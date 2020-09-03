【台灣住宿】抖暑必住！精選全台6間絕美休閒海島風泳池Villa　

夏天就是出去玩的最佳時機，雖然今年的旅遊型態一定跟以往有所區別，過去總是鼓吹大家出國度假的各種盤點介紹，今年則是回歸國旅的好時機，就算心中一定會覺得很可惜，但換個角度想，不妨是重新認識台灣的好時機，畢竟台灣要山有山、要海有海，想要去山中避暑，多的是秘境景點，想要來場熱帶海島旅行，不論是到南台灣還是周圍離島通通都可以找到適合的景點，所以這次小編要先來介紹今年暑假很適合出遊的泳池villa，讓大家不用心心念念那些美到翻的國外別墅，在台灣其實也有不少好選擇。

1. 南投－The Bal'e Villas牛眠埔里

位於山谷仙境的「The Bal'e Villas牛眠埔里」於去年夏天正式開幕，「Bale」在峇里島文就是「發呆亭」的意思，品牌就將其呼應到園區內的發呆亭與隨處可見的躺平設施。設計這間度假別墅是因為執行長非常熱愛東南亞國家的熱帶度假氛圍，每次去完後總會想說台灣的地理環境並不輸給那些地方，卻找不到一間同樣給人放鬆樂活的環境，所以於2012年開始籌備規劃，不僅考察了多間國際頂級度假酒店，更從峇里島採購各式各樣的建材、藝術裝飾等，希望打造一間熱帶山中別墅，一進入園區內就是各種去熱帶國家才會看到的植栽，讓人彷彿一秒來到峇里島。佔地4500坪空間僅規劃3種房型共15間客房，不論是在房內泡湯，還是到戶外的無邊際泳池都讓人徹底放鬆。

+ 4 + 4 + 4

地址：南投縣埔里鎮內埔路18-5號18號 電話：04-9299-0999

2. 宜蘭－小國生活

選在宜蘭靠海的鄉下五結、冬山、壯圍等分散建立，原本是一座釣蝦場，荒廢後靠著熱情建造而成，於2006年開幕至今已將民宿5間擴建到180多間，坐落在綠油油的田野之間，於去年用全新面貌展現給所有旅人，結合了villa、餐飲與伴手禮3大主題，光是villa就多達53種類型，堪稱全台最多，餐廳與伴手禮的選擇種類也分別多達8種，讓旅行多了不一樣的模式，不論是賴在房間裡，還是走出戶外到庭園漫步、水中優游、划船都能徹底放鬆，感受鄉村的樂活氛圍。

住宿選擇百百種，有適合三五好友的，也有適合親子旅行的，其中「夜光森林」就是適合與家人朋友多人一起入住開趴的選擇，獨棟別墅加上戶外泳池、運動bar與酒水暢飲的服務光看介紹就想立刻下訂。

+ 8 + 8 + 8

地址：宜蘭縣壯圍鄉新南路一段168巷20弄1號（夜光森林） 電話： 0965 105 701

3. 花蓮－後湖水月

位於花蓮豐濱鄉的山谷中，之所以選在這裡開一間別墅民宿，就是希望打造一個夢想的淨土，原先僅是希望給家人休閒度假使用，後來才規劃成民宿，因為地理優勢，所以同時擁有山、海、水3種景觀，園區本身就是一座生態桃花源，保留原本的水梯田濕地景觀，讓水生植物與水鳥動物可以跟人類共生，這裡分成4種villa，其中最常被人關注的就是水間玻璃屋，一整幢潔白別墅環繞生態池而建，一整排大片落地窗，宛如坐落在池水中央，自然光線灑進來更是讓建築明亮質感。至於綠鑽石別墅則是想要獨享天然海景的必住房型，為了配合地形設計的不規則鑽石形狀，戶外還有專屬的無邊際泳池可以沉浸其中欣賞太平洋海景。

+ 6 + 6 + 6

地址：花蓮縣豐濱鄉磯碕村7鄰後湖19號 電話：0933-799-557

4. 台東－都蘭草堂

位於台東都蘭鄰近太平洋的廣闊腹地，打造5種不同寬敞房型，皆是用傳統的茅草建造屋頂，選用當地木材代替鋼材，房間4面都有窗戶，讓室內也能通風又明亮，讓大家不論何時何地都能輕鬆吹著徐徐海風，欣賞著遠前方的湛藍大海，夏天更是適合泡在戶外的無邊際泳池裡，畢竟這間民宿為了秉持返璞歸真的理念，房間內沒有安裝冷氣、電視，就是為了減少大家使用科技的頻率，希望大家可以真正融入在旅行本身，如果想要嘗試看看這種原始自然的旅宿形式不妨可以規劃一下。

+ 5 + 5 + 5

5. 屏東－初夏日和

坐落在南台灣的恆春，將老房子改建而成，這裡面沒有浮誇奢華的裝潢、備品，多的是人與人之間的溫度，團隊選用設計師的經典家具，著重在屋內的各個細節，都不難看出對於這間民宿的用心。純白的外型配上南台灣的艷陽顯得更鮮明新穎，入住其中不僅可以與朋友們料理、打鬧，還可以到一旁的戶外泳池徜徉冰涼的泳池之中。

+ 5 + 5 + 5

地址：屏東縣恆春鎮恆北路125-3號 電話：0908-326-125

6. 苗栗－樹也民宿

之所以叫做「樹也（ChooArt）」是取自台語的「樹仔」，顧名思義就是希望大家來到這裡可以親近大自然，所以這幢以自然共生的「綠建築」就這麼誕生，依循山勢建造而成，大片落地窗讓綠意延伸到大量使用木質建築的屋內，僅有5棟建築搭配戶外的屋頂花園，更有著曲折的空中綠廊，讓房客可以自行優游，欣賞不同生物圍繞其中，徹底感受森林慢活的度假氛圍。既然坐落在大自然中，樹也也打造了一個開放式的戶外泳池，不論是從房間的露台欣賞綠樹倒影在水中的模樣，還是直接跳進泳池感受沁涼消暑都讓人流連忘返。

+ 6 + 6 + 6

地址：苗栗縣三義鄉外庄27-1號 電話：03-788-1712

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：旅宿精選／夏天就是要泡在泳池裡！全台6間絕美泳池villa盤點】