《乘風破浪的姐姐》御用宿舍！湖南別墅酒店依山傍水　多陸星入住

今年夏天內地最Hit的內地綜藝節目非《乘風破浪的姐姐》莫屬，首播那天辦公室的同事都在討論，就連不怎麼看綜藝的直男同事也成了「萬茜迷弟」。小編在大家的安利下也追了幾集，本以為姐姐們只是玩票性質，但還是被第一次公演的舞台感震撼。

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和其他綜藝真人騷一樣，節目組安排姐姐們統一入住「宿舍」。儘管到達已接近凌晨，她們還是大叫很有度假感，忍不住街拍起來。

小編發現姐姐們住的「宿舍」原來是湖南聖爵菲斯大酒店，就在湖南省廣播電視局旁邊，是湖南衛視藝人「御用」酒店，撞星率極高。酒店在長沙單獨闢出一塊園林，由幾十棟獨立的別墅組成，別墅群依山傍水，空中俯瞰紅磚房頂被綠植環繞，還以為是私家住宅區。先不聊姐姐們台上幕後的八卦，一起來看看她們的「宿舍」！

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獨棟別墅構成城市後花園

湖南聖爵菲斯大酒店距離機場大約20分鐘車程，在湖南廣電和長沙世界之窗旁邊。這裏幾十棟別墅分散在園林中，像是私人住宅區，多了幾分安逸。這種別墅式客房更適合家庭或朋友聚會，私隱度高，不會打擾其他住客；環境優美，鬧中取靜。

別墅分散成三個區域：藏在半山坡的聯排別墅，私享戶外泳池獨棟別墅和臨河整齊分佈的獨棟別墅，都由林間小道連接。步道「出片率」極高，不少住客在這裏影相打卡或閒逛，萬茜還拍了組街拍。若是需要外出，有工作人員接送，對於分散式客房來說很友好了。

姐姐們住的是臨河的垂釣別墅，大約300平方米，只能整棟租下。淡粉色外觀，引來她們紛紛合照。為了迎接姐姐們，原先「老幹部」風格的別墅專門改造成適合她們的粉色系。移走了一樓客廳的麻將檯，公用空間更大方便她們傾偈、食宵夜。

她們7人共享一棟別墅，兩層三間客房，根據需要，原本較大的主臥室改成了三人間。一層是客廳、廚房和一間客房。一進門便是寬敞的客廳，暖色調家具代替原本木質中式家具，得到姐姐們好評。轉入樓梯間變成瑪麗蘇風格，沒有電梯需要自己搬運行李，有些不方便。

樓上兩間客房，其中一間改為3人房，都有獨立廁所，由姐姐們自行分配。房內做了些調整，原本梳妝台擴大至三個，移走房間不必要的家具後，顯得不那麼擁擠了。

此外，別墅還有個水上陽台，專為喜愛釣魚的住客準備，或者坐在陽台上打發時間也是不錯的選擇。半山泳池別墅也是整棟出租，面積更大，有600多平方米，自帶室外泳池。室內設計依舊選用印花牆紙和大理石磚，將內斂古典中式風格發揮到極致。

除了整棟出租的別墅，酒店的聯排別墅位於半山坡，提供套房和客房，其中套房自帶客廳。

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娛樂設施齊全，甚至還有足療館

酒店三個餐廳提供各具風格的菜餚，像王朝食府和湖畔食府主打家常湘菜和粵菜，大多以包廂和宴會廳為主。另外一家日式鐵板燒在市區也有分店。

在會吃的湖南人眼中，餐廳裝修再好也比不上和一幫老友找個道地的地方撮一頓，酒店餐廳便是其中之一，點評網站一水的好評和推薦菜，看得小編口水直流。

酒店還有室內泳池、網球場、健身房等公共設施，甚至還有足療館。湖南衛視大型晚會都在酒店宴會廳舉行，比如金鷹電視節。酒店是不折不扣湖南衛視後花園，不只是《乘風破浪的姐姐》，湖南衛視的其他綜藝也都在這兒取景。

酒店開業至今已有20年了，也許設計風格早已過時，但各大旅遊網站上一片好評。我想對多數旅人來說安靜舒適的環境和貼心的服務才是酒店是否值得再去的理由吧。

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湖南聖爵菲斯大酒店 地址：湖南省長沙市開福區三一大道471號 預訂方式：微信搜索小程序「湖南聖爵菲斯大酒店」 參考價格：698元/晚起

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