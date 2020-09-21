住進「花木蘭城堡」！福建土樓改建旅店　26間房還原客家文化意趣

近日真人版《花木蘭》終於上映。電影海報和預告片裡木蘭的「花黃妝」將土味精髓展現的淋漓盡致，讓人大跌眼鏡。相反，提前一周上映的海外評價正面的多。爛番茄新鮮度80%，另一個影評網站MTC評分也高達69。新加坡、泰國首日票房登頂，甚至外媒評價為「動作史詩佳作」。

除了兩極化評論，電影取景地也被找出來，其中一大槽點是，木蘭長大的「城堡」竟然是福建土樓？稍懂點的朋友都清楚，福建土樓起源於宋朝，在明清時期興起，主要分佈在福建和廣東。花木蘭的故事發生在南北朝時期，前後相差上百年，她不僅代父從軍——還練就了穿越的本領。

外國人拍中國故事總是會遇到一些尷尬的情況，儘管請來一班著名演員助陣，也難改豆瓣4.7分的窘境。暫不討論這些細節，先來看看真實的福建土樓是什麼樣的。而且，我還發現了一間藏在土樓裡的酒店。

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由五棟土樓改造而來的青普文化行館．南靖土樓

南靖土樓大多分佈在漳州書洋、梅林、奎洋鎮，是客家人世世代代聚居的地區。電影《雲水謠》、《大魚海棠》取景拍攝讓土樓重新被大家認識，甚至變成熱門景區。青普文化行館．南靖土樓避開了商業氣濃重的雲水謠和田螺坑，選擇隱藏在山谷的塔下村，村子距今已有600多年曆史，居住著300戶人家。

說起塔下村很多人都比較陌生，它還有另一個名字——太極村，倒是有點名氣。這裡風景秀美，山泉匯聚成河從村內流過，蜿蜒的「S型」河流把村子等分成兩個區域。兩棟圓形土樓正落在河流的兩側，形成天然太極八卦圖，因而得名。

酒店位於村內河流上游，由五棟樓土樓改造而成，包括三棟清末方形土樓，一棟民國獨棟土樓和一座三層青磚樓。分別叫稻孫樓、文選樓、耀東樓、和源樓和會源樓，其中，稻孫樓歷史最悠久，已有180年曆史。每棟土樓的名字都富含深刻的意義，比如稻孫有萬物生長、豐收的意思；耀東代表著光明、榮耀…

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行館入口上的匾額書寫著「東方紅」的字樣，進入後，最先看到的是三棟緊密相連的方形土樓。它們分別是稻孫樓、文選樓和耀東樓，其中，耀東樓與稻孫樓和文選樓成一個直角形成行館主庭院。過去，封閉的建築便於防禦外敵入侵；如今，圍合庭院是住客放鬆休閒的地方。三棟土樓的主人張嘉程一家曾是村裡最富有的家族，他們以造紙起家，後旅居南洋涉足金融、房地產和藥材業等。

土樓外部的夯土牆有一米多厚，設計師華黎最大程度的保留了這一外觀，同時，內部全部打通增強房間採光。比如歷史悠久的稻孫樓改造成一棟前面兩層和後面三層的結構，設計師考慮到錯落的建築結構有利於採光。行館分佈了26間客房。房內延續當地客家傳統的建築方式——木柱石座的結構，保留當年的老物件，重新修復後，老物件煥發新的風采。

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家具來自梵幾，簡約帶著淡淡的禪意，為客房增添幾分安逸。老舊的木頭房樑和新式木質家具交融，歲月將其磨得光滑，每一處都藏著故事。每間客房依山傍水，推窗即見滿山綠色；夜晚，伴著潺潺溪水聲入睡。值得一提的是，行館室內空間都安裝地暖。天氣轉寒，也不用擔心山裡溫度低。旁邊的耀東樓一層是藝術展廳，常常舉辦各種文藝書畫展覽。曾辦過知名藝術家李木子、趙一淺、段革新、塗少輝等的作品展。

此外，會源樓提供文化體驗活動，比如手工陶土、客家物件展覽、古箏和茶藝等等。並且，完全對外開放。會源樓與三棟土樓隔水相望，靠一座小橋將他們連接。根據行館每日活動表，住店客人每日可以參加兩項活動。

行館內唯一新建的餐廳，此前這裡是幾近廢墟的民國土樓。餐廳新建對於設計師來說有更多的發揮空間，不過，若想與周邊環境相融絕非易事。餐廳兩側的牆面是可打開的折疊門，一側靠近院落安靜清幽，另一側傍水賞自然美景，將兩側同時打開，豁然開朗。

幾乎實地取景，《花木蘭》其他取景地

青普文化行館．南靖土樓已加入萬豪酒店旗下的Design Hotels™聯盟，這裡曾被列入世界文化遺產名錄。除了南靖，土樓分佈在永定和華安縣。這裡是客家人傳統民居，明清時期，客家人人口激增迫使他們從內陸平原向山谷擴張。為了抵​​禦野獸和倭寇侵襲，他們把房子建成封閉的圓形或方形，類似外星飛船的碉堡。

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除了土樓外，導演還透露片中幾乎是實景拍攝。片中軍營和戰場在新西蘭南島拍攝。皇城選在湖北襄陽影視基地，這裡的建築群是仿照唐朝時期的建築。

青普文化行館．南靖土樓 地址：福建省漳州市南靖縣書洋鎮塔下村 參考價格：1988元人民幣/晚起

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