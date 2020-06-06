【泰國旅遊】泰北清萊3大人氣景點推介　美食達人必到3個地點搵食

清萊景點你聽說過多少呢？最近幾年不管是自由行或者跟團，泰國曼谷都是香港人、台灣人夏日首選，曼谷景點不外乎是水上市場、恰圖恰市集，你都去膩了嗎？來來來，清萊是你另一個新選擇！位於泰北的清萊是泰國第二大城，一年四季氣溫宜人，少了曼谷的擁擠及炎熱，還可以搭配清邁一起玩，一起來看清萊有哪些好玩及好吃的～

清萊必去景點

1. 白廟（Wat Rong Khun）

清萊白廟，又稱為白龍寺、靈光寺，是泰國著名藝術家Chaloemchai Khositphiphat在1988年開始建造的，它最特別之處在於整座廟宇全白無瑕，鑲著亮閃閃的銀鏡，在陽光下投射出耀眼的光芒，象徵著佛陀的純潔以及佛的智慧照耀著宇宙。

地址：Pa O Don Chai Road, A. Muang, Chiang Rai, 57000 開放時間：09：00～18：00 門票：50泰銖／人

2. 藍廟（Wat Ban Den）

在泰北有兩座藍廟，一座是清邁藍廟，早在100多年前就已經建造了，但因為參拜人潮少而默默無名，另一座則是現在要介紹的清萊藍廟，據說是白廟設計師的弟子所設計的哦！清萊藍廟藍底鑲金，和藍天白雲相呼應，正是因為這澄澈的藍，有遊客說來到此地就像誤闖海底龍宮呢！

地址：Soi Bannrongsueten 5, Rim Kok Subdistrict, Chiang Rai 57100 開放時間：06:00-20:00 門票：免費

3. 黑屋（Baan Si Dum）

黑屋藝術博物館座落在從叢樹林中，是清萊當地知名的藝術家Thawan Duchanee的房子，一棟棟建築物都以黑色為主體，屋內昏暗的光線以及藝術家收藏著各式動物骨骸、皮革，都更凸顯它神秘的氛圍。

有些旅客會因為他屋頂尖尖長得像一座廟而稱它為黑廟，但其實這不太正確！因為泰文中Baan是房屋的意思Wat才是指寺廟哦。

地址：414 Moo 13 Nanglae, Muang, Chiang Rai, 57100 Thailand. 開放時間：09:00-17:00 門票：80泰銖／人

清萊必吃美食

1. 清萊週六夜市

清萊週六夜市每逢週六不僅觀光客愛，就連泰北當地人也會從各地來呢！在這邊你可以看到泰北最地道的美食小吃，三角咖哩餅、牛油果牛奶、涼拌涼粉等，價格也比清邁夜市便宜許多唷！

清萊夜市也提供佔地廣大的座位區，可以買齊全部要吃的，再去座位區坐著，前方還有搭建舞台，當地著名的特色表演會上舞台演出，一趟夜市、兩種享受！

地址：Suk Sathit, Tambon Wiang, Amphoe Mueang Chiang Rai, Chang Wat Chiang Rai 57000泰國 營業時間：每周六18：00～23：00

2. 清萊 LOCAL Coffee（chiang rai）

去到泰國也不忘要去泰國當地年輕人IG熱門打卡地，LOCAL Coffee走的是日系清新風格，但特別的是他戶外區的地方有許多街頭塗鴉，不管是內室外都可以是攝影棚，LOCAL Coffee提供咖啡、果汁、還有牛奶類的飲品，來泰北一定要體驗一下當地的咖啡！

地址：Amphoe Mueang Chiang Rai, Chang Wat Chiang Rai 57000泰國 營業時間：07：30～18：00（每週日公休）

3. Chivit Thamma Da Coffee House

Chivit Thamma Da Coffee House在清萊是非常有名的庭院餐廳，老闆是瑞典人，和泰國人結婚落地在清萊開了這家餐廳，餐廳的裝潢、擺飾到餐具都是走歐洲風情，但餐點融入泰式美食，走一種東西合併優雅風情的路線。餐廳裡頭也有販售一些歐洲鄉村小物，也有販售許多知名茶葉哦！

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看完文章不要再一窩蜂地往人多的曼谷、清邁跑了！今天介紹的清萊也是很不錯呢，下次旅行就決定是清萊，享受一下清幽自在的正宗泰式風情吧！

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於「泰北私藏小鎮攻略！泰國人氣清萊景點與必吃「泰味」美食報你知。】