香港酒店優惠｜5間親子Staycation酒店推介！露營主題人均$243起

疫情之下，幾乎每天都躲在家裡嗎？尤其是有小朋友的家庭，更是害怕戶外的細菌病毒，孩子都快悶慌了！雖然暫時還未能出國遊玩，但其實在香港也能過一個充電之旅，共渡親子相處時光～帶小朋友住酒店，最怕的就是床位費、餐飲費林林總總的額外收費，最後可能超支不少。

但是可以放心！KKday小編準備了酒店優惠2020 – 親子篇，不僅有環球美食、海景套房，也有不少精心安排的兒童活動和主題套房的住宿計劃，保證超抵玩！