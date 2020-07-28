大阪美國村懶人包︳心齋橋周邊！美食、潮店、入夜蒲點一文全收錄

在大阪說到年輕人潮流的發信地那就是「美國村」（日文簡稱：アメ村）。以位於心齋橋附近的三角公園為中心，聚集了時尚、美食、雜貨等各種店鋪，熱中潮流的人們每天都會聚集於此。擁有大阪熱鬧的氣氛也是其魅力之一，光是看著在小巷裡並排的店鋪就令人期待。這回就是美國村的完全指南！依照時尚、美食、夜遊景點分別介紹。

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大阪美國村是個怎樣的地方？

大阪市內的觀光地區大致上分為以梅田為中心的「北區」，以及以難波為中心的「南區」。美國村就位於其中之一「南區」的觀光景點。位於Osaka Metro「心齋橋站」的西南區，雖然沒有看板，但御津公園（通稱：三角公園）的周圍大致上就是美國村的位置。美國村在大阪也是知名的潮流發信地，有許多走在潮流尖端的商店、俱樂部。由於年輕人眾多，在新年倒數、世界運動賽事、萬聖節等節慶時夜晚會更加熱鬧。

御津公園（通稱：三角公園）的周圍大致上就是美國村的位置。（IG@airrhythm）

離道頓堀、心齋橋商店街超近！美國村附近的觀光景點

在美國村周邊徒步就能到的觀光景點非常多。可以在同一天內，有效率的造訪多個觀光景點：

1. 道頓堀橋

有固力果招牌閃閃發光的道頓堀橋，從御津公園只需徒步10分鐘左右。從御津公園往東前進，到達御堂筋後向南走，就能到達。

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2. 心齋橋商店街

從御津公園往東前進，走過御堂筋的第一條道路就是心齋橋商店街。在騎樓下有時裝店、美食、雜貨等約有180家店舖並排，是非常大的商店街，盡情的隨意逛逛吧。

3. 崛江南船場

喜歡時尚的咖啡廳、時裝的話，推薦去崛江或南船場。御津公園往西的區域就是崛江，有很多販賣知名品牌二手衣的商店等。而從御津公園往北前進，走過長堀通後的一帶就是南船場。有很多時尚精品店的一樓店面，如：「COMME des GARÇONS」、「ISSEY MIYAKE」

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推薦給潮男潮女們的3家人氣商店

1. 美國村的地標「心齋橋BIGSTEP」

說到美國村的地標，那就是潮流大樓「心齋橋BIGSTEP」。除了有男女裝的時裝商店外，還有便宜販賣個性小物的古著店、種類豐富的運動服裝店，而且還有咖哩、義大利餐廳「薩莉亞」等豐富美食。在4樓有電影院「Cinemart心齋橋」，有些空閒時間時，邊看電影邊放鬆感覺也不錯。在BIGSTEP有放置許多椅子，逛累美國村時在這邊坐下小憩也很適合。另外廁所也很乾淨，放心的使用這邊的廁所吧。

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地址：〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋1-6-14 營業時間：11:00〜23:00（依店鋪而異） 公休日：無休

2. 零食與雜貨的店家「Alice On Wednesday」

以「愛麗絲夢遊仙境」的世界觀為設計概念販賣零食、雜貨的店家。以此句台詞「我追著兔子，追著追著就來到這裡了。」為概念，故意設計成從外面看不到店鋪內部的構造。彎下腰走進門後，古典又可愛的雜貨排排站。喜歡可愛雜貨的朋友，一定會心癢難耐。一個飾品大約在1,000～2,000日圓左右，是讓人能輕鬆購買的價格唷。

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地址：〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-12-25 朝日プラザ心斎橋1F 營業時間：11:00〜19:30 ※周末、國定假日為10:00～ 公休日：年底年初

3. 鎖定年輕人的潮流大樓「心齋橋OPA」

與Osaka Metro「心齋橋站」7號出口直接連結的潮流大樓。樓層數為B2F～10F，有「gelato pique」、「FRAY I.D」等許多鎖定年輕人的日本國內品牌、精品店。B2F、9F、10F是美食、餐廳的樓層，種類有拉麵、速食、咖啡廳、火鍋店。在購物的同時也能滿足味蕾的大樓。

