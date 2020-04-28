【越南旅遊】精選峴港8間度假酒店　歎無敵海景兼到美溪海灘打卡

據2019年1~10月台灣出境統計指出，前往東南亞旅遊的台灣人中有超過70萬人次造訪越南，首度超越長期穩居榜首的泰國。旅遊業者分析，越南旅遊越來越受歡迎，除了當地旅遊條件越見優良，從南到北，各具特色的人文景緻，與不斷開發的新景點也是拓增旅遊年齡層的重要一環。

其中位於越南中部的「峴港」，擁有「東方夏威夷」美譽，更被國家地理雜誌評為人生必訪的50個景點之一，而離蜆港只有一橋之隔的美溪海灘（My Khe Beach）海岸線長達900公尺，細緻潔白的沙灘映襯著蔚藍大海，絕美景緻也吸引許多度假村前來設點。以下我們嚴選Booking.com網站上評價8.5分以上的蜆港無敵海景酒店，一起去東方夏威夷chill放風！

1. 峴港洲際陽光半島度假酒店 Danang Sun Peninsula Resort

（Booking.com評分：9.0）座落於山腳旁，由著名建築師Bill Bensley操刀，客房洋溢濃厚的南洋度假風情，擁有私人陽台與游泳池，部分客房則設有獨立用餐空間，獨享壯麗海景。擁有私人海灘、大型室外游泳池和SPA等設施，並有多間精緻餐廳提供各色異國料理，例如知名的La Maison 1888餐廳。在無邊際泳池暢泳，身心得到全然放鬆。

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2. 峴港喜來登度假大酒店 Sheraton Grand Danang Resort

（Booking.com評分：8.8）峴港的熱門高級度假村，設有私人海灘及大型戶外游泳池。鄰近五行山與峴港亞洲公園等熱門景點。絕對是放鬆度假的不二選擇。房間設計簡潔優雅，拉開窗簾就是蔚藍海景。館內還有全方位的水療中心，舒服愜意地只想整天賴在度假村裡。

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3. 峴港富麗華大酒店 Furama Resort Danang

（Booking.com評分：8.6）有座延伸至海灘的大型戶外游泳池，旅客可以盡情在此戲水消暑。除一般房型外，還有多種泳池別墅，讓旅客擁有獨立且不被打擾的優質度假環境。度假村還提供多種美容和SPA課程，包括各式按摩和臉部護理，住客可以在蒸氣浴和三溫暖中放鬆身心，或在游泳池畔享受按摩服務，度過美好假期。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題： Chill哪玩／下一站「東方夏威夷」！越南「峴港」無敵海景酒店八選！一推開窗就是海天一色】