越南懶人包︳窮遊胡志明市、美奈8日7夜$4000有找?景點美食大合集

想出國卻煩惱金費不足嗎？位於東南亞的南越會是你的好選擇！若觀賞過北越震撼人心的自然景觀，也探索過中越古色古香的建築，不妨考慮有「東方小巴黎」之稱的南越，而且胡志明市、美奈還能一次玩透透，就跟著小編的腳步安排一趟南越自由行吧！

▼▼▼按圖率先看胡志明市、美奈景點推薦▼▼▼

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行前準備

關於機票

很多傳統航空都有開台灣到胡志明市的航線，但在金費有限的情況下，廉價航空是不錯的選擇，像是越捷航空常常會推出0元機票的優惠可以搶購（當然有額外稅金及燃料費），而且幾乎天天都有航班從台北、台中、台南、高雄開出，若早去早回的微紅眼班機就可以玩完整天數，非常划算，且特價機票也包含7公斤的手提行李。

小編小提醒：越捷航空的行李限制非常嚴格，超過一點點就會被加錢，上飛機之前手提行李還會隨機秤重檢查！

關於簽證

台灣人去越南是需要簽證的！有三種方式可以申辦。 1.到台北辦事處親自送件 2.交由旅行社代辦，雖然費用較高，但方便又省麻煩！ 3.使用落地簽證。

由於是小資旅遊，秉持著能省則省的精神，推薦此方式。線上申請費用5美金，機場繳費25美金，但可能需要花點時間在機場的申辦櫃台等待，等待作業時間大概是一個小時左右，大家可以自己斟酌一下！

交通方式

機場往返胡志明市區：

有公車、計程車、Grab、預約接送等方式，如果擔心越南公車太複雜的話，可以直接叫車，而計程車和Grab（App）會推薦後者，不用害怕被亂喊價，也不怕跟司機溝通不良，被載到奇怪的地方，可以在App上直接輸入地址，坐上車輕輕鬆鬆抵達目的地。

小編小提醒：Grab記得在出發之前，先在台灣下載好，因為需要用到手機門號，在越南當地沒有門號辦帳號較不方便！

胡志明市地鐵站（Ig@trinhducanh1110）

胡志明市區內：

大家對於越南的初印象就是馬路塞到爆的混亂交通景象，所以並不建議租摩托車，也由於胡志明市的景點大多聚集在第一郡，所以景點之間通常步行可到達，較遠的景點可以用Grab叫車。

胡志明市到周邊鄰近城市：

越南國內較常使用的交通為飛機國內線、長途火車、臥鋪巴士等。若是往返美奈的人，推薦選擇臥鋪巴士，臥鋪巴士有The Sinh Tourist和FUTA兩家，小編是選擇車內設備新的FUTA的巴士（單趟價錢135000越南盾，約港幣45元），分成上下舖大家可以自由選擇，而隨車人員會在上車時詢問大家下榻的飯店，會送大家到各自的飯店，回程也會到飯店接人。

美奈當地：

在美奈的著名景點之間都有一段距離，交通並不方便，公車時間不固定，是觀光客還可能被多收錢，而租機車的風險是可能被攔查收錢，所以會推薦參加飯店行程、或是購買當地旅行社的套裝行程，都有車子接送。

行程規劃

八天七夜

喜歡長時間旅遊的可以參考小編實際走的行程。

（Funtime授權使用）

小編是八天七夜早去晚回的班機，實玩了七天整，總共花了台幣14850元！（約港幣3925元）

（Funtime授權使用）

五天四夜

喜歡短時間的提供精華版

（Funtime授權使用）

胡志明市景點推薦

不知道南越有什麼景點嗎？跟著小編的腳步一起玩！

1. 書街

隔著一條馬路的中央郵局與紅教堂，附近隱身著較不為人知的書街，不算長的一條街，販售著各式各樣的書籍和文創商品，可以來這挑個紀念品！也可以找間對味、滿意的咖啡廳坐下來翻翻書、和朋友談天，躲避一年四季皆炙熱的陽光。

2. 大劇院

來到百年歷史的大劇院，除了從外頭欣賞歷史痕跡外，也可以入內欣賞AO SHOW，號稱是越南的太陽劇團，結合越南傳統與現代藝術，生動趣味的演出讓人念念不忘。

3. 粉紅教堂

來到熱門打卡景點粉紅教堂，不要錯過拍美照的機會，這個粉紅教堂可是經過數次的整修，才搖身一變變成大家現在熟悉的樣貌。典型的哥德式建築，搭配美麗的粉紅外皮，散發著濃烈浪漫、幸福感。

