【松島一日遊】以特殊怪石地貌著稱的日本三景！5大觀光重點攻略

松島是被選為能代表日本的三景之一，是日本東北一帶十分受歡迎的觀光景點，此景點最大的魅力，就是約有260塊奇岩怪石和島嶼相連形成的獨特景致。這次為大家介紹的是能盡情欣賞松島的絕美景色、歷史與品嚐美食的一日遊範例行程。搭乘遊覽船周遊松島灣內，參觀被認定為日本國寶的寺院－瑞嚴寺，盡情享受這趟松島之旅吧！

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松島是被選為能代表日本的三景之一，是日本東北一帶十分受歡迎的觀光景點，此景點最大的魅力，就是約有260塊奇岩怪石和島嶼相連形成的獨特景致（IG@oppositecoast）

松島為何可以成為日本三景？

松島是由約260個大大小小的島嶼與岩石所組成的名勝景點，從以前作家們所著作的詩歌與紀行書中，就能看出大家對這美景的認可。其中最知名的是被稱為俳句大師的松尾芭蕉，於1702年寫作出版的《奧之細道》（おくのほそ道），這是他到東北旅行時，因緣際會下見到月光照映在松島上，那令人捨不得別開目光的迷人景色，有感而發。

松島是由約260個大大小小的島嶼與岩石所組成的名勝景點，從以前作家們所著作的詩歌與紀行書中，就能看出大家對這美景的認可。（IG@asakahks）

1714年左右，因學者林春斎從眾多美景中挑選出特別優美的松島並寫入書中，松島才被名列為日本三景之一。

現今，以車站為中心步行20分鐘的範圍內，有伴手禮店、美食景點、歷史古蹟以及觀光景點等都密集於此，是一個熱門的旅遊景點。從仙台的市中心只要一班電車就能到達此處，交通便利也是其吸引人之處。

前往松島的交通方式與交通工具哪些？

從仙台站前往松島的電車有兩條線路，分別是JR東北本線與JR仙石線。推薦可搭乘JR仙石線（單程約40分鐘、單程票價420日圓），搭乘此線可在松島海岸站下車，到主要的觀光景點都只要步行10分鐘以內。

推薦可搭乘JR仙石線（單程約40分鐘、單程票價420日圓），搭乘此線可在松島海岸站下車，到主要的觀光景點都只要步行10分鐘以內。（IG@purefirst2015）

搭乘飛機前往宮城的話，可從仙台機場換乘直達松海岸站的巴士（約1個小時、單程車票1000日圓），非常方便。

如果也要到仙台觀光的話，購買Free Pass周遊卷才划算！

另外，還有能到仙台周邊旅遊，針對外國觀光客的1日巴士周遊券「Sendai Area Pass」，購買此券的話一天只要1320日圓，包含松島以及有到仙台郊外的電車與巴士都能無限搭乘。購票時，要到JR仙台站2樓訪日旅行櫃檯，出示「短期訪日的簽證」（觀光簽證）與護照。

會待到兩天以上的話，1日周遊券和同地區2日周遊券的「全仙台周遊卷（仙台まるごとパス）（2720日圓）」都很方便。（IG@noa20__）

如果要到松島、山寺或是作並溫泉等仙台郊外旅遊，會待到兩天以上的話，1日周遊券和同地區2日周遊券的「全仙台周遊卷」（仙台まるごとパス）（2720日圓）都很方便。這個周遊券不需要出示護照，只要在周遊券範圍內的JR線車站的服務櫃檯（みどりの窓口）或是仙台機場的「みちのく觀光案內」都能購票。

兩種的周遊券也有不能使用一部份的區域或巴士，出發前要注意！

1. 搭乘「松島遊島觀光船」巡遊島嶼

抵達松島之後，首先搭乘大型觀光船「仁王丸」，周遊美麗的松島灣吧。 雖然有各式各樣的周遊航線，其中最推薦的是「松島遊島觀光船 仁王丸航線」（松島島巡り観光船 仁王丸コース），所需時間約50分鐘，船票可在松島海岸站前等松島町內4個地方的售票處購買。

