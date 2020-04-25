【泰國旅遊】布吉5大潛水勝地推介　玩盡浮潛、深潛賞海底美景

每逢提起陽光與海灘的旅遊勝地之時，都會不其然想到泰國布吉 ！布吉島是世界知名的熱帶觀光勝地，也是泰國境內最大的島嶼，而布吉不同的島嶼，很多都是潛水勝地！布吉島全境總共有33個大大小小的島嶼，KKday小編特地為大家精選5大布吉潛水勝地──斯米蘭群島、皇帝島、珊瑚島、蛋島、皮皮島，讓大家可以隨心登島玩盡浮潛與深潛，過一個陽光與海灘的動感假期！

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#1 斯米蘭群島

距離布吉島西北90公里斯米蘭群島的海陸生態環境優美，由布吉出發，需要大約3至4個鐘船程，所以比較少人前往，不過由於人為污染及破壞少，所以是不少潛水愛好者嚮往的潛水地點之一，亦有著世界十大潛水聖地的美譽，絕對係布吉境內嘅潛水天堂！斯米蘭群島由9個島組成，9個島都各有特色！當中的2個島（4號及8號）可以讓遊客登島遊覽。不過要留意其中的斯米蘭島只會在每年的十月到翌年五月的時候，限時開放予遊客登島，其餘時間都會封島進行保育，一律禁止漁民、潛水人士進入，想來訪的話一定要留意時間！

斯米蘭群島的另外3個島則可以讓遊客進行浮潛活動。島嶼所在的安達曼海域，海水湛藍且清澈透明，又擁有豐富的海洋動物及繽紛亮麗的珊瑚可供觀賞，確是進行浮潛的絕佳地方！注意：每位遊客需要額外付฿400的國家公園門票，以及฿200的潛水費。

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#2 皇帝島

皇帝島位於布吉島南部約20公里，分為Raya Yai與Raya Noi兩島，俗稱大皇帝島和小皇帝島。皇帝島因為旅遊發展較遲起步的關係，未有太多遊客，生態環境得以受保護，未受到太大的影響。大家可以在這裡享受到水清沙幼的白色沙灘和湛藍的大海之美。兩座小島總共有約15個潛點，大皇帝島主要位於東海岸，主要觀賞珊瑚之外，仲有機會見到海狼、花園沙鰻、古氏新魟等。小皇帝島水流相對更強，而且比較深，所以可以見到比較大型的海洋生物，例如魔鬼魚等。

遊覽海上優美的島嶼風光之後，就可以在教練的陪同下，出發到海中進行浮潛。大家可以置身在清澈見底的海洋中，與夢幻的珊瑚和可愛的熱帶魚群來個近距離接觸，或是用水底相機把水底的美景拍下來！完成浮潛活動過後，可以來到皇帝島的星級酒店BAN RAYA品嚐自助午餐，並在酒店的泳池或島上的海邊暢游，盡情享受布吉的陽光與海灘！

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