每家每戶的信箱，而房卡設計精美得像護照一樣，渡假旅行感十足。

樓層走廊就像是郵輪上的走廊，每個房間就像是郵輪上的船艙一樣，在走廊行走就已經彷彿置身於郵輪上。

房門外的門牌更是參照郵輪駕駛艙的航速錶，只需在門後扭一扭，門牌的酒店名稱就會跟著轉動，更可轉至顯示出「請勿騷擾」及「打掃房間」的指示牌。

芬名酒店︰房間

房間內的裝潢以懷舊香港特色佈置，每一個角落擺設都顯出淡淡的香港情懷，例如牆壁掛上舊香港街道的照片及香港地圖。此外，房間的貯物櫃、衣架、屏風及書檯，均是具有木質感的設計，再配上仿油燈燈飾擺設，非常有懷舊復古的感覺。

浴室以趟門設計，門一打開便是一格格綠色瓷磚的牆身，黃銅色的洗手盆、洗手盆上面的大圓鏡，營造出八九十年代的香港味道。淋浴間花灑亦都使用黃銅設計，而且酒店更會提供獨家的神農氏草本浴室用品。

房間內的設備應有盡有，書檯旁有一個mini bar，提供多種即食食品及零食，而家亦有咖啡機和多款酒精飲品，可自行沖調合適的飲料。

浴室以趟門設計，門一打開便是一格格綠色瓷磚的牆身，黃銅色的洗手盆、洗手盆上面的大圓鏡，營造出八九十年代的香港味道。（KKday授權使用）

除此之外，掛牆的電視可以連接電話或藍芽播放影片，另外更可拉出移動調較角度至合適的位置，方便各位住客躺於床上觀看電視，可以寸步不離開軟綿綿的睡床，過著舒適休閒的渡假生活。

芬名酒店︰慶祝生日！

芬名酒店的大堂、走廊、房間都充滿著拍攝的元素。另外，為了方便客人慶祝生日，The Fleming還會為客人準備生日氣球佈置、生日蛋糕、酒，讓客人可以好好於假日慶祝！

如果喜歡懷舊復古風格、或者想到具備香港特色主題酒店Staycation的話，芬名酒店是一個值得推薦的選擇。

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