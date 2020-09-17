1000年前古代人已潮興去旅行？解構古時出遊5大原因︳旅遊通識

從去年開題到現在拖稿許久，先來個前情提要：我實在是不知道出國旅行就代表有國際觀的空話，在這種時代，每隔一陣子就會出現一次，到底是有甚麼好講的？因為一個人經常有機會出國旅行、或是長時間住在國外，來作為是否擁有國際觀，或是目光如豆的判準，把出國旅行跟國際觀綁在一起，就是一個假議題。

不過呢，要了解出國旅行，如何在一百多年前，逐漸被建構成，或者應該說，它慢慢被當成是一件能夠培養國際觀的活動，得先從了解東亞傳統的旅行文化做為起點。所以，究竟當時生活在東亞的人們，都到哪裡去旅行？都怎麼旅行？以及都是哪些人在旅行？

先來列舉幾種傳統文化裡的旅行，或許對現代人來說並不算陌生，因為可能課本有教，老師有講，或是電視劇有演過。

按圖睇古代人旅行的五大原因▼

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上述這些人群，以及他們所往來的旅途，基本上大多在某個空間中往來移動，一個是明清帝國所統治的版圖內，一個是德川幕府所統治的日本。不過，究竟有哪些人，能夠前往這些空間以外的地方旅行呢？用現在的話講就是，到底有誰可以「出國」？

擁有赴海外旅行機會的人到底是哪些？首先是肩負出使任務的「使臣」。皇帝派你帶團去宣慰或冊封的屬邦，例如明代有個很有名的太監最遠曾經到過哪裡？這個以前課本有教，自己去翻答案。而臣屬於皇帝的王國，定期要派遣使團進京朝貢土產，表達對天朝的恭順，例如朝鮮王朝在明清時期，頻繁派遣所謂「燕行使」到北京，琉球王國每兩年要派員向清朝納貢一次，每此大概會派遣使臣、翻譯等一干人員大概一百多人左右。

明太祖朱元璋派遣鄭和「下西洋」。圖為位於馬來西亞馬六甲市的鄭和像。（資料圖片）

而沒有朝貢冊封關係的朝鮮與日本，基於交鄰通好，則有「通信使」的往來。我曾經在另一篇文章提到釜山的「朝鮮通信使歷史館」，所以通信使的部分就先不贅述。

被派遣出使的群體中，除了官員之外，隨行人員與陣仗都有一定的規模，縱然出使任務得長途跋涉到異國，既辛苦又不見得能安全離返，但能有機會被派遣，除了肩負政府使命，還能有機會看看不同的人文風俗，還能順便在異國遊山玩水，是很難得的經歷。

此外，在東亞海域間活動的海商、海盜，也是較有能力向海外移動的群體，例如德川幕府時期往來於長崎貿易的唐商；少數肩負有探險、考察任務的人，也會有這樣的機會；再來可能就是要人品爆發，例如成功偷渡出海，或是遭到暴風漂流，幸運生還，才有可能順便在海外旅行。

這裡也要說明一點，「出國」這個用詞，不太能夠放在明清與德川承平時代的旅行文化傳統中來使用，因為我們習稱的「出國」一詞，所謂的「國」，其實是來自近代西方主權國家的概念，而「帝國天下」、「幕藩」、「藩屬」都不屬於我們現今所認知的「主權國家」。

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基本上能看到這裡的人應該少之又少了，但這篇還是得有個結尾。綜合以上提到的人群及其旅行的移動範圍，再通過示意圖來看，他們的旅行足跡，大多不逸出當時習稱為「天下」的空間裡，一個是明清帝國的「天下」，一個是德川幕府所統治的「天下」，有機會向更外圍移動人們，在當時來說相對稀少。海外旅行在當時多數人群慣常的旅行生活中，並非理所當然的一件事，主要是由於過往的傳統旅行文化裡，沒有去建構、鼓勵這樣的活動。

不過呢，這樣千百年習以為常的旅行空間，及其所反映的傳統旅行文化，在進入19世紀中葉以後，逐漸開始面臨衝擊。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：Cathy Tsai │ 蔡凱西，原文：甚麼！出國旅行能培養國際觀？你知道這種觀念，其實是一百多年前的產物嗎(二)】