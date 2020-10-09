盤點東南亞旅遊6大夢幻景點！印尼婆羅浮屠、越南粉紅教堂…

說到東南亞旅遊，很多人第一時間一定想到人文古蹟、優美風景一應俱全，又是平價購物天堂的泰國，但是最近泰國國王普密篷的去世，使得泰國全國開始為期一年的國喪。想要體驗東南亞的熱情文化，除了泰國，其實其他國家也有許多秘密私房景點！

1. 印尼─婆羅浮屠

婆羅浮屠隱身於茂密的熱帶雨林中近千年之後，直到19世紀初才被清理出來，是當今世界上最大的佛寺。「婆羅浮屠」這個名字的意思很可能來自於梵語「Vihara Buddha Ur」，意思就是「山頂的佛寺」，它也與中國的萬里長城、印度的泰姬陵和柬埔寨的吳哥窟並稱為「古代東方四大奇蹟」。黎明時分的婆羅浮屠是一天中最美的時刻，從婆羅浮屠遠挑，襯著周圍的叢林，可以看到遠方的莫拉皮火山，晨曦伴著四周莊嚴的佛像，破曉的畫面令人平和又安詳。被CNN評選為一生中一定要去景點中的第一名，一定要收進口袋名單裡！

2. 緬甸─仰光

說到緬甸許多人心裡的第一個想法都是翁山蘇姬以及其混亂的政治歷史。曾經是首都的仰光，讓它充斥著現代與古代的矛盾交錯，小乘佛教的佛塔林立、街上裸露左肩、袈裟批身的赤腳僧侶隨處可見；交織著現代化象徵的高樓大廈，以及和矮小樓房不成比例的氣派車站。

在仰光，我們可以體驗到樸實的人情味，各式各樣的小攤販、不絕於耳的叫賣聲，感受到東南亞大城式因快速發展的喧囂雜亂，到處都是施工中的樓房。大金寺、摩訶班都拉公園，薰眼的檀香混合著綠地，看似不和諧卻又完美交融的景色，正是仰光的最大特色。

3. 越南─粉紅教堂Tan Dinh Church

位於胡志明市，已有超過一世紀歷史的耶穌聖心堂是在法國殖民時代所興建的，於1876年完工，經過多次的擴建與改裝，於1957年漆上粉紅色。不僅外牆全是夢幻粉紅，就連內部的柱子及裝飾也是令人舒服的粉紅色，光是在外面就已經讓人少女心爆發，絕對是全越南最特別的教堂之一。

4. 越南─胡志明市中心郵政局

除了夢幻的粉紅教堂，有著粉黃色的外牆的中央郵局也是拍照愛好狂熱者絕對不能錯過的，這是越南在法國殖民時期的第一座郵局，內部的古典穹頂、細緻的圓形花窗，不打卡太可惜了啊！

5. 寮國─龍坡邦

龍坡邦14世紀時是瀾滄王朝的首都，也就是歷代國王之居所。深藏在世外桃源的河谷小鎮，經歷過法國的殖民、日本的占領，使得龍坡邦這個被譽為東南亞保存最完善的城市，列為世界文化遺產。龍坡邦是寮國的佛教中心，沿著湄公河漫步在街道上，每天清晨都可以看見和尚沿街化緣的景象，不像其他東南亞國家有著快速開發的痕跡，龍坡邦保存著珍貴又簡單的純樸。龍坡邦慵懶的慢節奏氛圍，讓人不知不覺的放鬆，在暮鼓晨鐘及陣陣薰香中，或許可以找尋到不同的自己。

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6. 柬埔寨─塔普倫寺

建於12世紀的塔普倫寺，尊奉婆羅門教和佛教，神殿內供奉「智慧女神」，當年全盛時期至少有12000位僧侶，但現在毀損情形相當嚴重，僅存內層和圍牆。因為柬戰爭的失利，又遇到天災，柬埔寨王朝將首都遷到新都城，這座曾繁華一時的神殿曾消失在歷史的記憶中，直到被一位法國傳教士發現，這裡才又成為了佛教的神秘聖地。

從東門走進，會經過頂端襯著仙女Apsara浮雕的長長迴廊，而裡面還有一處稱為「敲心塔」的特殊建築，如果站在塔裡被對牆壁敲打自己的胸，塔內便會響起宏亮的回音。 王家衛電影《花樣年華》中的結局，男主角背負著秘密離開香港，來到了同樣背負著破碎歷史的吳哥窟，將秘密深深藏在塔普倫寺的樹洞中，電影裡的梁朝偉及張曼玉，在光影交錯的佛寺迷幻時空中，一起度過了纏綿又恍惚的時光，如同塔普倫寺中千年股數和寺廟緊緊的纏繞在一起。

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