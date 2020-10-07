不少人都喜歡在尖沙咀消磨時間，行到無地方行？記者精選5個尖沙咀食玩買一日遊好去處，找一天到尖沙咀玩足一日吧！

【1】谷辰日式精品超市——必買手工飯糰、自己裝果仁

尖沙咀最新開幕的5000呎日式精品超市谷辰Guusan，除了有日本直送的生果、日用品之外，亦有可以自行裝袋的果仁區域，最吸引是熟食區，有不同款式日式便當、飯糰等，也有精品咖啡！

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谷辰日式精品超市 地址：尖沙咀中間道15號H Zentre 地下

【2】AME運動電競館——大玩國家級選手設備

新開幕的AME電競館有5個遊戲，包括滑雪、拳擊、划艇、騎馬及單車，入場之前，大家需要輸入電郵並度高磅重，電腦就會自動用你的身高體重，以及玩樂時的心跳率，去計算卡路里消耗，最後可以從戶口清楚顯示消耗的卡路里總和！不過留意返，遊戲設有高度限制，場内設備不適合身高矮過130cm的人，所以家長們就未必可以帶小朋友去了！

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AME運動電競館 地址：尖沙咀中間道15號H Zentre UG層2號舖 日期：2020年9月23日至2021年6月30日 時間：11:00 - 23:00

【3】燒肉臻日式燒肉店——自選清酒售賣機

清酒迷必去！最近大熱的燒肉臻除了引入不少靚肉，例如鳥取縣和牛、鹿兒島和牛、伊比利亞豬肋條等，也引入首部自選清酒售賣機，大家可以自選清酒，更可連接網上記錄，看看清酒品評！

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燒肉臻日式燒肉店 地址：尖沙咀寶勒巷3-7A號萬事昌廣場1樓102號舖 電話：2518 3828

【4】Mamaday——搞怪十足貼地Cafe

Mamaday走搞怪路線，裝潢、餐具都玩味十足，包括打卡必備的霓虹燈牆、街道牌造型裝飾，連餐具、餐紙都有特別設計，例如是「佛系減肥」字眼的餐紙、中式傳統花紋茶杯，非常貼地又有創意！

😋😋想知有咩招牌菜必食？按下圖即睇食物、環境、餐具有幾搞鬼😋😋

Mamaday 地址：尖沙咀加連威老道29號信基商業中心2樓 電話：2345 6856

【5】海港城觀景台——睇維港海景、日落

完美的日落美景做一日遊的最後一站！海港城免費開放的觀景台「海運觀點」，讓你飽覽270度維港無敵大海景，仲可以同朋友一齊孖住打卡！另外仲有兩個大型活動平台，包括一個天然草坪，情侶們可以盡情打卡，小朋友可以玩樂。

🌅按🌅下圖即睇維港景加日落有幾靚🌅🌅

尖沙咀海港城「海運觀點」 地址：尖沙咀廣東道3-27號海運大廈頂層 電話：2118 8666

😍😍😍 同場加映：幻愛取景地｜屯門輕鐵一日遊5大好去處 碼頭睇日落、湖景邨打卡 😍😍😍

部分劇情在屯門呢取景的港產片《幻愛》，引起不少港人對屯門這個大西北地區的興趣！記者整理電影中的取景店、人氣食店，帶你跟住《幻愛》遊屯門！想知邊度睇日落最靚？按下圖即睇😎😎

《幻愛》電影中都有在屯門碼頭取景，其中一張劇照男女主角坐在長廊盡頭燈塔處，配上天空的日落晚霞，非常有意境！網民形容拍到好似日本！按下圖即睇屯門碼頭靚相👇👇