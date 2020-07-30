【台灣搵食】盤點5間和風系打卡cafe　有得租浴衣影相

因為曾經歷過日治時代，台灣各地有許多日式建築物，許多老屋改建活化後再次重生，變成許多餐廳或咖啡店，像是嘉義市史蹟資料館內的《昭和J18》就是號稱是全台最美神社咖啡廳，不用飛出國就能感受濃濃日式風情。

1. 昭和J18

《昭和J18》為嘉義市史蹟資料館，建於昭和18、西元1943年，已有76年歷史為珍貴的歷史古蹟，隱身在百年嘉義公園內佔地廣闊老樹圍繞，入口處掛滿繪馬與燈籠串，就像真的來到日本。想感受更濃厚的日本味還可以在現場租借浴衣，在古蹟庭院裡拍各種古典美照。

老房建築為木造傳統日式風格，經歲月洗禮老屋更有韻味，經活化後變身複合式咖啡館，讓旅人可以有個空間好好參觀古蹟文物、特展，再點杯咖啡坐下享受悠閒午後時光，歷史古蹟建築嚴禁明火烹煮，咖啡廳內僅提供飲品與簡單的輕食套餐，像是吐司、日式簡餐等等。另外，鄰近嘉義知名景點射日塔，來到這的遊客也可以順便繞過去順遊。

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昭和J18 地址：嘉義市公園街42號(射日塔前)

2. 凹凸咖啡

雲林的斗六雲中街文創聚落，原身為日治時期留下的警察宿舍，重新整修後不僅保持了原先的日式風情，還有許多特色店家如猿樂作甜點、拾柿優格、大台灣汽水株式會社氣泡飲、日出花綻乾燥花、凹凸咖啡等入駐於此。

位於雲林斗六雲中街文創聚落內的「凹凸咖啡」，就是一處主打能在此放鬆身心靈的咖啡館，大片綠地，開放式的戶外用餐空間，讓旅人只想靜靜坐在這裡，盡情放空。

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凹凸咖啡館 地址：雲林縣斗六市雲中街9巷12號 電話：05-5339610

3. 李克承博士故居

新竹舊城區保有全台密度最高的古蹟和歷史建築，現在又多一處古蹟咖啡館可朝聖了！市定古蹟「李克承博士故居」經過4個月的調整，去年底重新開幕，文青們可在日式風情的老屋中啜飲咖啡，靜享寫意時光。

「李克承博士故居」與新加入的營運單位創謚餐飲合作，引進頂級義式咖啡機提供專業手沖咖啡，也推出當季水果三明治，讓老屋控、文青們躲進日式老屋感受時光的底蘊，享受難能可貴的下午茶風情。

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李克承博士故居 地址：新竹市北區勝利路199號 電話：（03）522-0352

4. 豆留森林

「CAMA COFFEE ROASTERS 豆留森林」是北市政府文化局「老房子文化運動2.0」的首例，改建自1937年歷史建築，建物址原為台灣省政府「農林廳林業試驗所轄管廳舍」，cama café邀請到台灣各專業領域的團隊協助，與曾主導過「好樣文房」、「四四南村」翻修的許伯元建築事務所團隊合作，將老屋悉心修復，賦予全新生命。

餐點主打早午餐系列，花園皇后早午餐、森林國王早午餐都是招牌，價位落在300元上下（需加收一成服務費），來咖啡廳必點的咖啡，cama也推薦由cama獨家研發的帽子拿鐵、三溫糖濃縮咖啡、香草咖啡氣泡通寧，以及焦糖拿鐵，這些都是旗艦店獨創，門市過去從未販賣過。

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CAMA COFFEE ROASTERS豆留森林 地址：台北市士林區格致路70號

5. Morikoohii森咖啡

位於北門驛旁的檜意森活村是台灣最大的日式建築群，總共有28多棟日式老建築，2014年初開始營業，是由林務局耗資四億打造的文創園區，喜歡日式老屋的朋友們絕不可錯過這個嘉義特色景點，Morikoohii森咖啡就是這裡其中一間店。

森咖啡以獨特的美學進駐在最顯眼的入口處，是檜意森活村裡最知名的咖啡廳風景。嚴選好的食材與茶具器皿，在文藝飄香的檜木小屋裡，端送給來到嘉義市的旅人一份最美好的感官體驗。山咖啡是旅客每每造訪必點的獨「嘉」飲品。刨冰、雞蛋仔鬆餅等餐點，也很適合搭配咖啡

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地址：嘉義市東區共和路 199 巷 1 號 電話：05-2761601#2122

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