【花蓮深度遊】原住民做嚮導！深入「太陽部落」玩盡5大生態體驗

靜浦部落位於東海岸花蓮的最南端，是最接近日出的阿美族部落。因此有著太陽部落的美名！山海間的漂亮景色加上部落提供划竹筏、射箭、彈弓、捕浪花蟹以及獨特的人文生態體驗遊程，讓 花蓮靜浦部落 成為深度旅遊的熱門去處，現在就跟著小編一起去東海岸花蓮靜浦部落兩日遊！

開箱「太陽的部落」——花蓮靜浦

靜浦部落位於花蓮縣豐濱鄉，夾在山間，坐落於秀姑巒溪出海口。由於靜浦部落東臨太平洋，也是最接近日出的阿美族部落，因此也有著太陽部落的美名，電影《太陽的孩子》就是以靜浦部落為拍攝背景。

太陽的部落- 花蓮靜浦部落（FB@太陽的部落·溫暖的村落 - 花蓮 靜浦）

地址: 花蓮縣豐濱鄉3鄰140號

在地原住民的5大生態體驗遊程

划膠筏

由教練帶著大家體驗在地的傳統交通工具「膠筏」，每艘膠筏可以乘坐1-3個人。大家努力划著槳從村口逆流而上至長虹橋，沿途可以零距離的感受秀姑巒溪與太平洋的風貌，絕對是最紅的部落體驗行程！

+ 2

體驗時間：約40分鐘 體驗包含: ‧全套裝備：船＋槳＋救生衣＋部落時尚拖鞋 ‧近距離欣賞秀故巒溪美景及在地傳統交通工具

追逐浪花蟹、撒八卦網

由教練帶著大家將誘餌把在鐵條上，準備好後將鐵條插入沙中，接下來就等浪花蟹聞到誘餌的味道上鉤！等待的時間要來體驗靜浦當地漁人捕撈漁獲的方式「撒八卦網」，想成功撒出八卦網除了用力之外，還要講求身體的協調，可是沒那麼簡單！再來就可以看看我們的浪花蟹捕到了沒，一定要記得看完浪花蟹之後就要把他們放回大自然。

【追逐浪花蟹】 體驗時間：約40分鐘 體驗包含: 全套裝備：捕捉浪花蟹誘餌＋籃子 親身探索浪花蟹的蹤跡

【撒八卦網】 體驗時間：約40分鐘 體驗包含: 全套裝備：八卦網 體驗在地漁人文化特色

射箭

另外一個超熱門的體驗行程就是射箭了！原住民的獵弓結構比較簡單，但是想要射中靶心就沒那麼簡單了，跟朋友家人們來場射箭大賽，看看誰才是神射手吧！除了射箭之外，一旁也有彈弓可以體驗，彈弓是早期台灣鄉下小男孩的必備玩具，絕對是個超難忘的體驗！

體驗時間：約40分鐘 體驗包含: 全套裝備：弓＋箭 體驗當獵人的快感

DIY編織手環、皮雕

體驗完那麼多好玩的行程，當然也有靜態的活動！由部落媽媽親自指導阿美族的編織技法，DIY屬於自己的編織手環或皮雕，體驗傳統工藝之美的傳承，還能帶回自己手做的紀念品，絕對不能錯過！

DIY編織手環/皮雕（FB@太陽的部落·溫暖的村落 - 花蓮 靜浦）

體驗時間：約40分鐘 體驗包含: 全套裝備：打包帶一條

看完小編的介紹，是不是很想一探究竟這個太陽的部落！心動的話就馬上來規畫一趟深度旅遊吧，體驗花蓮靜浦部落的美還有超好玩的部落生態體驗！

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【文章授權轉載自《Tripresso旅遊咖》，原文刊於「深入花蓮太陽部落！體驗在地原民 5 大好玩指數破表的生態體驗活動！」】