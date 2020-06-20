【越南旅遊】富國島8間酒店度假村推介　一出門就能直衝絕美沙灘

愈來愈多人談論越南旅遊話題，除了香港、台灣人熟知的胡志明市、河內、下龍灣，到班機直飛的峴港，位在越南國土西南端的離島——富國島（Phú Quốc Island）則是已被歐美旅客視若珍寶，但仍有待香港、台灣旅客造訪的海上明珠。

富國群島由28個島嶼組成，面積574平方公里的富國島是最大島嶼，以觀光為主的經濟活動以此地為中心發生。50%的富國島被規劃為國家公園，並隸屬於聯合國教科文組織「越南堅江生物保留區」，有著美到屏息的天然景觀與稀有的野生動植物。

然而讓富國島在社群媒體上聲名大噪的還是它的絕美沙灘，富國島有著150公里長的海岸線、20處沙灘，雪糕般綿軟細緻的沙質為人稱道，其中面迎翡翠灣的柯瑪海灘（Khem Beach ）被評價為最美沙灘， Sao Beach則被譽為「牛奶沙灘」，可想而知其潔白細緻的程度；Rach Vem Beach有大量的紅色海星出沒，因此有「海星沙灘」之稱。佔據島嶼西邊20公里長的長灘Long Beach吸引國際品牌度假村進駐，人氣最旺，不但沙灘優質，落日絕景更是遊客必拍景點。以下我們精選booking.com上評分8.5以上的富國島豪華海濱度假村，無邊際泳池是基本配備，一出酒店大門就能直衝沙灘，動靜皆宜的海畔時光成就難以忘懷的旅遊體驗。

富國島8間酒店、度假村推介（點擊下圖看清！）

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題： Chill哪玩／海島控的下一站，越南「富國島」奢華濱海渡假村八選！絕美沙灘近在咫尺】