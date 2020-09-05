【越南河內】與古董買手遊逛陶瓷故鄉　手作人視工藝為根熱情樸素

會選擇出發前往越南河內，是因為一個日本朋友的邀約。他在日本擁有古董商執照，會定期的在自家民宿或是市集活動裡販售、展示從世界各地帶回日本的收藏。而我也因為本身就喜愛日本的市集文化，加上原本就不太能享受「只有觀光」的旅遊型態，便一口答應了和他一起前往。

我不會說越南河內是個「漂亮」的城市，但我深愛它的「真性情」（字字扎扎＠方格子授權使用）

旅遊最重要的不只是為了觀光，也不僅是為了拍下手機裡成千張的網美照 ; 而是能為自己生命裡的某段旅程寫一篇故事。爾後，都能如此記憶猶新。 字字扎扎

其實早在2018年我們就曾經一起到過泰國的清邁和曼谷（之後也會分享泰國的經驗），在那次的旅程中也觀摩到了許多泰國的市場哲學。而這次在河內，除了市區中的老市場之外，我們最期待的就是能到「缽場陶瓷村」和「藤編村」一探究竟了。

同春市場裡的可愛人們

為期一週的旅程，我大概有一半的時間都是在這裡渡過的。河內市區裡有許多大大小小的批發市集，但就屬同春市場的規模最大了。舉凡服裝、家庭用品、食品、到我們在尋找的陶器等等，應有竟有。我們在這裡認識了一位當地的阿姨，她的小店舖是以販賣陶器小皿為主，在不到三坪的小空間裡擺滿了零瑯滿目的陶製品。

一次有趣的小插曲是，某天和在民宿認識的日本朋友們一起再次光顧阿姨的店，突然隔壁有位不認識的越南小姐抓住了我的手，用一堆我聽不懂的語言，就好像鄰居閒聊般的和我說了一堆話。我表現了一下我聽不懂她說的語言，她才用英文跟我說到：「我知道他們都是日本人，但我以為妳是當地人，帶他們來玩。」我聽完了哈哈大笑，回應她：「可能因為我是台灣人吧？」「喔！台灣！難怪，妳的氣質跟我比較像喔！」然後我們便像是認識已久的好姐妹一樣熱絡的聊了起來。原來，她是想跟我們推薦當地在星期六晚上才會開張的限定型夜市。

陶藝村ー缽場裡的隱世藝術家

缽場村(Bat Trang)是越南最大的陶瓷村，以擁有500多年製陶的歷史而聞名。這裡的陶器不但種類繁多、外型出眾，最重要的是價格都很親民。我也是後來才知道，其實很多世界知名品牌的產品都是在這裡生產製造的，換了標籤，加上Logo，價格瞬間飆漲幾十倍。

我們騎機車從河內的市區前往，單趟大約30到40分鐘的路程。村莊範圍比想像中的還要大，像是一個小社區被打造成陶器遊樂園一樣，一家又一家的製陶廠比鄰皆是。這裡還盛行觀光，所以有些工廠也會開放課程讓觀光客體驗製陶的樂趣。

在這當中，最令我印象深刻的就是其中的隱世陶藝家了。那天，在艷陽下奔走於各大工廠的途中，有一棟用紅磚蓋成的建築吸引了我的目光。本來以為是咖啡廳或是藝廊，走進店裡後，發現也是間陶藝店。除了店面外觀和其他地方不同之外，陶藝風格也是獨樹一幟。對比其他店面或工廠的清一色同色調、同設計，我的心瞬間就被這裡的特殊原創給擄獲了。在這裡展示的，已經不是商品，而是藝術品。

正當我拿起眼前的陶器賞玩時，有個看起來像是店主的中年人走向前來，比手畫腳的像是想和我說些什麼，經過了一番肢體語言的溝通，我總算看懂了他是要說：這些都是我畫的。又過了幾分鐘，他示意我們往房子的最裡端走去，我有種像是闖進了陌生人家的心情，畏畏縮縮的跟在他後面走了進去。

穿過了婁空的庭院，最裡面的空間裡有個神明桌，神明桌上擺著一些作品，房間裡還有位老人。老人躺在床上看電視，看到我們走進去，他不慌不忙的坐起來，沒有說任何一句話，卻對我們微微笑並伸手將電風扇的方向轉向我們。可能是看到了我們有點不知所措的樣子，店主指著老人微笑說到：father。原來這裡真的是他們的家。

因為價格高出了預算許多，所以我們沒有辦法像大量購入其他地方的商品一樣買下他的作品。不過在能力所及範圍內，我們還是挑了幾樣最喜歡的，送給了自己。回想起來，這趟旅程能欣賞到他的作品和這棟特殊的建築，即便是大老遠跑來，也不虛此行了。

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藤編Phu Vinh村

藤編製品在很多產業上一直是不可或缺的原料，尤其是近幾年來藤編包等等更是成為了重要的時尚配件。而河內的藤織技術也是在海內外都非常知名的手工藝。

Phu Vinh村從河內市區過去單趟約需一個半小時。路程途中的道路幾乎是還沒鋪上柏油路的黃土，機車的重力加速度時常會使黃土濺起，潑汲全身，若是再加上和我們遇到一樣的豔陽高照大晴天，即會是一段非常需要耐心的路程。

我們終於找到了村裡最大的工廠，但可能因為鮮少有外國人到訪，所以一開始員工們也因為不知道怎麼和我們對應而面面相覷。等了十來分鐘，來了一位會說簡單英文的年輕女生。我們和她說明了來歷以後，她便表示歡迎，請我們自由參觀。

又過了幾分鐘，一位年輕的男士走了過來，問了一下我們從哪裡來的，我們說：「日本和台灣」，他便非常興奮的拿起了手機，秀了幾個畫面給我們看，原來是前一年他到日本橫濱參展的照片以及同一年要到台北受獎的e-mail通知。他笑著說：「日本跟台灣我都喜歡，你們慢慢看，我會給你們最好的價格。」

又過了一陣子，我突然發現，員工們好像正在討論著什麼，還面有難色的看向我們。後來我發現原來是中午休息時間到了。我和朋友討論了一下決定過一小時後再回來，但老闆（年輕男士）揮揮手說：「沒關係不用走，一起吃吧。」（從中途開始我們都用翻譯app，所以溝通很順利）

同一時間，陸陸續續有七八個人走進工廠，加上工廠裡原本就在的員工，合計起來十幾個人，大家圍成了大圈圈開始用餐。原來這裡的習慣是，中午休息時間一到，家人們都會回家用餐。而工廠的員工大部分都是家人，所以造就了讓我和朋友大吃一驚的午餐盛況。這裡雖然是個小型的村莊，人民的生活也非常樸素，但從一些細節上其實不難看出他們的經濟條件是相對優渥的。藤編產業撐起了整個家庭的經濟，乃至整個社區的繁榮。

這趟河內採購之旅裡的每個細節、每個畫面，對我來說都是既新奇又震撼。當地人的熱情好客以及樸實的個性都讓我很難不喜歡上他們。雖然因為先天條件不夠優秀（比起我們一般認知的歐美國家等），但人民對於「美」的意識和要求都非常的高，在我看來他們真的是個非常「懂生活」的民族呢。

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【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：字字扎扎，原文：到越南河內做個淘氣選物人】