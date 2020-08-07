新冠肺炎｜日媒實測手提風扇散熱恐變播毒　專家教路一招防感染！

炎炎夏日，不少人都會用手持式或掛頸式的手提風扇來對抗連日的高溫天氣。不過你又有沒有想過，在疫情的陰霾下，如果在吹風扇的時候突然咳嗽或者打噴嚏，噴出的飛沫會不會隨風擴散得更遠？

《グッとラック！》節目截圖

近年，很多日本人都流行在夏天使用手提風扇。不過，今年在新冠肺炎疫情下人人自危，有市民就擔心如果旁人在沒戴口罩，或不正確戴口罩的情況下用風扇，會不會將飛沫甚至是細菌帶到更遠的地方？TBS晨間節目《グッとラック！》近日就為這個問題進行了一系列實驗，看看手提風扇對飛沫傳播到底有多大影響。

👇👇即按下圖和影片看實驗結果👇👇

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我們在日常生活中說話時，當然不會如實驗者般用力將飛沫噴出。不過新冠肺炎主要是經呼吸道飛沫傳播，而且傳播力強，在現階段來說，如果要用手提風扇的話，正確戴上口罩仍是較安全的做法。

同場加映：日本醫傳授5招超市防疫法

最近，日本節目《教えてもらう前と後》請來池袋大谷診所的大谷義平醫生，向觀眾傳授5招超市防疫法！除了提醒大家無論如何都要戴上口罩，大谷醫生更建議大家可以做齊以下5步，減低感染風險，在超市購物時就可以更加安心。

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