+ 4 + 3 + 2

以這次的範例行程來說，在松島海岸站前的售票處購買最方便。如果已經有確定搭船的日期與時間，可事先上網預約也能比較安心，不過要注意就算是上網預約也要記得到售票處取票。

取得船票後，記得稍微提早一點前往乘船處的棧橋。可攜帶飲料上船，船上的商店也有販售精釀啤酒「松島啤酒」，可品嚐看看。在舒適的座位上，一邊放鬆一邊欣賞風景，也可另外購票坐更舒適的2樓綠色座位欣賞風景！

從船內能眺望到兩座島嶼彷彿很要好般的「雙子島」，或是因為侵蝕作用造成岩石有4個洞的「鐘島」等。與船名相同的「仁王島」，是在一塊集塊岩上還有一塊泥岩，是造型很不可思議的知名景點，船內的導覽解說有日文與英文兩種語言。

松島遊島觀光船（松島島巡り観光船） 地址︰〒981-0213 宮城県宮城郡松島町松島町内98-1 營業時間︰9:00～16:00（11～3月則是營業至15:00） 票價︰1500日圓、2樓的綠色座位為2100日圓 公休日︰無（氣候不佳時停駛）

2. 參觀日本國寶「瑞巌寺」

在涼爽的海風中遊船歸來後，就前往「瑞巌寺」參觀吧！位置在從乘船處步行約3分鐘處。「瑞巌寺」被認定為日本國寶，是一座莊嚴寧靜的寺院。於1609年由治理仙台藩（宮城縣與周邊近鄰）的伊達家初代藩主－伊達政宗親自投入寺院的興建所建造而成。

步入總門（寺廟大門）後，往參拜道路右邊的小路去，右方有一片於岩壁上挖出無數洞窟成為供養塔的「洞窟遺跡群」。岩壁前有一長排的觀音像與菩薩像，讓人有一種不可思議的心境。

+ 7 + 6 + 5

走回參拜道路通過寺院櫃檯後，從稱為「庫裡」的寺院廚房進入本堂（正殿）。最值得參觀的是「室中孔雀之間」，在金光閃閃的襖（隔扇）上，用極其鮮豔的顏色繪出孔雀與松樹等畫像。

房間的後方有供奉聖觀世音菩薩立像，以及治理仙台的一族－伊達家的牌位。接著是「文王之間」、「上段之間」等，也都有擺飾著壯麗的隔扇畫，美到令人忍不住屏住呼吸。

瑞巌寺（瑞巌寺） 地址︰〒981-0213 宮城県宮城郡松島町松島町内91 營業時間︰8:00～17:00（櫃檯至16:30），3、10月是至16:30（櫃檯至16:00），12、1月是至15:30（櫃檯至15:00），2、11月是至16:00（櫃檯至15:30） 參觀費用︰大人700日圓、孩童400日圓 公休日︰無

3. 午餐到「洗心庵」品嚐松島的知名美食

午餐時間就到瑞巌寺旁的餐廳「洗心庵」，位於從瑞巌寺步行1分鐘之處。店內有提供竹葉魚板、牛舌，也有提供木芥子（源自日本東北地區的人偶）與其他能代表宮城的手信。

+ 2

最推薦的餐點是能品嚐到星鰻炸物的「星鰻天丼飯」（穴子天丼）（1300日圓），是用大塊的星鰻炸成，以及濃郁鮮美的炸蠔上再加上雞蛋的「牡蠣丼飯」（かき丼）（1100日圓），兩種都是松島的知名美食。雖然一整年都能品嚐到，但夏季是星鰻的季節，而冬季是牡蠣的季節，到松島旅遊時可按照季節選擇當季的餐點喔！

