【山形自由行】3大觀光重點、必試特產手信、購物指南全整合！

山形縣是位在日本北部東北地區的日本海沿岸，擁有豐富大自然的地區。是一個夏天熱到像是被煮熟、而冬天卻又會冷到凍僵，溫差極大的地區。特別是冬天的雪景，很受國外觀光客的歡迎。其他也有體驗型的觀光景點，如搭乘遊船眺望美麗的大自然，讓大家能擁有一段無法忘懷的旅行回憶。 另外，此地區除了櫻桃的收穫量是日本第一，以水果產地廣為人知，還是一片因山裡豐富的伏流水，而能夠栽培出好吃稻米的土地。以加入芋頭與牛肉的「芋煮（是一種山形的鄉土料理）」，或是香味俱全的鄉村蕎麥麵為首，有眾多的知名美食，對「美食」充滿興趣的朋友來到山形旅遊也能大大滿足。

山形是一個怎麼樣的地方呢？

山形是一個位在距離東京約300公里的北方，人口數量約有110萬人的縣市。從東北的玄關口－仙台前來的交通也很方便，搭乘電車、巴士約90分鐘即可到達。山形分為庄內、最上、村山、置賜等4個地區，各個地區都有很多的必看景點。此縣的面積有70%以上是森林地，藏王山、鳥海山以及出羽三山等著名的山峰都聳立於此縣，是此地區的一大特點。受到豐富大自然的恩惠，農業也相當發達，能夠品嚐到好吃的米與水果等農產品。另外，此縣的各市鄉鎮都有溫泉，有多數的當日往返的溫泉設施。能在旅行的途中輕鬆地去泡個湯喔！

山形冬天的雪景很受國外觀光客歡迎。（Sam Lee／Unsplash）

山形觀光之重點

因為山形的大眾交通運輸和東京一帶相較之下比較少，如果要同時前往數個地區的話，開車行動會比較方便。如果想去的地方是集中在內陸部的話，可從山形市或是米澤市進入山形縣，如果是集中在靠近日本海沿岸的話，可把鶴岡市或是酒田市當成進入山形縣的玄關口。機場則有山形機場與酒田機場兩個機場。來到充滿興趣的景點縣市後，可以搭乘的士或是租車自駕暢遊吧！

1. 山寺（寶珠山立石寺）

相傳此寺是由寺廟創始者－慈覺大師於860年建立。在山上分佈了幾座神殿。因為到達山頂的石階參拜道有1015階石階，建議穿輕便運動鞋等好走的鞋子前往。冬天則必須要穿雨靴或是雪靴。位在參拜道終點的奧之院與大佛殿，祀奉著一座高5公尺金光閃閃的阿彌陀如來佛像。慈覺大師的弟子－「安然」所建立的五大堂，是能將山寺景色盡收眼底的絕景眺望點，來到這裡絕對會被這美麗的山林景色所深深感動。

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山寺（寶珠山立石寺） （山寺（宝珠山立石寺）） 地址：山形県山形市山寺4456-1 聯絡電話：023-695-2843 營業時間：8:00～17:00 參觀費用：300日圓 休息日：無

2. 羽黑山

羽黑山是位在鶴岡市海拔414公尺的山峰。山頂上有一座「羽黑山三神合祭殿」，是祀奉著由羽黑山、月山、湯殿山聯合而成的出羽三山的三位大神。2446階的石階參拜道周邊被樹齡350年以上的杉樹圍繞著。神秘又美麗的杉樹林，得到「日本米芝蓮綠色指南」三顆星的評價。參拜道的途中，有被稱之為東北最古老之塔的國寶「羽黑山五重塔」，以及能品嚐手工製作的麻糬「二之坂茶屋」，能參觀國寶、品嚐點心，慢慢走到山頂上去，來回所需要的時間約2個小時。

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羽黑山 （羽黒山） 地址：山形県鶴岡市羽黒町手向手向7 聯絡電話：0235-62-2355 營業時間：8:30～16:30 參觀費用：免費 休息日：無休

3. 最上川遊船

被譽為山形縣之母的最上川，不管是農業用水或是交通運輸等，生活上的必要水源都是來自於此河川。位在中游的峽谷－最上峽，在這裡搭船眺望大自然的遊船體驗很受歡迎。「最上峽芭蕉線觀光」的遊船，是利用一個小時的時間，在全長12公里的河川上慢慢順流而行的遊船方案。欣賞景色就不用多說了，船夫的導覽說明或是唱的船歌也很有魅力。船歌也有英文、韓文與法文的版本。其他還能從船上眺望到幾處的瀑布，順路會停靠在能品嚐鹽烤香魚的休息處。從12月到3月的冬天裡，船上備有暖氣設備的日式桌子「炬燵（暖桌）」，也能一邊暖和身體一邊眺望雪景感受這獨特的體驗。

