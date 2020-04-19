【泰國旅遊】新奇酒店體驗！住進「雨林泡泡」房看象群、星空靚景

位於北泰古老雨林山巔上的「金三角象園安納塔拉度假酒店 Anantara Golden Triangle」，佔地160英畝，俯瞰湄公河與洛克河，可以欣賞到河流在泰國、老撾和緬甸三國匯流的壯觀景象，而大象就在這美麗的自然環境中生活。為了讓旅客能夠以最不打擾的方式觀賞這群美麗的龐然巨獸，金三角象園安納塔拉度假酒店推出兩個透明「雨林泡泡」房，利用絕佳的地理優勢，提供一期一會的夢幻住宿體驗。

金三角象園安納塔拉度假酒店推出兩個透明「雨林泡泡」房（Facebook@Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort）

安置於抬高的木質平台上的「雨林泡泡」，由Eye In The Sky專門打造，使用高科技聚酯材料和Precontraint Serge Ferrari獨家技術製成。室內面積22平方米並配有空調，分為臥室和起居空間，臥室還有特大床和座椅區，頭頂與四周絕大部分為透明材質，提供無死角的沉浸式體驗，泡泡內部也有不透明浴室的配置，居住起來與一般客房相差無幾。

入住金三角象園安納塔拉度假酒店的旅客可以將「雨林泡泡」作為一項額外的活動來預訂，黃昏至黎明的整晚在泡泡中度過，清晨返回自己的客房。泡泡房裡除了備有咖啡和茶的沖泡設備，也有迷你吧可供使用，同時也享有24小時的送餐服務。

利用絕佳的地理優勢，提供一期一會的夢幻住宿體驗。（Facebook@Anantara Golden Triangle Elephant Camp & Resort）

金三角象園安納塔拉度假酒店因其大象營地而蜚聲全球。他們與GTAEF金三角亞洲象基金會合作，幫助遭受虐待或無法自立生存等需要救助的大象，以及馴象人及他們的家庭。酒店本身希望透過這個世界首創的雨林泡泡設施收集經驗，未來也許可以擴大規模，也能將經驗分享給其他的大象營地，為不願意接近陌生人的大象和馴象人創造一種自然的生活方式，避免大象成為賺錢工具而遭受肉體與精神的剝削。

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金三角象園安納塔拉度假酒店 官方網站：www.anantara.com/en/golden-triangle-chiang-rai 費用：「雨林泡泡」體驗每晚兩人17,700泰銖起

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：旅宿新選／泰國度假酒店首創「雨林泡泡」房，象群在眼前漫步、夜晚枕星而眠】