吃完午餐後如果肚子還有空間的話，可以品嚐看看洗心庵特製的「葛切」，或是宮城知名美食「毛豆泥麻糬」等的甜點。如果是下午茶時間的話，可以點一杯飲品一起享用。除了有咖啡之外，還有抹茶、抹茶啤酒、甜酒等日本獨有的飲品陣容可選擇！

洗心庵（洗心庵） 地址︰〒981-0213 宮城県宮城郡松島町松島町内６７ 營業時間︰110:00～15:00 公休日︰無

4. 邊散步邊往「五大堂」去

填飽肚子後，悠閒地走在寬敞的參拜道路上散步，往總門外走去，大門前與主要道路上有一間間的紀念品店。邊逛紀念品店邊散步，約5分鐘左右就可抵達「五大堂」。

「五大堂」就位在一座海岸邊突出的小島上，到達五大堂前有一座紅色橋是「透橋」，因日文的「透」為空隙之意這座橋也如其名一般，可從橋上一格一格的縫隙向下看到海，令人感到刺激有趣。

+ 5 + 4 + 3

位在小島正中間的五大堂，是東北地區現存最古老的桃山建築，具有歷史價值的神殿。此神殿名稱的由來是因殿內供奉著五大明王像。

在屋簷下有蛇與龍等的雕刻，可以試著找找看！雖然五大堂沒有參觀費用，但太陽下山後就會關閉殿門，要注意一下參拜的時間。

五大堂（五大堂） 地址︰〒981-0213 宮城県宮城郡松島町松島町内111 營業時間︰8:00～日落 參觀費︰免費 公休日︰無

5. 到「松島 雪竹屋」找尋紀念品

從五大堂步行2分鐘左右就可到達此店，「松島 雪竹屋」就在一座宛如塔般的黑色建築物內的1樓，主要販售的商品是以煎餅為主的餅乾與雜貨小物。在店外每天都會烤著散發出濃濃醬油香的大塊煎餅，在此能品嚐到剛烤好的煎餅。

此店的主要概念是「提供能傳遞日本文化的商品」，店內有送禮用的裝袋煎餅，或是以松島為元素設計的手拭巾等玲琅滿目的紀念品。

+ 2

要關注的是「全世界只有這裡才有」（世界にここだけ）的標示，這標示會貼在一些日式雜貨上，是指在全世界只有在雪竹屋才能買得到的，目標就是尋找出獨特的商品吧！

從價格親民的伴手禮來看，最受歡迎的是「木芥子筷架」（こけし箸置き）（924日圓）。因為是手工製作，每一個樸素又溫柔的表情看起來都些微的不一樣。可放在房間當裝飾，作為松島旅行的回憶也不錯！

松島 雪竹屋（松島 雪竹屋） 地址︰〒981-0213 宮城県宮城郡松島町松島町内109 營業時間︰10:00～18:00 公休日︰無（12～3月為週二）

從松島再多花一點時間觀光吧！

從松島海岸站搭電車約10分鐘。在本塩釜站下車，到「鹽竈」街上散步吧！不可錯過的景點是，在當地受到濃厚信仰的「鹽竈神社」。

能品嚐到來自世界三大漁場之一的三陸沖的新鮮海產，與使用宮城縣產的米捏製的壽司，也到老字號造酒店試喝當地的酒吧！

時間夠充裕的話，也可順便到「仙台海洋森林水族館」（仙台うみの杜水族館），從松島海岸站搭20分鐘左右的電車，在中野榮站下車後有直達水族館的接駁巴士。

+ 16 + 15 + 14

寬敞的水族館內展示著約有300種、5萬多隻的海洋生物。看著東北海域的生物悠游在巨大的水槽內，或是觀賞海豚進行的表演show，不管哪種都魄力十足。

在松島其他區域還有海鮮串燒等的小吃美食、初夏的玫瑰園或是秋楓意濃的「圓通院」（円通院）等，許多吸引人的名勝景點。實際走訪松島一趟，好好享受美好的松島之旅吧。

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