【大阪試食】河豚料理6吃套餐$500有找！鮮甜滋味洋妞初試即愛上

大阪有名的料理之一「てっちり」（河豚火鍋）是將河豚的肉用從昆布所熬出的高湯來煮，搭配上醬油和柑橘類的柚子醋來吃。日本國內的河豚消耗量全國第一的大阪，是出了名的喜歡河豚。而外國人對於河豚的印象，都是身有劇毒、吃了會有危險。而為了澄清這樣的誤會，這次就由來自西班牙，完全沒有吃過河豚的MAI小姐，為我們前往大阪有名的河豚料理店「虎河豚城」來做個實際試吃報導！

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第一次到大阪挑戰品嚐河豚料理！

這次來挑戰的，是來自西班牙的MAI。對居住在西班牙的哥哥所看的動畫而發生興趣，為了念日文來到日本，而之後就直接在日本就職工作。雖然已經嘗試過各式各樣的和食，唯一就還沒有吃過河豚。

（LIVE JAPAN授權使用）

不過這也不能怪她，在西班牙時就常聽人說「吃了河豚就會死」。所以LIVE JAPAN小編們就說服了她「河豚是很安全的」，這次終於決定要來挑戰看看。

河豚料理是由持有證照的師傅來宰殺，讓人可以安心享用

那就馬上來試吃！…但首先要來說明一下為什麼說「河豚是安全的」。河豚的內臟包含肝臟、卵巢等都具有毒性，吃了這些部位的話，會讓人嘴舌甚至身體麻痹，最糟糕的情況下還會造成死亡。但是只要不吃到這幾個部位的話就沒有問題。

日本的相關機構有公佈「可以食用」和「不可以食用」的部位，並且宰殺河豚一定要有特別的證照。而這些河豚料理店都是持有證照專門的料理人來處理，讓人可以放下心品嚐美味的河豚料理。

河豚的毒在哪部位？（點擊下圖看清！）

包含了河豚生魚片河豚火鍋的河豚料理套餐！

這次來到位在大阪心齋橋的「虎河豚城」（とらふぐ城）。可以吃到河豚、鰻魚、螃蟹，從單品料理到套餐通通都有。

店總共有三層樓，一樓是一般桌椅，二樓則是榻榻米等個室，三樓為宴會場。現在新型冠狀病毒的關係，為了讓客人安心和保持距離，幾乎都是將客人安排到二樓。

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這次就來挑戰最受歡迎的「本丸套餐」 （1人份6270日圓 含稅）。店裡菜單有準備英文、中文和韓文等版本。

本丸套餐包含了：河豚皮拌柚子醋的「湯引き」（涼拌河豚皮）、煮河豚皮將其中的膠質抽出做成果凍狀的「煮こごり」（河豚凍）、將河豚肉切成薄片的「てっさ」（河豚生魚片）、炸河豚肉的「唐揚げ」（炸河豚）、河豚肉和蔬菜一起燉煮的火鍋「てっちり」（河豚鍋），最後再用火鍋的湯汁來煮粥的「雑炊」。總共八道令人滿足的套餐。

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因為有熟成的關係，濃縮了河豚的鮮味

首先從「てっさ（河豚生魚片）」開始享用，河豚的肉質非常結實，所以生吃的時候，為了保持絕妙的口感而切成薄片。

非常稀有的看著彷彿是透明般的薄片，沾了點柚子醋之後一口吃下「好吃！」MAI非常開心的說。「虎河豚城」會將殺好的河豚保存2～3天，讓它的肉質熟成，以便提升它本身的鮮味。「好吃又非常有咬勁的口感。」對於河豚的美味非常驚訝。

就像炸雞一樣！令人驚豔的炸河豚

接下來上的是「炸河豚」，切成大塊的河豚肉，以醬油為主的醬料醃製來炸的關係，味道非常扎實。因為是連肉帶骨的關係，可以直接用手抓著吃。「肉非常有彈性，就像雞肉一樣！」、「這個絕對連外國人也會喜歡」看來MAI非常的喜歡這道料理。

也來挑戰看看河豚的魚翅酒

這裡就來挑戰將炙燒的河豚魚翅放到日本酒的魚翅酒。炙燒後的魚翅香氣四溢，讓日本酒多了香氣和甜味。喝法也非常的有趣，將酒用火柴點燃，稍微把酒精揮發掉後馬上蓋上蓋子讓它悶，這樣就能將魚翅的美味發揮到極限！

「CRAZY~~~」看著點火的樣子非常開心的MAI，喝了一口更是興奮！不是很會喝酒的MAI說「沒有想到日本酒還有這種喝法，香氣濃郁的驚人，酒精也比我想像中來的淡，非常的順口。」一口接著一口停不下來。

「CRAZY~~~」看著點火的樣子非常開心的MAI，喝了一口更是興奮！（LIVE JAPAN授權使用）

河豚肉質柔軟，口感極佳

接著就是主菜的「てっちり」（河豚鍋），將放入昆布高湯的鍋子沸騰後，放入河豚和蔬菜。吃過炸河豚和生河豚，已經不會抗拒河豚的MAI，將煮熟的河豚肉沾上柚子醋一口吃下，就一句「好吃！」沒有多餘的話語了。

「虎河豚城」準備了新鮮現殺的河豚肉和熟成的河豚肉兩種來讓客人比較。「新鮮的肉質比較結實而且有彈力，熟成之後柔軟有嚼勁味道非常濃厚。」不管哪一個都非常好吃。

吸飽河豚鮮味的米飯，真是人間美味。

日本火鍋的收尾當然就是「雑炊」了！「虎河豚城」會幫客人將剩下的河豚高湯加入蛋和白飯煮成粥，所以就算第一次來也不需要擔心。「看起來就像燉飯一樣，但比燉飯還要清爽可以一口接一口，非常好吃。飯也享受了河豚所有的鮮味。」看起來非常滿足的MAI。連鍋底的雑炊都吃得一乾二淨，第一次的河豚體驗就到此結束。

在大阪還有許多可以吃到河豚料理的店家！

雖然在外國被敬而遠之的河豚，第一次吃河豚的MAI說「覺得「吃了河豚會死！」的西班牙人真的損失慘重。真想讓住在西班牙的哥哥知道河豚是很安全又好吃的！趕快來日本品嚐！」說到這裡看來已經徹底愛上河豚料理了。

大阪還有虎河豚城的姐妹系列店「河豚、鰻魚、螃蟹 福乃城」（ふぐのしろ）等許多從平價到高級可以吃到河豚的店。（ふぐのしろ官網）

大阪還有虎河豚城的姐妹系列店「河豚、鰻魚、螃蟹 福乃城」（ふぐのしろ）等許多從平價到高級可以吃到河豚的店，若是來到大阪旅遊的時候，就來品嚐一下河豚的滋味吧！

國產ふぐ料理 とらふぐ城（国産ふぐ料理 とらふぐ城）

地址︰1-4-24, Higashishinsaibashi, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, 542-0083

最近車站︰長堀橋 站 （堺筋線 / 長堀鶴見綠地線）