墾丁3日2夜輕旅行攻略！民宿美食推薦、3大必去看海景點跟住玩

今年台灣當地本土旅行大爆發，從初夏就一直成為大家超人氣的目的地「墾丁」你去過了嗎？如果之前擔心都是人擠人不能享受旅行沒關係，隨著暑假結束，人流減少，加上初秋準備到來，此時再衝一發墾丁也不遲。這次要幫大家整理出懶人跟著走的超方便「3天2夜輕旅行」，只要搭乘高鐵到左營站（台北－左營車程約1.5-2小時），接著轉搭「墾丁快線」（車程約2小時）即可抵達墾丁。從食宿、玩樂通通跟著踩點，不用額外花心思想行程也能帶上行李隨時出發。

此外，過去若有在累積國泰航空旗下的「亞洲萬里通」里程獎勵計劃的人，這次不僅能繼續消費累積，抑或是直接透過累積的里程兌換，就算不能搭飛機，也不用擔心里程即將過期而覺得浪費。

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住宿

1. 初見恆美 墾丁泳池包棟Villa

第一晚可以入住這間位於隱密農田秘境間的「初見恆美 墾丁泳池包棟Villa」，這間Villa共有8間獨棟純白建築相連，分成2／4／6人不同人數，每一戶都像是進入溫馨的家中，一樓設有寬敞客廳與吧台，以6人Villa來說，3層樓分別有一間雙人套房，2-3樓的空間較寬敞所以在浴室的設計上多了浴缸可以泡澡享受鄉村的寧靜夜晚。雖然每一棟建築格局大致相同，但內裝卻各有風格，有的是溫暖木質、有的是熱帶湛藍、有的是沉穩水泥。其中最受房客喜愛的莫過於是1樓戶外的露天泳池，上面搭著遮陽布與一旁的躺椅，還附設大型泳圈可以坐乘戲水，絕對是家人朋友包棟狂歡的最佳選擇。早餐也會由房務將西式早餐送到一樓客廳，開啟美好的一天。

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至於公共空間，Villa正對著園區內的大草地，圍繞著草地也有吊椅可以小憩休息，甚至是夜晚欣賞夜空璀璨的星光，非常愜意。

地址：屏東縣恆春鎮三溝路麥畑巷72號 房價：旺季平日4人房 NT$14,000；6人房 NT$16,000 兌換里數：87,820里起

2. 沉靛旅宿 La Casa Indaco

位於2019年6月開幕的「墾丁夢幻島度假別墅區」之中，這裡是由14個不同顏色建築組成的意大利布拉諾島為概念設計的風格民宿社區，其中這間「沉靛旅宿 La Casa Indaco」顧名思義就是選用唯美又帶有活力的靛藍色外觀，走進室內簡單的設計配上知名壁畫藝術家藍色隧道Blues一手漆成的海洋壁畫點綴，非常有墾丁氛圍。

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房型共有6間雙人房與2間4人房，其中最推薦3樓的「露台雙人房」，房間是簡單沉穩的設計，搭配愛馬仕Hermès沐浴組與老闆Henry精心挑選的紅酒當作迎賓禮，但是最特別的絕對是位於露台的浴缸與南洋風情的涼亭，讓人在泡澡的同時可以享受熱帶微風徐徐吹過，仰天就是滿天星空的奢侈享受。

地址：屏東縣恆春鎮興北路興東巷9弄7號 房價：NT$2,600-3,800；包棟 NT$20,000左右 兌換里數：11,780里起

美食

1. 荷里鶴餐酒館 Holi Ho Bistro

於今年7月剛剛開幕的「荷里鶴餐酒館」跟前面介紹到的「沉靛旅宿」是同一個老闆Henry與壁畫藝術家藍色隧道Blues共同主理，因為兩人對於藝術與餐飲的熱愛，決定在墾丁開設一間屬於自己的店。至於店名源自「荷里活」的諧音，帶入台灣南部的台語文化，帶有「厚禮好」、「讓你好」這類的意思，祝福每一位前來的客人。同時也因為台灣本身地處候鳥過境的中繼站，老闆也將每一位客人視作候鳥，到這裡可以稍作休息再出發。

至於這間店在短短2個月就迅速爆紅，店門外的1.5層樓高帆船石壁畫絕對功不可沒，由藍色隧道Blues親手設計的南灣帆船石、衝浪板與敞篷車意象呈現墾丁給人的熱帶海島氛圍，搭配建築本來保留的珊瑚橘色調磁磚當作外牆背景，不用另外調濾鏡就超級美，讓人忍不住多駐足一會兒。店內則融入大量旅行地圖與鳥類圖鑑相互呼應，更請屏東內埔的燈籠師傅題字燈籠懸掛店內，讓空間有種東西融合，古今交錯的概念。

