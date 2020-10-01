香港酒店優惠｜5間親子Staycation酒店推介！露營主題人均$243起

撰文：KKday
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疫情之下，幾乎每天都躲在家裡嗎？尤其是有小朋友的家庭，更是害怕戶外的細菌病毒，孩子都快悶慌了！雖然暫時還未能出國遊玩，但其實在香港也能過一個充電之旅，共渡親子相處時光～帶小朋友住酒店，最怕的就是床位費、餐飲費林林總總的額外收費，最後可能超支不少。
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💡同場加映：酒店床尾巾的用途💡
酒店房中有多個細節位令客人住得更舒適，大家有對各種用品的用途有幾多認識？不少人無法理解床尾巾的用途，亦不明白床上擺放多個枕頭的原因，其實酒店還有很多小細節以便利客人，到底你知道幾多？之前在用各種用品時又有沒有做錯？
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【本文獲「KKday」授權轉載。】