【京都旅遊】天龍寺懶人包　必去景點、交通、入場費一文全收錄

「天龍寺」是京都嵐山中最具有代表性的禪寺。以法堂的天花板畫著龍的雲龍圖開始、迎接參拜客的達摩圖、向週邊龜山和嵐山借景的廣大庭園等，境內有許多可以參觀的地方。令人歎為觀止的寺院「天龍寺」，這次LIVE JAPAN就要來介紹關於它的全貌。

天龍寺小簡介

天龍寺是京都無數個禪寺中，規格最高的「京都五山」之一，也是五個中被數為「第一位」的禪寺。以最初被日本指定為史蹟、特別名勝的「曹源池庭園」為代表，美麗的風景加上禪寺的靜謐氣氛，讓許多人大老遠到此來參拜。

天龍寺美麗的風景加上禪寺的靜謐氣氛，讓許多人大老遠到此來參拜。（FB@Benny Ho）

禪寺指的是，在日本佛教當中像臨濟宗、曹洞宗等「禪宗」的寺廟。天龍寺就是臨濟宗的寺廟，佛教的修練是用被稱為「公案」（こうあん）的坐禪問答，將心中的迷惑解開，朝著「開悟」的境界持續下去。

前往天龍寺的交通方式

天龍寺的入口就位於熱鬧街上的嵐山電鐵「嵐山站」出口附近，非常容易找到，是來到嵐山觀光絕對不能錯過的景點之一。

天龍寺的入口就位於熱鬧街上的嵐山電鐵「嵐山站」出口附近。（Twitter@vista_nagomitei）

【交通方式】 嵐山電鐵「嵐山站」：出口出來就在眼前。 JR「京都站」：搭乘JR山陰本線於「嵯峨嵐山站」下車（大約27分鐘；單趟240日圓）。出站後往西南走路13分鐘。 JR「大阪站」：搭乘JR東海道新快速於「京都站」下車，再轉搭JR山陰本線於「嵯峨嵐山站」下車（大約1小時4分鐘；單趟990日圓），出站後往西南走路13分鐘。 JR「關西國際機場站」：搭乘JR關空快速在「大阪站」下車，搭乘JR東海道新快速往「京都站」，再轉搭JR山陰本線於「嵯峨嵐山站」下車（大約2小時15分鐘；單趟2200日圓）出站後往西南走路13分鐘。

天龍寺的參拜時間和入場費

天龍寺大約可以分成三個部分，各區的參觀都需要收取入場費。

1. 庭園 有曹源池庭園（そうげんちていえん）和百花苑（ひゃっかえん）。參觀只有庭園部分，不包含講堂。 參拜時間：08:30～17:00（最後入場16:50）（庭園、北門售票處） ※3/21～10/20 通常～17:30 但因新型冠狀肺炎的關係 現在為～17:00 入場費：大人500日圓，中、小學生300日圓，未就學孩童 免費

2. 諸堂 包含可以觀看曹源池庭園和百花苑的「大方丈」（本堂）、書院、多寶堂等。各個堂沒有辦法單獨參拜，需要和庭園一起購票。 參拜時間：08:30～16:45（最後入場為16:30） 入場費：庭園費用+300日圓 ※會因法事或是活動等而暫停參觀

天龍寺大約可以分成三個部分，各區的參觀都需要收取入場費。（Twitter@YakanYakao）

3. 法堂 天龍寺的象徵，天花板上畫著「雲龍圖」的法堂。春、夏盆蘭、秋每天可以參觀，其他為週末國定假日才開放參觀。 參拜時間：09:00～16:30（最後入場為16:20） ※10/21～3/20為～16:00 （最後入場為15:50） 開放時間：週末國定假日、春秋季節每日公開 入場費：500日圓

【購票場所】 庭園售票處：從入口進來直走，從賣店前的大石階上去後左手邊。 庫裏（寺務所）售票處：賣店前的大石階上去後往前走就是「庫裏」（寺務所）的入口。北門售票處：面對竹林小徑的入口。 【新型肺炎對策】 徹底換氣，售票處和出入口放置消毒液。員工隨時都帶著口罩，全力預防感染擴大。

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天龍寺各景點一次介紹

接下來就來介紹，造訪天龍寺時一定要參觀的4個地方。自然環境豐富的庭園、莊嚴神聖的天花板畫、令人震撼的作品等，慢慢參觀看看吧。

按圖睇睇天龍寺四大必去景點▼▼▼

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以季節而景色也有所不同的天龍寺

可以近距離感覺到嵐山自然的天龍寺。最大的魅力就是能在每個季節春、夏、秋、冬都可以看到它所呈現的不同表情。櫻花滿開的春天、鮮豔色彩的秋天、綠意盎然晴空的夏天，嚴峻寒冷冬天也有另一番風情。就算是下雨天，聽著雨聲也讓人覺得很療癒。

天龍寺境內的素食料理店「篩月」

位在天龍寺內的素食料理店「篩月」，可以吃到「米芝蓮指南」所認定為Bib Gourmand的美味料理。完全不使用動物性食材，以蔬菜為主的山菜、野草、海藻等，不論哪一道都是纖細深奧的滋味。健康又對身體很好的料理，一定要來品嚐看看。

套餐料理分成 雪3300日圓、月5500日圓、花8000日圓三種，內容會因季節而有所調整。其中還需要加上入場門票500日圓。除了雪之外的套餐，其他需要2人以上並在最晚一天前預約。

天龍寺 料理部 篩月（天龍寺 料理部 篩月） 地址︰68, Sagatenryujisusukinobabacho, Ukyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto, 616-8385 最近車站︰遊覽小火車嵐山 站 （嵯峨野觀光線）

京都嵐山「天龍寺」讓心靈平靜的景點

位在嵐山中心位置，境內環境清幽靜謐、可以觀賞美麗風景的天龍寺。感受天花板和屏風所繪的雲龍圖及筆觸大膽的達摩圖等大魄力的作品，再前往讓人忘記呼吸的美麗庭園來體感自然。美麗、靜謐、大膽皆有的禪寺‧天龍寺，一定會帶給各位一個難忘的回憶。

天龍寺（天龍寺） 地址︰68, Sagatenryujisusukinobabacho, Ukyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto, 616-8385 最近車站︰嵐山 站 （京福電鐵嵐山本線）

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