【首爾北部】平倉洞畫廊街一日遊！4大文青熱點、交通方式1文收錄

南韓是一個文化藝術產業十分發達的國家，遍布首爾的美術館與畫廊描繪著韓國美術界的繁榮。如果說市中心有仁寺洞，江南有清潭洞，那江北的代表就非平倉洞莫屬了。 平倉洞位於首爾北部，被北嶽山和北漢山環抱，屬於鐘路區。平倉洞歷史悠久，算是江北的一個富人區，與付巖洞有異曲同工之妙。但因為地處深山更深處，所以比付巖洞更多了一分寧靜與神秘。通過大大小小的畫廊與美術館，無數藝術作品的展示與交易匯聚於此，說與仁寺洞、清潭洞齊名也當之無愧。在平倉洞，雖然看不到現代都市的車水馬龍，卻能領略到一股低調奢華有內涵的文藝範兒。

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由於平倉洞週圍較近沒有地鐵，大家可以選擇從光化門廣場（綠色公交1020、1711）、弘大入口（藍色公交152、110A）乘坐公交，或者叫的士前往平倉洞畫廊街。

打車手指韓語：평창동 서울옥션센터로 가주세요 （到平倉洞首爾拍賣中心）

如果乘坐公交車，在平倉洞樂天公寓（롯데아파트）站下車後，向後方移動60米，即可看到馬路對面的新榮教會。沿新榮教會右邊的上坡一路北上，就是平倉洞畫廊街了。因為平倉洞位於北漢山山腳下，所以路都比較有坡度，頗有登山的感覺。那麽接下來，小編就帶領大家一遊平倉洞畫廊街！

1. 伽納藝術中心 & 首爾拍賣中心 Gana Art Center & Seoul Auction

說到平倉洞畫廊街，首先當屬伽納藝術中心與首爾拍賣中心。雖然它們一是私人美術館，一是拍賣公司，但因為高層之間關系密切，兩座建築也相互比鄰，在此就一起為大家介紹。

米色建築為伽納藝術中心，創辦於1983年的複合文化空間，舉辦過無數國內外知名藝術家展覽以及韓國藝術家的試驗展覽，是韓國現代美術館的代表。建築本身更是世界著名建築大師Jean Michel Wilmotte的設計作品。

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綠色建築為首爾拍賣中心，創辦於1998年的拍賣公司，在市場份額和拍賣紀錄上都在韓國穩居領先地位。是韓國第一家，也是最大一家美術品拍賣公司。

伽納藝術中心主要負責展示韓國或外國的現代美術作品。而且因為場館空間的優勢，經常會布置裝飾美術作品。本次展示為韓國作家尹永錫的作品，以大型裝飾和霓虹光影打造了一個科幻中帶著小小詭異的空間。

首爾拍賣中心則會定期舉辦美術品拍賣。一般會將參與拍賣的作品在展廳展示一段時間，展示期間可以隨意觀覽或諮詢，之後在統一時間，通過線上線下等方式開啟拍賣。2018年12月，首爾拍賣中心迎來了第150次拍賣，本次拍賣也不乏大師級別藝術家的作品參與。雖然拍賣距離小編是很遠了。。= =。。但是權當欣賞作品還是可以的！

PS：拍賣場地平時並不公開，據說條件優越。雖然小編也想現場觀摩一把當！當！當！成交！...奈何作品價格太豐滿，而小編錢包太骨感...( Ĭ ^ Ĭ )

2. L JUNG A Gallery 이정아 갤러리

在首爾拍賣中心對面，有一座小小的建築，外觀如同老式的平房，乍看還以為是一戶人家。這就是要為大家介紹的第二處畫廊——L JUNG A Gallery（簡稱LJA）。因為平倉洞多山路，建築錯落，LJA的正門其實是它的2.5層，畫廊的整體空間非常充裕，可謂內有乾坤。

L JUNG A Gallery是一家法國沙龍風的畫廊。開館只有三年多，不過展示作品的主題多樣，從純藝到文學、漫畫、電影等等應有盡有。LJA強調與大眾的交流與接觸，在這裏可以看到小朋友在展廳席地而坐學習繪畫，體驗藝術的趣味。

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LJA內部通體白色，布置的畫作也不多，盡顯極簡主義的風格。現在進行中的展覽為韓國作家高燦奎（音）的‘White night’，描繪了都市男女日常生活中小確幸或者有點喪的各種有趣瞬間。

LJA面向大路的一面雖然簡單小巧，但是背面卻是別有洞天。除了2層、3層的展區外，一層還運營著一個帶小院子的咖啡廳。冬日的陽光沿著落地窗灑下，充滿藝術氣息的裝飾品點綴了細節。展覽中的部分作品也被布置到了咖啡廳中，與週圍裝飾品融為一體。讓人們在休閑時光中感受作品的魅力。

