【韓國旅遊】首爾地鐵沿線6大公園　親子遊、拍拖、打卡勝地推介

只要有一張韓國旅遊不可或缺的T-money交通卡，就能玩透首爾人氣公園，給你省錢省時更省心！每當秋高氣爽的首爾，舒適的氣溫令人心情愉悅。

首爾地鐵沿線6大公園（點擊下圖看清！）

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1. 奧林匹克公園：舉辦演唱會的首選地！開啟文藝範十足的蓋章之旅

奧林匹克公園位於首爾的蠶室地區，位置優越，交通十分便利。這裏是多種韓流演出、體育競賽的首選之地。為了使遊客暢遊公園，文化觀光部選出公園的9處拍攝名景進行蓋章之旅。集齊每個景點的印章後，可在公園服務中心領取精美的小禮品。

交通：地鐵5號線奧林匹克公園站3號出口，即是

2. 首爾林：動物園、植物園、親子遊推薦景點！

環境優美，綠草成蔭的首爾林共包括5個主題公園，分別為文化藝術公園、自然生態林、自然體驗學習園、濕地生態園和漢江水邊公園。這裏常年舉辦精彩活動，吸引著眾多家人和情侶們前來遊玩，餵鹿、散步，盡情感受首爾的生態自然！

交通：地鐵2號線纛島站8號出口，步行10分鐘 盆唐線首爾林站3號出口，步行5分鐘

3. 兒童大公園：親子遊、家庭旅遊首選地！童趣十足的兒童主題公園

為兒童建造可以遊玩和實現夢想的場所，公園的一年四季都呈現著不同的風景。公園佔地面積廣闊，園內有廣場、動物園、植物園、遊樂園等，既是市民們的休息場所，也是適合一家人來訪的娛樂休閒空間。

交通：地鐵7號線兒童大公園站1號出口，即是

4. 首爾大公園（首爾動物園）：《花樣男子》、《她很漂亮》拍攝地！位於京畿道的大型文化公園

首爾大公園（首爾動物園）是遊樂場、動物園、植物園一體的大型文化公園。春季的櫻花路、夏季的玫瑰園，都令人賞心悅目。天氣清爽的秋季時分，有許多人將這裏作為郊遊地點賞賞秋葉美景，散心健體。

交通：地鐵4號線大公園站2號出口，步行10分鐘

5. 三清公園：探訪三清洞人氣景點，穿著韓服拍出優雅韓劇照！

三清公園位於連接北岳和鷹峰山南邊山腳的北村，這裏被視為風水寶地。附近的胡同裏有許多傳統韓屋，咖啡廳、畫廊、博物館和一些人氣美食店，許多當地人和遊客喜歡穿著韓服在這裏拍照。

交通：地鐵3號線安國站2號出口，步行19分鐘

6. 駱山公園：《巴黎戀人》、《該隱與亞伯》拍攝地點，浪漫夜景約會好去處

駱山公園作為人氣韓劇拍攝地，來此約會的情侶與日俱增。公園偏離大學路的繁華街，在北岳慢慢散步俯瞰整個首爾的夜景，仿佛脫離塵世般心曠神怡；接著遊覽擁有600年歷史的首爾城郭駱山公園，欣賞沿途風景感受獨特的風情吧。

交通：地鐵4號線惠化站2號出口，步行約12分鐘

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【本文由「韓巢網」授權轉載。】