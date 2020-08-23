【台灣溯溪】盤點10大刺激溯溪勝地！逆流攀上瀑布、體驗岩石滑梯

炎炎夏日在河流裡和樹蔭下溯溪，絕對是一個避暑的好選擇。溯溪除了在溪水裡逆流而上，還能體驗許多驚險刺激的活動，例如渡過急流、深潭、跳水、攀岩和垂降等，喜歡追求刺激的旅客千萬不能錯過！以下就讓小編來介紹台灣十條熱門溯溪路線，讓你看完這篇就能出發！ ＊下列貨幣單位為台幣

溯溪這項運動其實是從登山獨立出來的，當傳統的登山路線被開發成熟之後，人們開始想挑戰難度更高的路線，因此開始選擇以沿著溪谷、視溪流的地形，例如：深潭、瀑布和高地落差等，來進行技術性攀登。

溯溪是以沿著溪谷、視溪流的地形，例如：深潭、瀑布和高地落差等，來進行技術性攀登。（IG@justenwu）

溯溪常見裝備

繩索：隊友之間互相支援度過深潭或峭壁。 溯溪鞋：鞋底有止滑紋路，可以增加摩擦力，並於前後附加細釘，用於走在青苔時立足。 防寒衣：長時間在水裡，體溫很容易流失，不過防寒衣不是必備裝備，在較難的路線容易阻礙行動。 頭盔：山谷間易有落石，且在溯溪時可能會有失足摔落的意外，因此需要頭盔保護頭部。 救生衣：休閒性質或短程的溯溪，全程都得穿著救生衣，以免發生溺水意外。

溯溪一定要教練帶嗎？

溯溪不像登山路上會有指示標，因此沒有熟悉狀況的人帶路，會很容易迷路，且溯溪新手不熟悉水況，看似平穩的溪流也可能暗藏危機。另外，每次大雨過後石頭很常移位，溯溪教練都得重新探勘溯溪路線。因此為了確保安全，建議平常沒有在溯溪的人，跟團絕對是最安全又方便的選擇。

台灣有非常多河流適合溯溪，這些地方部分適合親子一同前往，部分適合平常有在運動的人。（IG@justenwu）

溯溪會很危險嗎？

台灣有非常多河流適合溯溪，這些溪流的溯溪難易度當然不會一樣，有些較平穩有些較陡峭。以下將為大家介紹台灣幾個較熱門的溯溪地點，這些地方部分適合親子一同前往，部分適合平常有在運動的人。

十條溯溪路線比較

十條溯溪路線比較（FunTime趣旅行授權使用）

新北老梅溪

老梅溪分布於新北市石門區和三芝區，擁有非常原始的環境及台灣少見的冷泉，溯溪時可以聞到濃濃的硫磺味，還有乳白色的冷泉，整個溯溪過程非常夢幻。在老梅溪溯溪能體驗攀爬巨石、跳水、欣賞水濂洞以及逆著激流溯溪。

+ 4 + 3 + 2

溯溪地點：新北市石門區 適合對象：適合想來放鬆和看風景的旅客，年滿6歲才能參加 溪流特色：冷磺泉

新北中坑溪

中坑溪位於新北市三峽區，是大豹溪上游的支流之一，有一部分流域位在滿月圓國家森林公園內，因此中坑溪兩側的林地幾乎沒有受到破壞。另外，中坑溪的雲森瀑布曾是知名飲料廣告的拍攝地點，雖然溯溪時不會經過此瀑布，但活動結束之後，旅客可以自行前往參觀。

+ 5 + 4 + 3

溯溪地點：新北市三峽區 適合對象：適合想來放鬆和看風景的旅客，年滿6歲才能參加 溪流特色：8公尺高瀑布垂降

新北半屏溪

半屏溪位於新北市瑞芳區，是少數從出海口開始溯溪的路線，半屏山高地落差很大，過程還可以攀登瀑布，這可說是半屏山溯溪最有特色的活動，其他像是跳水和玩瀑布溜滑梯等，也都是在半屏山溯溪能體驗到的活動。半屏溪很接近金瓜石，溯溪結束之後還能順道去黃金博物館！

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溯溪地點：新北市瑞芳區 適合對象：適合平時偶爾有在運動的人，建議滿12歲以上再參加 溪流特色：攀登瀑布

苗栗風美溪

風美溪位於苗栗縣南庄鄉，是一條地形多變、溪水清澈、景色優美的溯溪路線，也是台灣西半部的溯溪河流中，比較有挑戰性的路線。建議想前往風美溪溯溪的人，先參加其他較簡單的溯溪體驗，有了對溯溪的基本了解，再參加風美溪的溯溪活動。

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溯溪地點：苗栗縣南庄鄉 適合對象：平常有規律運動且體力好的人，建議16歲以上再參加 溪流特色：攀登巨大岩石、12公尺高跳水

宜蘭金岳瀑布

金岳瀑布位於宜蘭縣南澳鄉鹿皮溪的上游，因為其優美的景色和池水，使原本默默無聞的金岳瀑布變成宜蘭非常有名的景點，曾被譽為全台最美麗的溪谷。金岳瀑布共有七層，第一層可以戲水和野餐，是一個不參加溯溪也能前往的地方；第二層有石壁滑水道，是前往金岳瀑布必玩的天然溜滑梯，越往上層難度越高，要更專業的溯溪好手才能前往。

溯溪地點：宜蘭縣南澳鄉 適合對象：適合平時偶爾有在運動的人，建議滿12歲以上再參加 溪流特色：天然岩石溜滑梯

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以上介紹的十條路線都是台灣非常熱門的溯溪地點，有些適合第一次體驗溯溪的新手，有些適合溯溪老手，不管你是新手或老手，今年夏天都不能錯過這些溯溪路線，快點把下一個週末空出來去溯溪吧！

【本文獲「FunTime趣旅行」授權轉載，原文：【台灣溯溪體驗】夏天一定要去溯溪！注意事項、推薦溯溪路線總整理】