【越南旅遊】下龍灣景點、體驗推薦　必到驚訝洞打卡賞鐘乳石！

你知道大家都怎麼玩越南嗎？下龍灣是新興旅遊勝地，更被列為新「世界七大奇觀」之一，想要玩得輕鬆又盡興，團體旅遊無疑是首選，因爲越南物價低，只需少少費用就能享受到旅行團星級服務，下面就讓咖小編來幫你科普下龍灣的旅遊大秘帖吧！還有小編精選推薦景點唷！

下龍灣小教室

地理位置：下龍灣位在越南東北部，面積1500平方公里，石灰岩地形形成1969個大大小小的島嶼，有「海上桂林」的美譽，距離首都河內車程約四小時，許多人都會將河內、下龍灣以及陸龍灣當成旅行三大重點。

許多人都會將河內、下龍灣以及陸龍灣當成旅行三大重點。（Tripresso旅遊咖授權使用）

時區：越南時區：UTC+7:00，比香港、台灣慢一小時。

旅遊季節：越南分為北越、中越及南越，因為地形關係導致三地氣候差異大，北越的雨季為5月到9月，10到12月氣候宜人乾燥，是最適合到北越旅遊的季節。

下龍灣玩樂攻略

自行前往：在河內市區的My Dinh巴士站搭乘前往BAI CHAY車站的公車，抵達BAI CHAY車站後走到3號巴士站轉乘前往下龍灣市的公車，或者搭乘計費摩托車或的士前往。

到了下龍灣碼頭，會有許多船家在招攬客人，可以比較幾家行程及價錢做選擇。

這個方法小編個人非常不建議，一來這些公車是當地人短途通勤的交通工具，不免人多吵雜，壅擠又氣味不佳，特別是對旅客可能帶行李是非常不便的，二來其實等等會介紹的當地旅行團方式就非常便宜，四小時的車程舒適度也大勝，還不用苦苦轉車，是自由行旅客最常選擇的旅遊方式。

當地旅行社一日遊行程

許多人抵達河內第一件事便是在市區走走逛逛，看到旅行社就走進去比價，多數行程會包含木製帆船遊下龍灣、各種石灰岩洞穴、水上人家以及船上享用海鮮餐點。

建議大家事先先做功課，想好自己想要的幾項重點行程，獨木舟、竹筏船等等，不要貿然買行程，因為當地旅行社常常會喊貴再慢慢降價。另外，這些旅行社行程多數都會包含河內至下龍灣來回包車服務，省去了自行前往的舟車勞頓。

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兩天一夜／三天兩夜郵輪

郵輪住宿也會包含一整個下龍灣行程，開著遊輪遊覽整個下龍灣，郵輪的價差就非常大了，一人的費用從數百到將近二萬都有，差異在於木製帆船郵輪或者新式鋼製郵輪，船上服務及房間舒適度，每種行程基本景點都會到，船上活動大多是手作春捲、夜釣魷魚以及晨間太極，三餐也都是包含在內的，這種郵輪型態的餐點多數都是吃到飽，不像一日遊是合菜方式。

郵輪行程可以在網路上事先預訂，也可以在河內的旅行社預約，多數都是有包含河內至下龍灣接駁服務的唷！

兩天一夜／三天兩夜酒店

酒店內都會販售套裝行程，也都是可以官網預訂、或者在河內旅行社購買的，無論你想省錢住平價旅館，或者享受高級酒店服務，在下龍灣附近應有盡有，還有一島一酒店的奢華度假村，經過一整天舟車勞頓又跑了景點，馬上回到酒店休息是最好不過了，睡了精神飽滿的覺隔天再繼續探索這神秘的下龍灣，悠閒從容的行程也不會太過匆促。

如果決定要在下龍灣住一晚，事先也可以詢問酒店是否提供河內市區接駁服務，大部分都會免費提供，有些也只要付1～5美金的車資。

下龍灣景點、體驗推薦（點擊下圖看清！）

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想當VIP大爺不必花大錢，下龍灣豪華郵輪就可以滿足你！記住記住！10到12月是北越旅遊最佳時機，加緊腳步計劃來個北越下龍灣探索之旅～

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於「越南旅遊｜跟團,自由行玩下龍灣！超夯旅遊季節 推薦景點全攻略」。】