4. 市立美術館

鵝黃色的三層建築，不經奪取了眾人的目光，三棟建築裡頭擺著各式各樣的畫作、藝術品，可以購票入內參觀，門票也只要一萬越盾，去過的人紛紛讚賞、大飽眼福，有機會可以走進藝術的殿堂，投入藝術的懷抱。

5. 中央清真寺

若對於伊斯蘭教有興趣的人，來到胡志明別錯過探訪這個景點，帶著薄荷綠色彩的清真寺，在鬧區中佇立的清真寺，給人格外寧靜安詳的感覺，坐在走廊的陰影處稍作休息或是拿本書閱讀，也是不錯的體驗。

6. 檳城市場

身為觀光客必逛的傳統市場，裡頭販售著各式乾貨、新鮮水果、雜貨、服飾品等等，推薦購買各式果乾與台灣吃不到的水果，像是山竹、紅毛丹、越南櫻桃等，若想要守住錢包，可以試著殺價。另外，位在市場東北邊的市場，有著五花八們的道地小吃，推薦可以品嘗越式甜品，最大特色是搭配顏色鮮豔的配料，加上大量碎冰，非常消暑！

7. 咖啡公寓

網路上擁有火爆人氣的咖啡公寓，在白天及夜晚有著不同的氛圍，裡頭是一間間的特色商店、咖啡廳，可以選擇搭電梯到最高層樓（搭乘電梯需付三千越盾），再慢慢一層層用走的逛下來，途中看到喜歡的店家就可以走進去坐下來。

8. 金融塔

胡志明金融塔的觀景台是眺望胡志明市景的最佳場所，但是到景觀台單純欣賞風景就要兩萬越盾，而且只能到49樓，不如選擇到50層樓的咖啡廳坐坐，邊喝料消暑邊欣賞美景，似乎比直接上觀景台更划算！

9. 豪士坊

豪士坊位於胡志明市的華人區，位在第十一郡，因為離主要觀光景點較遠，所以觀光客比較少，推薦在胡志明市停留時間多的人再來！它隱身在充滿中國味的巷弄裡，五彩繽紛的建築至今已超過百年，是越南華僑早期的聚集地，老建築將中越文化悄悄融合，卻散發出淡淡的港味，有置身在港片當中的錯覺。

10. 美托三角洲遊湄公河

想要前往美托三角洲遊湄公河，可以購買當地旅行社的行程，也可以在網路上購買行程，我們是事先網路上購買！通常會有遊覽車接送、也會有中文導遊，有中文解說可以對越南、胡志明有更深的體會。

在地理課本上赫赫有名的湄公河，來到南越就有機會近距離接觸，可以乘坐著傳統的手搖船在漫長的湄公河支流上，跟著船隻穿越熱帶雨林，享受湄公河畔的風光，體驗當地人家的水上生活。怕熱怕曬的人不用擔心，船家都會有斗笠可以借戴，這可是拍照的好幫手、好道具，戴上斗笠瞬間融入當地人家。

美奈景點推薦

關於飯店行程、當地旅行社的套裝行程，兩者的差異在於飯店通常都有固定價目表，而當地旅行社可以喊價，建議可以多方比較，但走的行程都差不多！

同時套裝行程又分成日落行程和日出行程，可以選擇凌晨出發的日出行程，趁著天空微亮，開啟一早的悠閒時光，放鬆身心的坐在吉普車上，迎接除除吹來的冷風，擔心風沙的人建議戴個帽子或是披肩擋風！亦可以選擇傍晚出發的日落行程，用雙眼迎接美奈色彩飽和的夕陽餘暉。

1. 白沙丘

白沙丘是很多人等待日出的地方，能一次擁有沙漠與海水的驚人景致，白沙丘的面積很大，且因為坡度較陡的關係，想要徒步行走到沙丘頂點會比較辛苦，可以選擇搭吉普車攻頂，當欣賞告一個段落時，同樣會有吉普車載著，從沙頂一路往下俯衝，喜歡刺激的人可以體驗看看！

2. 紅沙丘

這裡比起白沙丘平緩許多，而沙的質地同樣很細很好摸，握在手中會輕易的溜走，紅沙丘雖然比較之下沒有那麼壯麗，但因為陽光照射下，沙丘產生的不同顏色，帶給人一種神祕色彩。另外，很多人會在這裡玩滑沙，但要注意手機的保管，手機容易被搶！