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地址：〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋1-4-3 營業時間：11:00〜21:00（依店鋪而異） 公休日：年底年初

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精選3種能邊走邊吃的美食！

1. 被評選為米芝蓮的章魚燒店「甲賀流 總店」

「甲賀流」是在御津公園正前方的章魚燒店，總是大排長龍的人氣店。除了受到多家媒體報導外，是2016年、2017年、2018年連續3年都被刊登在「米其林指南」的實力派店家。章魚燒以昆布和乾燥海參等7種高湯為基底，再混合鬆軟山藥等各種祕密食材，呈現出鮮味和入口即化的口感。只使用蛋黃來製作獨創的美乃滋，不會有過多的酸味。與醬汁絕配，製造出讓人想一口接著一口的美味。特別向大家推薦40年以上都沒有改變的經典口味「醬汁美乃滋」，以及有著大量青蔥的清爽「蔥醬汁」。

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地址：〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-18-4 營業時間：10:30〜20:30 公休日：無休

2. 在美國村人氣數一數二的珍奶店「NONARA PEARL 心齋橋店」

在美國村眾多的珍奶店中，人氣排行名列前茅的排隊名店「NONARA PEARL 心齋橋店」，粉色的外觀與可愛的貓咪角色往往吸引許多人在店前拍照打卡。這裡珍珠的特色就是使用細心煮過的珍珠，趁還熱呼呼的時候提供給客人。第一口先不要攪拌，直接品嚐珍珠，就可以嘗到Q彈有嚼勁的口感喔。之後再用吸管大力攪拌，遇冷的珍珠會緊縮起來，更加提升美味度！選擇M尺寸的500毫升，來一嚐美味的珍珠吧。

地址：〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-1-16 營業時間：10:30〜22:00 公休日：年底年初

3. 清爽又好喝的飲料小站「drink stand FRUMMY 心齋橋OPA店」

位於心齋橋OPA B2F的飲料小站以「fruits」+「yummy」＝「frummy」為概念。除了有充滿水果的汽水、飲品外，還有健康的奶昔，飲品種類十分多樣。有在紅茶內加入大量水果，略甜口感的「水果茶」、使用現場直接煮好的珍珠製作的「珍珠飲品」、最適合在放鬆一刻時享用的「咖啡」、「可可亞」等。用好喝又能帶來朝氣的飲品療癒身心吧。

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地址：〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋1-4-3 心斎橋オーパB2F 聯絡電話：06-6282-9000 營業時間：11:00〜21:00 公休日：無休

推薦能體驗美國村夜晚魅力的景點

1. 御津公園周邊

在美國村中心的御津公園附近，就算日落後也還是很熱鬧。特別是新年倒數、萬聖節等時期，年輕人更是會聚集在這裡，精神抖擻的炒熱氣氛。街頭上的人們都身穿與潮流發信地相符的個性服裝，在公園附近坐著默默地觀察人群也很有趣。想在外頭體驗熱鬧氣氛的話千萬不要錯過這裡喔。

御津公園周邊（IG@gunsou630）

2. 三津寺會館

大阪第一的深度夜遊景點「三津寺會館」是一棟綜合大樓，有著充滿個性的Bar，還有沙龍、Rock Bar、古著等店鋪，不想過著毫無變化的夜晚，想要嘗試當地才有的夜生活嗎？推薦這裡給有這種想法的朋友。雖然2F・B1F的店家都緊閉門窗，從外觀雖然看不出內部狀況，但只要進去就會有魅力四射的店老闆迎接大家。1F的店面可以從外面窺看到店內的氣氛，對初來此地的遊客來說比較容易挑戰成功。

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地址：〒542-0086 大阪府大阪市中央区西心斎橋2-9-5 日宝三ッ寺会館 營業時間：依店鋪而異 公休日：依店鋪而異

在美國村裡遊玩一整天吧！

距離Osaka Metro「心齋橋站」很近，從道頓堀、心齋橋商店街也都能徒步抵達的美國村。有許多年輕人跟外國人來訪，是每天都熱鬧滾滾的區域。除了這回介紹的景點以外，還有咖啡廳、雜貨店、古著店等林立著許多小店鋪，就算只是隨意逛逛看看櫥窗，也一定可以度過一段充實的時光。

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大阪年輕人玩樂好去處！心齋橋美國村的「三寺會館」

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