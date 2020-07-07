【韓國旅遊】春川浪漫之旅必備行程　搵少女銅像打卡兼暢遊南怡島

作為韓國人最重視的節日之一，中秋韓國也放假3天，這麽好的旅行機會絕不能錯過！雖然有教授的課業壓力，春川2日遊走起！春川在江原道，從首爾上鳳站坐地鐵京川線可以直接到，大約1小時30分。朋友從全羅北道過來首爾要坐汽車3個小時，第一天到達春川已經下午1點，因為之前已經訂好民宿，所以我們決定第一天就在春川市裏，第二天再出發去南怡島。

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放下行李，本來要去鐵板雞一條街吃飯，但民宿大叔推薦先去附近中秋前的大型集市看看。在集市盡頭拍到這個，역시浪漫之都！集市真的很大，東西也很便宜，朋友說感覺回到鄉下，哈哈。

點擊下圖開展春川浪漫之旅：行大型集市、鐵板雞一條街、幸福市場！

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第一天的最後一個目的地：邵陽江少女銅像（源於當地的一首邵陽江少女的歌曲）

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我們住的民宿是在airbnb訂的，是在韓國人家裏，姨母和大叔人都非常好，晚上等我們回來還和我們聊天，講述他們的中國之旅和像我們一樣曾經到訪的遊客。中秋前，姨母要自己一個人準備祭祀和一大桌盤餐~朋友說還是中國女生幸福~第二天離開春川前往加平的南饴島，出了地鐵站會有循環巴士可以坐，南饴島，小法蘭西，翡翠花園無限往返。因為我們只去南饴島，坐公交可以直接到。

南怡島

南怡島不僅擁有四季分明的自然景色，還齊備餐館、酒店、美術展覽長廊、露營地等一系列觀光配套服務設施。是《藍色生死戀II》外景拍攝地。乘巴士或者鐵路列車，到南怡島單程需要大約兩小時。若是自助旅遊，若想乘坐鐵路列車，在上鳳車站乘坐京春路到加平站下車，轉乘的士到南怡島泊船港下車即可。到達泊船港之後，購買門票（含往返遊輪費）便可搭乘遊輪。票價13000韓元/人

點擊下圖跟著筆者暢遊南怡島！

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