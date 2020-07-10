日度假村開張撞正疫情　推永續微旅遊有洋蔥？附近奶農受益勁暖心

【Staycation隨筆】自從疫情爆發以來，小編一直在想，不知道什麼時候才能去日本。我們錯過了櫻花、錯過了繡球花、紅葉亦無望——只盼在年尾，還能抓住粉雪的尾巴！

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和日本朋友偶爾聊起來，目前日本還沒打開國門，當地居民也都乖乖在家「自肅」。酒店和旅遊業遭受重創，也有許多關於大型酒店連鎖店或小型旅館破產的報導，讓人不禁錯惋惜。學校停課、餐廳停業，牛奶及奶製品的消耗量大幅下滑，奶農含淚倒牛奶的場景已經在歐美等地發生。

為了幫助牧場，盡量減少浪費鮮奶，最近，星野旗下的一個新開酒店做了一件有意義的事情：大廚親自上手，把牛奶做成牛奶醬。（星野集團官方微博）

為了幫助牧場，盡量減少浪費鮮奶，最近日本星野旗下一家新開酒店做了一件有意義的事：大廚親自出馬，把牛奶做成牛奶醬延長貯藏時間。這個牛奶醬是由濱田統之（Noriyuki Hamada）帶頭製作，他於2016年擔任虹夕諾雅．東京（Hoshinoya Tokyo）的廚師長，據說這牛奶醬還加入了一些法式fusion的做法。這場善舉發生的酒店——Hoshino Resorts Risonare Nasu，是星野集團去年11月開業的一家酒店，主打「農家樂園度假村」。

星野集團旗下的Hoshino Resorts Risonare Nasu度假村去年11月開業，卻撞正疫情：

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酒店位於東京以北的櫪木縣，從東京出發大約需要一個半小時​​。大家比較熟悉的鬼怒川溫泉、日光國立公園等就是在櫪木縣。縣內有知名的那須岳，其山腳下遍布溫泉、度假村和牧場等，Hoshino Resorts Risonare Nasu正是結合了休閒的溫泉度假，以及親近大自然的牧場體驗。

酒店所在的地方，海拔約500米，整個園區佔地面積約140,000平方米，分佈著大片樹林，生態極好。酒店的43間客房和農家花園就被這大片森林綠樹包圍著，空氣清新不說，滿園春色讓心情也好起來了。有那須山脈的「恩澤」，這裡的自然資源非常豐富，高原蔬菜、香草、大米等農作物的生產活動十分活躍。

在農家花園裡，可以親身體驗耕地、制肥、播種蔬菜以及收穫等一系列農作活動。而且酒店還定期舉辦「農人課堂」，向參加的客人講授當天的農作活動知識。（IG@hoshinoresorts.risonare）

這家酒店主打親子度假，自然會安排很多全家皆宜的活動。比如他們有個專門的活動設施叫POKO POKO，在室外的廣場上，按照春夏秋冬設置了不同主題，還定期開展各種體驗活動，住客可選擇自己感興趣的參加。室內則包括BOOKS&CAFÉ和攀爬遊樂網兩個區域。BOOKS&CAFÉ兼具咖啡廳與圖書館功能，還有一個專門的石爐，可以把之前採摘下來的蔬菜等，一起製作成披薩。攀爬遊樂網區域的大網全長6.5米，要不是看看玩的都是小朋友，我覺得我也可以去試試！

酒店還為住客們提供了玩味大自然的體驗活動。早晨可以在森林中自由漫步，盡情感受大自然；秋天的時候收集飄落的樹葉烤紅薯，冬日里在這裡堆雪人、打雪仗。

酒店內有兩家餐廳。主餐廳提供使用農家花園（Agri-garden）中收穫的蔬菜、香草製作的意大利套餐料理；另一間「自助餐廳」則提供各種以蔬菜為主題的自助餐食。這次製作的牛奶醬主要就會用在這兩家餐廳裡。

不少酒店關門，不鼓勵大家出遠門

星野集團會成立「零浪費項目」，讓各種被浪費掉的食物都物盡其用。之後也會在旗下所有的度假村和酒店裡實施。真的挺好的，要知道，酒店裡日常的浪費可不少！

自日本限制入境以來，過去海外和團體遊客較多的酒店，面臨的壓力都較大，星野集團也不例外，不得不將旗下一些設在北海道和東京的酒店設施關閉。除了對員工進行嚴格健康管理、將所有設施都徹底消毒外，酒店也積極著手做一些比較不一樣的套餐住宿計劃。

除了對員工進行嚴格健康管理、將所有設施都徹底消毒外，星野也在著手做一些比較不一樣的套餐住宿計劃。（IG@hoshinoresorts.risonare）

例如，很多小學停課，但是孩子一直呆在家中也很難受，有些家庭就可以帶著孩子到比較開闊、相對獨立點的酒店去。有些客人在旅行的時候也要遠程辦公，酒店也有一些公共區域特別重新設計過，讓客人可以更高效地工作。

日本目前已有39個縣取消「封城」，在當地，大家開始提倡「微旅行」——也就是不使用公共交通，而在自駕或是步行半小時之內路程的範圍裡，適當地放鬆一下，有利於緩解壓力。

在當地，大家開始提倡「微旅行」，也就是不使用公共交通，而在自駕或是步行半小時之內路程的範圍裡，適當地放鬆一下，也有利於緩解壓力。（Vista Wei/Unsplash）

那麼，現在日本還能去嗎？

目前日本仍對各個國家採取禁止入國，對入境者採取14天隔離，對已簽證發行的國家(包括中國在內)及多次簽證到5月底為止停止效力等措施。

從目前的國內感染狀況來看，這種簽證無效等措施可能會延長期限，因為緊急聲明何時會撤回還是個未知數。很遺憾，目前想去日本旅遊是不現實的。