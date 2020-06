【上野懶人包】盤點10大必訪景點　懷舊商店街、神社感受江戶風情

針對訪日外國遊客提供日本觀光資訊的網站「LIVE JAPAN」,從登記在上野之中,選出外國讀者最有興趣的部分,以排行榜的方式介紹給你。像是Niki no Kashi in Ameyoko (The first Store)、Incense, Incense Burners Specialty Store kohgen、「湯島天神等受到矚目的景點亦包含在其中,安排上野行程的話,絕對值得參考!

第1名:Niki no Kashi in Ameyoko (The first Store)

1947年於上野阿美橫町開始進行零食的販售與批發而創設了二木菓子一號店。第一營業所的特徵之一即為價格優惠,如果再加上大量購買就能得到更低廉的價格。1樓、2樓賣場內商品種類豐富,能買到雀巢KitKat東京之外的地區限定商品。最受歡迎的手信如KORORO味覺糖、玉米棒、扇屋小肉條、扇屋起司條皆備有大把貨,其他芥末口味和抹茶口味商品、禮品等種類豐富多元。隨季節更換不同商品,每天都有不同的日本熱門新商品上架。

Niki no Kashi in Ameyoko (The first Store) 二木の菓子 第一営業所 地址:4-1-8, Ueno, Taitou-ku, Tokyo, 110-0005 最近車站:御徒町 站 (京濱東北線 / 山手線) 徒步2分 聯絡電話:03-3833-3911

第2名:Incense, Incense Burners Specialty Store kohgen

香源東京上野櫻木店是販售線香、香木、念珠、手環等約5,000種以上商品的日本首屈一指之線香專門店。除了本店原創的線香商品之外,店內還提供多樣日本全國線香廠商製造的商品,種類豐富齊全。並非所有線香店都有試用服務。但本店則免費提供試用,顧客可實際嘗試喜歡的香氛氣味。

不論日本傳統香氛、花香或西式香氛等,客人均可自由參觀選購,找出自己喜歡的香氛氣味。具有豐富香氛知識的專業服務人員會協助顧客尋找適合的香氛商品。此外,本店2樓設有「香氛資料館」,館內展示江戶時代使用的香枕及罕見的香氛用品等多種館藏。還設有可嘗試線香原料的體驗區等,除了愉快購物之外,顧客也可以在文化空間內吸取日本線香相關知識。

Incense, Incense Burners Specialty Store kohgen お香専門店 香源 上野桜木店 地址:1-10-16, Uenosakuragi, Taitou-ku, Tokyo, 110-0002 最近車站:上野 站 (北海道新幹線 / 東北新幹線 / 秋田新幹線 / 山形新幹線 / 上越新幹線 / 北陸新幹線 / 京濱東北線 / 山手線 / 東北本線 / 宇都宮線 / 高崎線 / 常磐線 / 上野東京線 / 銀座線 / 日比谷線) 徒步14分 聯絡電話: 03-3827-6666

第3名:湯島天神

湯島天神建於西元458年,是一座奉雄略天皇之勅命所建立的神社,正式名稱是湯島天滿宮。創建初期供奉的神靈只有「天之手力雄命」一位,後來優秀的政治家兼在學術領域留下偉大業績、為人正直的菅原道真公也被供奉在這裡。從那之後,學者和文人墨客絡繹不絕的前來參拜,至今除了學生之外還有許多遊客到這裡參拜學問之神。

供人參拜的拜殿與正殿相連,建築上選用擁有250年樹齡的木曽檜樹,採用日本傳統的純木造的樣式。神社內部不僅是江戶時代名畫家歌川廣重的系列作品「江戶百景」的取材地之一,還是供江戶時代的人們小憩的地方。神社境內種植了約300棵菅原道真公所深愛的梅花,約在2月左右的開花季節裡,便會有川流不息的訪客前來賞花。還可以參觀到與菅原道真公淵源頗深的臥牛、存放在寶物殿中的神轎和寶物等等。東京地下鐵「千代田」線「湯島」站3號出口出站後徒步2分鐘即達。

