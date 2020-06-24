【小樽遊記】踏雪尋訪日本威士忌發源地　余市蒸餾所的陳年酒香

前一天下午從登別坐北斗號到札榥後，在札榥駅附近用了遲來的午餐，再換搭函館本線到小樽。到小樽時天色已晚，在車站對面的超市購買一些食材後，便按照airbnb房東的建議，叫了一台計程車前往住宿的地點。

這次有理選擇了Airbnb作為在小樽的住宿，理由是因為小樽的飯店大多都鄰近運河旁的觀光景點，住宿費用偏高外，再來就是五天沒洗的衣服需要找地方清洗，剛好利用這裡作為中繼站，把五天以來的衣物好好清洗。

但這裡唯一的缺點就是位在山坡上，有行李的朋友建議在車站直接搭計程車上山，退房要回車站再使用Japan Tax叫車即可，但Japan Tax需要手機簡訊認證，有理建議大家在出國前先安裝好，到了日本就可以直接使用。

今次在小樽的住宿選擇了Airbnb（方格子＠有理小姐的反轉人生授權使用）

簡單吃過早餐後， 便以步行方式前往小樽駅， 在清新的早晨散個步也蠻不錯的。結果到了車站購票進站後， 才發現出了個大烏龍！ 因為要前往余市的火車居然要三小時後才有， 無奈的我們只好回到剪票口向站務人員求救， 以退票方式出站改搭巴士前往余市。

經過40分鐘的車程，終於來到了余市。 余市因位置靠海，水氣非常充足， 所以降雪量也比較多， 有理到達時積雪已這麼厚， 天空還不停的下著雪。

有理是因為日本晨間劇《阿政與愛莉》才知道這個地方， 這也算是此次北海道之旅的起源， 因為和男友看完日劇後， 很想親自來看看日本威士忌之父引以為傲的起點， 就這樣，北海道之旅就規劃成行了。

竹鶴政孝是在蘇格蘭學習正宗的蘇格蘭威士忌蒸餾技術的第一個日本人。 他不斷地找尋與蘇格蘭相似的氣候與豐潤的自然環境， 最後終於在1934年，在余市成立了蒸餾所。

在蒸餾所基地內， 有竹鶴政孝與其蘇格蘭妻子Rita夫人生活的宅邸以及威士忌博物館等， 蒸餾所可供參觀，同時也對外開放。 在參觀蒸餾所的過程中， 可以觀看從大麥原料的乾燥到蒸餾、制桶、儲藏等威士忌生產的主要設施。

余市的威士忌非常有名（示意圖，Nikka官方產品照）

蒸餾室中設有七座罐式蒸餾器： 當中三座是烈酒蒸餾器（spirit still）， 使用蒸氣間接加熱作二次蒸餾， 而另外四座作首次蒸餾的酒汁蒸餾器（wash still）， 則是採用少見的直火加熱。 由於直火的火力控制難度較高， 在威士忌故鄉的蘇格蘭也於早年放棄使用， 北海道余市這一套， 可能是全球碩果僅存的一套採用炭火直接加熱的單式蒸餾器（pot still）。

操作員會在蒸餾過程中監控鍋爐溫度，大約每隔10分鐘， 就為蒸餾器迅速添加煤炭，控制火力， 是非常講求經驗的一項傳統作業方式。 這就是余市自創業之初一直傳承下來的技術， 正是用這個方式， 才生產出了公認為「厚重而有勁」的原酒。

有理和男友一進酒廠大門， 就不時聞到令人興奮的威士忌酒香， 在參觀了博物館之後， 我們終於來到可以付費品嚐威士忌的地方。

在《阿政與愛莉》放送之後， 在日本國內引起了威士忌的熱潮， 導致余市部份種類的威士忌都銷售一空。 而威士忌的原酒熟成是需要時間累積的， 一旦賣光， 想要再喝就得等上數十年， 所以此次親自來到余市， 一定要品嚐市面上少見的酒才行。

在侍酒師專業的服務下， 有理品嚐了二款威士忌的風味， 沈浸在威士忌的橡木桶香氣之中。酒廠內除了這裡需要付費品嚐年份較高的試酒區外， 也能到後面一區免費品嚐年份較低的威士忌和蘋果酒。

免費試飲品會提供三種酒品供遊客品嚐， 也有提供氣泡水、冰塊讓你自行做調配， 而茶飲則是提供給不飲酒的遊客。 休憩區內設置的自動販賣機， 也有提供巧克力及下酒零嘴讓你配酒享用， 真的是非常貼心啊！在如此美麗的雪景前吹著暖氣， 口中品嘗著美酒， 感覺時間在這一刻都凝結住了， 這樣的人生真的是太美好了！

+ 3 + 2

原本要在余市找地方用餐， 但過了午餐時間大部份的食堂都休息了， 所以我們決定返回小樽用餐。小樽最有名的三角市場就在小樽車站旁邊， 進去就像傳統的菜市場一樣， 只是販賣的大部份都是新鮮的魚貨。

滝波食堂是觀光客中頗受好評的店家， 有理到達時雖然已下午三點， 但還是有不少人在排隊等待用餐。 等了蠻長一段時間終於可以用餐， 餓過頭的有理點了螃蟹丼飯來安慰自己空虛的肚皮， 這裡的食材新鮮，醋飯也恰到好處， 算是完美解決了一餐。

冬天的北海道天黑的很快， 吃完出來後已經天黑了， 我們決定去小樽運河散散步。小樽運河其實只有一小段， 但是因為景色優美引吸了許多觀光客前來到訪， 上面的照片是在橋上排隊等待後才拍到的， 可見人潮有多多。

拍到了美照後， 我們前往小樽知名的堺町通商店街逛逛， 但小樽這裡的作息和一般日本商店不一樣， 他們六點就關門了， 所以等到有理到達時店家都已準備打烊。

急急忙忙的在小樽音樂堂裡選了個音樂盒後， 趕緊跑到附近的六花亭看能不能嘗到夢寐以求的甜點， 結果很可惜，現場只剩一款可以品嚐， 而且因接近關門時間， 吃甜點喝咖啡的時間也沒剩多少。 看來旅行前要先查好店家的關門時間， 才不會有掃興的事情發生， 但既然都已經遇到了， 也只能想開一點。

稍微逛了一些還沒關門的硝子店後， 去超商帶了隔天要吃的早餐後， 帶著無奈的心情走回位於山上的民宿， 結束了今天的行程， 這次在小樽有太多的遺憾了， 一定要再找機會來一趟！

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：有理小姐的反轉人生，原文：跟著有理小姐去旅行：日本威士忌的起點─余市及美麗的運河─小樽。】