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最上峽芭蕉線觀光 （最上峡芭蕉ライン観光） 地址：山形県最上郡戸沢村古口86-1 聯絡電話：0233-72-2001 營業時間：船航行時間按照季節有所不同（需詢問） 搭船費用：2450日圓、國小1230日圓、幼兒免費 休息日：無（天候惡劣時除外）

不可不知的山形美食

山形除了稻米和水果以外，還有牛肉、豬肉、海鮮等，食材相當豐富。活用這些食材製作出各式各樣的美食，能品嚐到這些美食也是山形的魅力之一。在山形市中心的街上，集結了許多店家，能品嚐到芋煮、蕎麥麵以及蒟蒻丸子等縣內的地方料理與知名美食。

1. 蕎麥麵

從以前就是盛行栽培蕎麥的山形，在最上、村山地區等的內陸部主要能吃到的就是「板蕎麥麵」，板蕎麥麵的特色是有強烈的嚼勁和豐富的香氣。將蕎麥麵放在大的木盒內，這樣的擺盤在視覺上也是一種享受。在村山地區的大石田市、尾花澤市、村山市的各地有「蕎麥麵街道」集結了許多知名的蕎麥麵店，有很多人都會到此走訪。建議可以吃一吃各家的蕎麥麵比較一下喔！

板蕎麥麵（IG@seahorseandcat）

2. 米澤牛

「米澤牛」是由山形縣南東部的置賜地區生產的品牌牛。米澤牛是在以米澤市為中心的置賜地區飼育的黑毛和牛，唯有達到這嚴格標準的牛才能得到米澤牛的認證。其中有一項檢驗標準，是沒有生產經驗的母牛，出生後的月齡要有32個月以上。母牛有一個特色，就是和公牛比起來，肉質非常細緻柔嫩。能夠品嚐到彷彿放入嘴裡就會融化開來的口感。米澤市除了有壽喜燒與牛排專賣店以外，還有漢堡肉排或是串燒等，有很多用親民的價格就能品嚐到米澤牛的店家喔！

米澤牛（IG@mii0926m）

山形名產之重點

使用山形特產的水果來製作的甜點、日本酒與紅酒等酒類、從以前就很受當地人喜愛的知名甜點，都非常受歡迎。當地美食的蕎麥麵製作成乾燥麵能放一段時間，當成伴手禮的話收到的人也會很開心。也有很多人購買木雕的工藝品或是木製玩具的陀螺、劍玉。

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在山形購物的重點

在山形縣的中心地－山形市有將車站大樓或是古老建物翻修的購物景點，購物景點有縣內各地的甜點、當地出產的酒以及當地美食。有縣內各地的名產、服飾用品、藥妝店等商品應有盡有，很適合當旅遊的起點站或是終點站。

1. 直接連結JR山形站的購物中心

直接連結JR山形站的「S–PAL山形」是有服飾、餐廳、咖啡廳、化妝品等的複合商業設施。因為有一整層都是山形縣內伴手禮的樓層，即使在各個觀光景點忘記買也不用擔心。

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S-PAL山形 （S-PAL山形） 地址：山形県山形市香澄町1-1-1 聯絡電話：023-628-1106 營業時間：10:00～20:00（按照店舖不同有差異），やまがた みやげ「彩」的營業時間：9:00～20:00 休息日：不定休

2. 能休息片刻的日式建築商業設施

位在七日町的「水之町屋七日町御殿堰」內有許多充滿個性的咖啡廳與購物商店。此建築物是於江戶時代被建設在城鎮的中心，建築物整體是以商人的住宅為設計，讓人留下深刻印象。因為有茶的專賣店與蕎麥麵店，很適合吃午餐或是休息一下。

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水之町屋七日町御殿堰 （水の町屋 七日町御殿堰） 地址：山形県山形市七日町2-7-6 聯絡電話：023-623-0466 營業時間：按照店舖各不相同 休息日：按照店舖各不相同

3. 將建立於明治時代的藏屋敷（指倉庫）重新翻修的購物景點

「山形MARUGOTO館 紅藏」是位在從山形縣搭的士約7分鐘的地方。「山形MARUGOTO館 紅藏」是將買賣山形名產品紅花的商人－Marutani長谷川家所擁有的倉庫改裝後的購物景點。館內有使用山形產的米而製作的日本酒，或是有販售傳統工藝品的店家，以及餐廳與觀光介紹所。

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山形MARUGOTO館 紅藏 （山形まるごと館 紅の蔵） 地址：山形県山形市十日町2-1-8 聯絡電話：023-679-5101 營業時間：按照店舖各不相同 休息日：按照店舖各不相同

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