湯島天神 地址:3-30-1, Yushima, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-0034 最近車站:湯島 站 (千代田線) 徒步2分 聯絡電話:03-3836-0753

第4名:上野恩賜公園

上野恩賜公園是為數不多的知名櫻花景點,每年大約會有1200棵櫻花樹開花。在盛開的櫻花樹下吃飯與喝酒享樂是日本的風俗習慣,在春天會有近200萬人次前來賞櫻。一到傍晚就會點亮名為「雪洞」的燈,在柔和燈光下漂浮的夜櫻景致有如幻想世界。

夏天則會舉辦祭典,當中會有滿溢熱情的演奏與在戶外舞台舉辦的音樂會,盂蘭盆舞會等等多場活動。秋天可以觀賞染上美麗顏色的楓葉,是讓人能夠感受到日本風情的散步景點而受到歡迎。到了冬天,在佔地區域內的上野東照宮,會開放欣賞新年的緣起之花──冬牡丹。此外,公園內也有動物園、博物館以及美術館,因而成為眾人心目中的文化森林。從JR地下鐵銀座線、日比谷線「上野」站步行2分鐘即至。

上野恩賜公園 地址:Uenokouen, Taitou-ku, Tokyo, 110-0007 最近車站:上野 站 (北海道新幹線 / 東北新幹線 / 秋田新幹線 / 山形新幹線 / 上越新幹線 / 北陸新幹線 / 京濱東北線 / 山手線 / 東北本線 / 宇都宮線 / 高崎線 / 常磐線 / 上野東京線 / 銀座線 / 日比谷線) 徒步1分 聯絡電話:03-3828-5644

第5名:谷中銀座商店街

谷中銀座商店街保留了古早東京那種平民懷舊的風情。與客人近距離不矯情造作的接待方式及此地滿溢的人情味,令人神往。此商店街是位在被稱為「谷根千」的谷中、根津、千馱木附近一帶,每當假日時分還會有許多遠道而來的觀光客造訪。此地以傳統個人經營商店為主軸,約170公尺的街道上有70間左右的店鋪比鄰而立。

除了日式點心、甜點、工藝品之外,像是家常菜或咖啡店等等,在地人不用說,就算觀光客也能盡情享受。而像是將遮陽遮雨棚的規格統一化、吊掛看板、貓咪街頭藝術看板等等,讓遊客一邊散步一邊樂在其中的巧思也相當多。從JR山手線、常磐線、都營舍人線,或私鐵京成線至「日暮里」站下車步行5分鐘即達。

谷中銀座商店街 地址:3, Yanaka, Taitou-ku, Tokyo, 110-0001 最近車站:日暮里 站 (京濱東北線 / 山手線 / 常磐線 / 上野東京線 / 日暮里·舍人線 / 京成線 / 成田SKY ACCESS線) 徒步5分

第6名:根津神社

「根津神社」建於1706年,是一座權現結構的神社。正殿、幣殿、拜殿、唐門、西門、透塀、樓門全部被保存至今,現已被認證為國家的重要文化財產。這座神社在1900多年前由日本武尊在千駄木的土地上創建。文明年間(1469~1486),太田道灌曾經為神社修建神殿,到了江戶時代,第五代將軍德川綱吉將神社從千駄木遷移至今天的所在地,並在此修建了神殿。

神社中有面積約2,000坪的杜鵑花園,4月後半時(每年的氣候不同,花期也會不同)多達3,000株、近100種的杜鵑花滿園盛開,是賞花的好時節。同時還設有甘酒茶屋、盆栽集市、路邊攤等等。從千代田線「根津」站、「千駄木」站,或南北線「東大前」站出發,步行5分鐘即達。

根津神社 地址:1-28-9, Nezu, Bunkyo-ku, Tokyo, 113-0031 最近車站:根津 站 (千代田線)徒步5分 聯絡電話:03-3822-0753

第7名:World currency shop atre' UenoWORLD CURRENCY SHOP(WCS)是日本三大銀行之一的三菱日聯金融集團(MUFG)所經營之外幣兌換專門店。匯率與三菱東京日聯銀行完全相同,顧客可安心兌換。手續簡便且迅速。店鋪及匯率資訊詳情請於官方網站上確認。