3. Total美術館 토탈미술관

接下來為大家介紹的Total美術館，可謂畫廊街的傲嬌小王子了。Total美術館強調美術館與畫廊的區別，一般來講，畫廊傾向於盈利性，而美術館更強調藝術性。換句話說，Total美術館正是為自己立了個flag：咱不差錢，搞的是藝術！不過Total美術館也的確以身作則，除了運營各種藝術文化活動，還大膽挑戰富有試驗性的藝術品展示，倒也成就了自己的獨特風格。

Total美術館也屬於地下有乾坤。大路上的路標一不留心就會錯過，沿著標示下了長長的鐵質樓梯，其小院和正門豁然出現於眼前。Total美術館現在進行中的展覽以紙為原材料，展示的所有展品皆是紙制品。作品風格比較獨特抽象，傾向於對女權和環保話題宣洩作家自己的態度。

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Total美術館的展覽傾向於裝飾藝術，風格獨樹一幟，和它的內部結構也有很大關系。Total美術館地下縱深空間很大，從戶外下到小院後，由室內還能再下地下二層。內部空間最為有代表性的就是連接地下一層平臺和地下二層廣場的鐵藝樓梯了。這座樓梯仿佛一個機械零件砸斷而下，斜立在兩層樓之間，鐵銹色做舊的處理彰顯著年代感。在潔白的牆壁和玻璃欄桿之中非常的突兀顯眼。

關鍵的是，走在上面咚咚的腳步聲總難免引得全場行註目禮= =…有一種「朕來視察」的爽感！這裡除了展示空間，還擁有綜合休息區，方便來客在此讀書、休息，自由的享受這個複合空間。同時，這裏還會外借給其他組織舉行文化藝術相關的各種活動。既活用了空間，也達到了宣傳效果。

4. Monet咖啡廳 모네

走訪了不少畫廊與美術館之後，自然少不了找個有情調的咖啡廳回味一下藝術的熏陶！本著寒風之中不走遠路，小編要為大家安利的咖啡廳就在伽納藝術中心路對面，名為「Monet」的咖啡廳。

莫奈是著名法國畫家，印象派代表人物和創始人，擅長光與影的實驗與表現。代表作品有日出印象、睡蓮等等…關於莫奈，大家對他的這些標簽一定已經倒背如流。不過這家以莫奈命名的咖啡廳，卻和莫奈並沒有太大關系，起碼它並不是莫奈主題咖啡廳。先在此澄清，以免喜歡莫奈作品的朋友失望。

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Monet咖啡廳的風格溫馨而精致，頗有歐洲小鎮的感覺。玻璃酒杯和瓷質茶具安放在木架上，各種紅酒瓶子陳列在吊櫃上。因為聖誕節將至，店裏還布置了一顆簡易（到家。。）的聖誕樹，好吧其實就是掛架上纏了紅紅綠綠的裝飾，不過還是烘托了聖誕氛圍。

Monet咖啡廳進門部分設計為吧臺，內部設計為餐廳。看著咖啡廳內那漫畫風的壁畫，沒有了莫奈大師的莊重嚴肅，反而多了一點活潑隨行。Monet咖啡廳不止有咖啡，還提供簡單的餐食和紅酒。可惜小編這次沒能在此用餐，無法親測料理是否美味。不過聽說它家「莫奈辣炒年糕 모네 떡볶이」頗有名氣，可以一試！

小結：

在本次遊記中，小編簡要為大家介紹了平倉洞比較有代表性美術館、畫廊與咖啡廳。但是平倉洞的大街小巷中所隱藏的好去處，真的還有太多太多。有些美術館和畫廊，因為處於展示準備期間而沒能進入參觀，是個遺憾。

如果對美術作品有興趣，小編建議大家關註這些畫廊的網站或者SNS隨時了解展覽訊息。不過不做攻略，隻是閑庭信步而來，也會有不同的樂趣和收獲，就看大家自己的選擇啦！

如果有人對畫廊、美術館興趣平平，覺得平倉洞畫廊街還是有些疏離的感覺，那麽小編在此打開一個傳送門，請一定移步付巖洞一遊！這個大隱於市的世外桃源，寧靜文藝不減，卻也多了一分人間煙火。

最後，相關交通推薦大家使用韓巢地圖以及地鐵圖app，中韓雙語可查，非常方便！尤其像平倉洞這種地鐵不方便的地區，使用韓巢地圖app可以直接查找到打車線路，出行So easy。

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