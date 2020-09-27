【杜拜住宿】4萬美金一晚與鯊魚共眠　亞特蘭提斯式土豪享受

杜拜雖然奢華酒店如雲，亞特蘭提斯棕櫚酒店酒店（The Palm Hotel）依然是一個特別的存在。2001年，杜拜花費140億美元建造棕櫚島，被稱為「世界第八大奇蹟」，而酒店就在島上最核心的位置。

【相關圖輯】盤點全球新奇酒店Top 10 體驗洞穴、冰屋、太空艙等另類住宿！

+ 16 + 16 + 16

The Palm Hotel不僅奢華，更重要的是擁有中東最大的水上樂園與豐富的水上娛樂項目，將酒店變成了一個海洋主題樂園酒店。無論是有65000隻海洋生物的水族館、還是驚險刺激的水世界冒險樂園，都讓住客成功在酒店中獲得了遊玩的樂趣。即便在全球金融危機的環境下開業，即便有1539間房間的超大規模，它的入住率一直很高。

+ 4 + 4 + 4

而現在，就在杜拜亞特蘭提斯酒店的旁邊，全新的亞特蘭提斯皇家度假酒店及公寓（The Royal Atlantis Resort & Residences）即將和我們見面。耗資14億美元建造，建築形如疊加的積木，中間靠天橋相連，兩邊分別為客房與一棟可售賣的住宅。擁有90米高空的無邊泳池，17間餐廳和世界最大的水母缸，為杜拜的亞特蘭提斯酒店增添了再去一次的理由。

世界最大水母缸、90米高空泳池，還是米芝蓮餐廳收割機

亞特蘭提斯皇家度假酒店就在原先的棕櫚島亞特蘭提斯旁邊，它們都在杜拜最大的人工島棕櫚島上。即將新開的酒店有795間房及231間對外出售的公寓。它與棕櫚島亞特蘭提斯共享所有的娛樂設施，同時它還有自己特別的亮點：大堂和空中泳池。

進入大堂，首先看到的是10米高的雕塑，雕塑立於水中，形狀如雨滴，模仿杜拜下雨的情境。一旁的大堂酒吧區還有世界上最大的水母缸，60萬公升水中容納2000個水母在其中遨遊。而連接兩棟樓的95米高空的天橋也令人驚嘆，建造時耗費超過45000噸的鋼筋。

不僅擁有休息室，旁邊還有天橋套房可以入住。天橋上還有一個長達90米的無邊泳池，可以一覽棕櫚島及海上風光。新酒店共有17間餐廳，囊括了英式、中式、意式、地中海風味等世界各地的美味，其中不乏米芝蓮名廚主理的餐廳。

+ 4 + 4 + 4

795間客房，44間帶私人泳池，盡享高空景緻

新酒店高43層，共有795間房間，其中包含102間套房，44間套房帶私人泳池。客房面積49㎡起跳，最大的套房達1650㎡。套房之中有皇家套房、總統套房、等不同房型，設計風格也不盡相同。

+ 2 + 2 + 2

可售賣的公寓，定製手工藝品

可售賣的住宅有231套公寓，200萬美元起售。內部設計則是由巴黎的Sybille de Margerie操刀。Sybille de Margerie的設計品味十分受奢牌酒店喜愛，比如備受讚譽的巴黎文華東方就是出自她手。房型分為兩居室，三居室，四居室和五居室公寓，頂層公寓和花園套房，面積最小為130㎡，最大有1740㎡。

（IG@theroyalatlantisresidences）

與原來的酒店房間較為簡單的設計不同，現在的房間更有現代和時尚感。白、金主色調的現代風格，帶來低調奢華的質感。沒有多餘裝飾，僅有床頭背景牆的金色棕櫚葉花紋與棕櫚島遙相呼應。全落地窗的設計可以在房間飽覽阿拉伯灣的旖旎風光。住宅內的紡織品，刺繡，精美的瓷器等手工藝品皆為量身定制。

水上樂園與海底世界

耗資140億美元建造的棕櫚島是朱美拉棕櫚島、傑貝勒阿里棕櫚島、德拉島三個島的統稱。

當時建造這個島時，為了定位準確，杜拜使用了全世界唯一一顆可以與軍事衛星相媲美的私人衛星。棕櫚島亞特蘭提斯是島上第一間開業的酒店，配套的頂尖水上娛樂設施與豐富的活動讓它成為了世界最大的海洋主題奢華樂園酒店，各地的遊客趨之若鶩。

「失落的空間」水族館（The Lost Chambers）中擁有21個展館，65000隻海洋生物。你可以觀賞、浮潛或是水下漫步來和它們親密接觸。水世界冒險樂園有30多初水滑道和景點，既有專為兒童和親子打造的遊樂區域，也有刺激的衝浪體驗。海豚灣是全球最大型的海岸海豚棲息處之一，不僅可以與海豚一同嬉戲，也能了解與海豚、海洋保護有關的知識。

另外，它貴至每晚4萬美元的水下套房也一直被津津樂道。全景落地窗外就是亞特蘭提斯的海洋水族館，睡在房間中每晚可以與65000隻海洋動物共眠。今年年初，因為疫情的原因，遊客紛紛退訂該酒店房間，對酒店造成了不小的打擊。7月，杜拜在關閉3個月後重新向海外遊客開放，杜拜亞特蘭提斯酒店也隨之開門迎客。但阿聯酋航空明年春天才會恢復大部分航班的情況，對於酒店來說依然不太樂觀。

在2021年，新的亞特蘭提斯又即將和大家見面。（IG@atlantisthepalm）

但就在疫情嚴峻的今年，亞特蘭提斯又公佈了新擴容酒店。新酒店由頂尖建築事務所Kohn Pederson Fox Associates（簡稱KPF）設計。他們設計了上海環球金融中心、樂天世界大廈等一系列城市地標。加上這個新酒店之後，整個亞特蘭提斯面積達155個足球場，包含2000餘間房間，45家餐廳，92個私人泳池。

2008年金融危機之時，第一家亞特蘭提斯開業，而在2021年，新的亞特蘭提斯又即將和大家見面，希望它能延續業界傳奇的神話，為人們繼續提供這樣一片充滿趣味的樂土。

【相關圖輯】全球最不受歡迎國籍旅客Top 6 以色列人最愛劈價？第1位冇懸念…