第7名:World currency shop atre' Ueno(World currency shop 官網)

World currency shop atre' Ueno ワールドカレンシーショップ アトレ上野店 地址:Atre Ueno EAST 2F, 7-1-1, Ueno, Taitou-ku, Tokyo, 110-0005 最近車站:上野站 (北海道新幹線 / 東北新幹線 / 秋田新幹線 / 山形新幹線 / 上越新幹線 / 北陸新幹線 / 京濱東北線 / 山手線 / 東北本線 / 宇都宮線 / 高崎線 / 常磐線 / 上野東京線 / 銀座線 / 日比谷線)徒步2分 聯絡電話:03-5826-5771

第8名:上野東照宮

位於上野公園內的上野東照宮,保留著色彩鮮濃的江戶時代風貌,是珍貴的文化遺產。該神社於1627年為了祭祀德川家康所建造。之後於1651年,由江戶幕府第三代將軍德川家光進行大規模改建。神殿使用了大量金箔,散發著豪華的氣息,因而也被稱為「金色殿」。春天盛開牡丹花及櫻花,秋天楓葉滿佈,旅客可以充分享受一年四季的色彩變化。而為了祈求開運、學業有成的參拜者也絡繹不絕。另外,由於能近距離觀賞道地的江戶時代的建築,也有許多國外觀光客到訪此地。要前往上野東照宮的交通路線極為方便,可搭乘JR、京成線或東京Metro地鐵至「上野」站後步行5分鐘。

上野東照宮 地址:9-88, Uenokouen, Taitou-ku, Tokyo, 110-0007 最近車站:上野 站 (北海道新幹線 / 東北新幹線 / 秋田新幹線 / 山形新幹線 / 上越新幹線 / 北陸新幹線 / 京濱東北線 / 山手線 / 東北本線 / 宇都宮線 / 高崎線 / 常磐線 / 上野東京線 / 銀座線 / 日比谷線)徒步5分 聯絡電話:03-3822-3455

第9名:Fukumitsuya Okachimachi Shop/Gashapon Yokocho設有上蓋玩具自動販賣機的紀念品商店,於2018年10月在上野開業的Gashapon Yokocho / Fukumitsuya Okachimachi商店,我們有超過250種類型的上蓋玩具。二樓以日本主題為主題,三樓則以人物為主題,從三樓開始,它也是廣受歡迎的景點,在這裡您可以欣賞到德大寺的壯麗全景。

第10名:阿美橫商店街阿美橫商店街位在JR御徒町站到JR上野站之間,充滿東京地風趣熱鬧的特色,每天都有許多人到此購物。除了知名的魚類及螃蟹,還有各色各樣布料雜貨店、販售亞洲食材的店家及攤販連在一起。要追溯阿美橫丁的歷史,就要從戰後的黑市起家開始說起。有那個甜食非常貴重的年代,雖有已許多販售日式薯糖及糖果的店家,但由於1950年朝鮮戰爭以來販售來自美軍轉售物品的店家增加,因此從黑市轉型為商店街。

因為開始販售進口貨,因此將「阿美橫丁」、「阿美國橫丁」兩個名字混稱為阿美橫。目前在靠上野這一側的招牌是「阿美橫丁」,這邊販售食品的店家較多;靠御徒町那一側的招牌是「阿美橫」,販賣進口貨的店家比較多。一到年末就擠滿前來購買新鮮食品的客人,洶湧人潮聞名各地。從JR「上野」站中央票閘出口步行即達。

阿美橫商店街 アメ横商店街 地址:4, Ueno, Taitou-ku, Tokyo, 110-0005 最近車站:上野 站 (北海道新幹線 / 東北新幹線 / 秋田新幹線 / 山形新幹線 / 上越新幹線 / 北陸新幹線 / 京濱東北線 / 山手線 / 東北本線 / 宇都宮線 / 高崎線 / 常磐線 / 上野東京線 / 銀座線 / 日比谷線)徒步1分 聯絡電話:03-3832-5053