3. 美奈漁村

還沒進入到漁村，就能先聞到一股屬於漁村的腥味，也許味道不太好聞，但看著當地漁民聚在一起收拾補來的漁獲，也是種樂趣！數百艘的碗公船佈滿在海面上，構成一幅美麗的圖畫，而那些造型可愛的碗公船正是漁民們的生財工具。

4. 仙女溪

仙女溪是需要另外收門票的！全程要涉水，所以建議大家帶拖鞋、涼鞋可以直接穿著走，赤腳也很舒服，不用怕痛，因為沙很細很細，而且溪水冰冰涼涼！走著能感受到地形的變化，路途中後段會出現石灰岩的喀斯特地形。

胡志明市必吃美食

1. 咖啡廳：咖啡公寓coffee saigon oi

行程走累了？想放鬆就來咖啡公寓坐一坐，這邊推薦兩家咖啡廳。coffee saigon oi屬於清新簡約的風格，店內外放了很多植物，室外的座位很殺底片，而且就算出太陽也不會感覺太熱！

咖啡公寓coffee saigon oi（Funtime授權使用）

2. 咖啡廳：咖啡公寓partea

咖啡公寓裡多到數不清的店家等著大家來探索！Partea是走英式下午茶風的咖啡廳，走進去會被牆邊掛滿的不同茶具所吸引，在這裡可以自己選茶葉、茶具，享受一個悠閒的下午茶。

咖啡公寓partea（Funtime授權使用）

3. 越式河粉：pho 24

沒有吃河粉哪算來過越南，pho 24是間隨處可見的連鎖餐廳，價格親民、湯頭鮮甜、口味稍重，是小編個人的最愛！順便跟大家分享當地人河粉的吃法，店家送上河粉時，通常都會附上一盤蔬菜，有生豆芽菜、九層塔、檸檬、辣椒等，全部適量加入，增添風味和口感。

pho 24（Funtime授權使用）

4. 越式河粉：pho hoa Pasteur

位在粉紅教堂附近的人氣餐廳，一間河粉店開到兩層樓，可見生意有多好！河粉有分大小碗，牛肉類河粉大力推薦。

小編小提醒：擺在桌上的東西不一定免費！在越南餐廳桌上常會放濕紙巾，是要錢的，不想付費記得不要順手使用！還有油條、荷葉包等東西都要另外付錢。

pho hoa Pasteur（Funtime授權使用）

5. 越式料理：banh mi huynh hoa

來到南越千萬別錯過法國麵包，可是殖民文化薰陶下產生的平民美食，而這家店不只觀光客喜歡、當地人也很愛，號稱全胡志明最好吃！ 雖然比較之下價格稍高，但是餡料非常豐富，火腿類醃製品很多種，還有放鵝肝醬！但如果不愛醃製品的人可能就不推薦。

banh mi huynh hoa（Funtime授權使用）

6. 越式料理：bep me in

在濱城市場附近的小巷子裡，客人總是絡繹不絕，是傳統的越南料理，環境也非常乾淨、衛生，推薦蛋煎餅和椰子炒飯。原本椰子炒飯只是因為造型吸睛，沒想到口感和味道都讓人留戀，在平淡的炒飯裡，會咬到一顆顆散發甜味的椰肉。

bep me in（Funtime授權使用）

7. 越式料理：den long restaurant

這家絕對是小編心目中胡志明市服務最好的餐廳，氣氛、店員、餐點都一百分！裝潢也非常越式，店內高掛彩色燈籠，餐點是走精緻路線，份量不多、價錢略高，用餐及等待時間會較久，而且團客也比較多，想吃要有點耐心！大家的必點是鳳梨炒飯，而小編私心推薦柚子蝦沙拉，清爽的口味很解膩。

den long restaurant（Funtime授權使用）

8. 法國料理：cocotte

來到小法國就要吃一餐法國料理享受一番，這麼平價的法國料理也只有越南才吃得到！同樣位於檳城市場附近，就在bep me in隔壁，鴨肉料理與紅酒燉牛肉是大家一致推薦。

這麼高cp值的南越旅遊，便宜的物價、各類型的景點，是否讓你心動了呢？快上網搜尋機票，找個假期來到南越度假吧！相信你也會愛上這個讓人放鬆的地方。

cocotte（Funtime授權使用）

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文︰【南越超完整行程攻略】越南美奈加胡志明市，兩萬有找！】