餐點上則攜手曾入選台灣前25名咖啡廳的「麋谷Migu Village」與法國藍帶甜點師 「珊食 Sandia patisserie」一起設計一系列結合台式與創意的餐酒文化，其中老闆最推薦的就是創意餃子，像是熱帶水果醬佐鮮蝦餃，方便飲食又可以讓大家一秒認識台灣，不同口味的餃子都裹上不同顏色的餃子皮，一盤盤上桌非常繽紛，再搭配調酒享用，在味蕾中激撞出不同火花。

地址：屏東縣恆春鎮恆南路125巷30弄19號 里數賺取：餐飲消費每NT$30賺取1里數

2. 麋谷 Migu Village

同樣是老闆Henry經營的「麋⾕」，2017年開幕，今年更入選旅遊網站「Big 7 Travel」全台咖啡廳第15名殊榮。餐廳本身是一間擁有65年歷史的老穀倉「雙復興碾⽶廠」改建而成的用餐空間，雖然店面不大，但可以感受到濃濃在地文化與活化後的年輕熱力。店名本身就沿用米的概念，與墾丁梅花鹿的生態特色命名。

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空間雖然不大，但卻讓人每個角落都想拍，其中包括非常有歷史意義的碾⽶機至於餐廳中間，用餐的同時也能回憶古老記憶，牆面上則有與壁畫藝術家「荔枝王國」合作的梅花鹿壁畫點綴。

至於餐點上，當然也要跟米飯相連，主打多種口味的飯糰套餐與同為澱粉的意大利麵都是店內招牌，其中飯糰套餐會在每⼀份⽵簍裡搭配兩顆不同口味的三⾓飯糰，中間再放入異國創意主食，像是蜂蜜檸檬魚就非常有東南亞熱帶風情，同時搭配店內招牌的吧波茶，一次感受到濃濃台灣味。

地址：屏東縣恆春鎮恆南路2巷1-1號 里數賺取：餐飲消費每NT$30賺取1里數

3. 慢慢&琪拉庇護工場

於2013年成立，2020年才開設的烘焙坊，是一間協助喜憨兒就業的單位，可說是全台灣最南端的庇護工場，由專業輔導員帶領下，讓喜憨兒們製作出多樣化的麵包、糕點與手工禮盒，都是強調天然健康食材製作而成，使用自家培養的魯邦酵母，搭配葡萄液態酵母技術發酵而成，口感外酥內軟。咖啡廳本身就像是一座庭院，入口處有一座草地，店內空間簡單，但是對面的貨櫃屋包廂則有寧靜空間，與三五好友入座小憩，配上牆面的道路壁畫，彷彿置身在墾丁大街般愜意。庭院還設有吊椅、氣墊椅自由玩樂，更有貨櫃屋繪畫值得拍照留念。

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地址：屏東縣恆春鎮恆南路1巷6-3號 時間：11:00-20:00，週三公休

玩樂

1. 星砂灣

位於鄰近南灣的後壁湖旁的星砂灣，過去本來是私房景點，今年因為台灣本土旅行爆發也逐漸成為人氣海灘，這裡的沙灘不算大，但最多人熱愛的就是走上堤防尾端的兩座不高的小巧燈塔，坐在堤防上微風輕拂，配上眼前的海景與身後的燈塔是網路上人氣打卡點。

2. 龍磐草原

來到墾丁怎麼能錯過夜晚時的璀璨星空呢？著名的龍磐草原就是經典的觀星景點，訂購專業導覽行程，由受過訓練的導覽員帶領前往草原與雨水蛙窟認識當地生態，並仰望星空，認識關於星座的浪漫故事。

地址：屏東縣恆春鎮台26線946號 里數賺取：客路Klook行程每NT$40賺取2里數

3. 卡悠峯瀑布

坐落在距離墾丁一小段車程的卡悠峯瀑布，又叫做內獅瀑布，位於枋山溪上游阿士文溪的源頭，從大馬路上進入還要約20分鐘顛簸的車程加上約30分鐘的500公尺健行路線才能抵達，這座瀑布全高40公尺，水量豐沛，扇形落下的瀑布十分壯觀，站在觀景台上就能感受到明顯的水氣與涼風徐徐吹來，在陽光的照射下，還有機會欣賞到彩虹堆疊的模樣，十分暢快紓壓。

地址：屏東縣獅子鄉中山路四段17號

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