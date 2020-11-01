馬爾代夫疫情鎖國　新婚夫婦Resort度蜜月變滯留半年　險住到破產

疫情在全球持續發酵，很多人輾轉回國，很多人在異鄉流離。今天，小編要跟大家分享一對南非小夫妻在馬代度蜜月至今回不了國的故事。大家都羨慕的馬爾代夫度假，可以從天堂變成地獄，幸好結局皆大歡喜。

我以為的人間天堂

一對南非的新婚夫婦從三月份去馬爾代夫度蜜月一直度到現在。據說他們天天被酒店裡的員工當小孩寵，要什麼有什麼，想什麼成什麼，而他們的蜜月之旅目前看來還結束不了，是不是有點羨慕？想像夢幻般的湛藍海水，奢華的大平層高腳屋，正是很多人對馬爾代夫的最初嚮往。

想像夢幻般的湛藍海水，奢華的大平層高腳屋，正是很多人對馬爾代夫的最初嚮往。（IG@gatandmad）

滯流馬爾代夫事主夫婦所住的酒店——Cinnamon Velifushi Maldives：

+ 7 + 7 + 7

三月底的時候，一對新婚夫婦原本計劃在馬爾代夫停留6天，顯然這對於只有27、28歲的小年輕來說這個蜜月假日簡直「太奢侈了」。更有八卦消息說他們在新婚誓言前從未同居過（鬼才信），所以看來這段旅行尤其珍貴了。

儘管如此，考慮到新冠病毒肆虐所引發的全球旅行限制越來越多，他們還是對這次的蜜月之旅感到一絲絲擔憂，為此特意還向當地旅行社諮詢。但旅行社向他們保證說到時無論出台何種政策和措施，所有南非公民都將獲准回國，臨走了，旅行社甚至還祝福道「去吧，玩得開心！」

噩夢就這麼開始了

在馬爾代夫興致勃勃才享受了沒幾天蜜月，這對新人突然接到通知說，南非所有機場將在3月26日凌晨全部關閉。他們合指一算，想想就不對：返程的航班5小時抵達多哈中轉，還要在機場停留3小時，之後再搭乘9小時的飛機抵達約翰內斯堡——即便他們再緊趕慢趕，即便他們可以順利搭上航班，但遠離大陸的小島私密之旅再怎麼折騰都無法讓他們及時趕回家了。

+ 2 + 2 + 2

隨著各國遊客陸續撤離酒店，這對年輕的新婚夫婦也想快點開溜，那不如乘坐快艇去主島的機場碰碰運氣？！人算不如天算，與此同時，馬爾代夫宣布自己國家進入「公共衛生緊急狀態」——自3月12日起，為期30天，並暫停一切短途旅遊活動。10天內不得進行任何前往居民島、旅遊島、遊艇、酒店的短途旅行。

天啊，這樣也就意味著沒有航班會來。如果此時他們離開了酒店，可能就再也回不來了。所以，沒辦法，他們只能選擇繼續在小島上折騰。

二人只能選擇繼續在小島上折騰。（Olivia and Raul De Freitas）

緊接著，他們向南非駐馬爾代夫和緊鄰的南非駐斯里蘭卡大使館尋求幫助。一位工作人員通過社交軟件告訴他們：大約還有40位南非人滯留當地，你們可以選擇自費包租一架飛機，一看天文數字，費用為10.4萬美元……又是一個晴天霹靂！

「非常有效率」的南非政府與這其中的20人取得了聯繫。更要命的是，在這20人中，許多人無力承擔這筆開銷，那包機的費用豈不會水漲船高？大使館工作人員和馬爾代夫外交部經過多日協商，仍未理出一個頭緒來。

酒店把他們寵得像個孩子

於是這對新婚夫婦成了島上的唯一，應該說是唯二的遊客。

Cinnamon Velifushi Maldives 通常在此時能容納並接待180名遊客。房價每晚750美元起，其實也還好，畢竟人家在海上的酒店應有盡有。仔細一查原來背後的金主爸爸是斯里蘭卡的Cinnamon Hotels ＆ Resorts希拉蒙酒店集團（也叫肉桂酒店集團），這已經是他們在馬爾代夫投資的第四間酒店了，果然出手不凡。

新婚夫婦因疫情而滯留馬爾代夫。（IG@cinnamonvelifushi）

酒店面積覆蓋了整座小島，2019年10月1日正式開業，位於Vaavu環礁，從馬列國際機場乘25分鐘的水上飛機或乘坐75分鐘的快艇即可到達。

島上共有90間別墅，客人們可以選擇高級海灘閣樓房，海灘平房，水上別墅，帶按摩浴缸的日落水上別墅或帶游泳池的水上套房作為自己度假之用。現在可好，原本應該熱熱鬧鬧的酒店現在變成了他們的私人領地，用米老鼠跌入米缸裡來形容一點都不為過。他們整天吃了睡，睡了吃。浮潛游泳，消磨時光。羨慕嗎？接下去看你就知道了什麼叫做甜蜜的負擔了。

由於這對夫婦沒能離開酒店，全體酒店員工也必須待命。此時政府又規定所有人員在接受檢疫之前，不得離開酒店。習慣了整日繁忙工作的酒店員工此時變得無所事事，沒辦法，閒著也是閒著，他們就額外「關照」起這對夫婦來了：酒店的客房服務員至少每天查房五次；餐飲部天天都特意為他們在海灘邊準備燭光晚餐；即使只有兩位觀眾，演藝人員還是會奉上精彩紛呈的歌舞……

還有你見過國王吃早餐的樣子嗎，就是如此：九名侍者恭候左右；包括被老闆，總經理總廚各色人等團團圍住，就好像等著要明星簽名一樣；每次他們只喝了一口水，就有服務員馬上跑來斟滿；海邊散散步遇到潛水教練，都會被央求懇請去海裡浮潛……太難了，天天如此誰吃得消？

【同場加映】另一Pair夫婦同樣因疫情而滯流馬爾代夫，由3月起受困帆船至今：

一波未平一波又起

這對小夫妻聽說飛行許可會在4月6日之前簽發，這已經延期了整整五天。然而最頭疼的問題是，被指派包機任務的馬爾代夫航空公司的機組人員根據慣例要在南非休整一天，但南非政府表示，一旦他們下了飛機，就將在當地被隔離14天……

我們能彼此相處這麼長時間真的太不可思議了。 Olivia and Raul De Freitas

儘管這對新人這麼說，但經濟上的損失給他們帶來了前所未有的壓力。

在此期間，酒店給予了他們很大的優惠力度，然而他們不得不從用來支付房屋首付的存款中拿出一部分用來應付越滾越大的酒店賬單。除此之外，還有兩張未知價格的機票……與此同時，又有噩耗傳來，馬爾代夫自3月27日起，暫停為國外遊客辦理落地簽證，直至另行通告。所有外國人均不得入境馬爾代夫。令人欲哭無淚！

幸好沒過幾天大使館提前一小時通過WhatsApp告知他們，讓他們打包行李，隨後乘坐快艇來到了另一個五星級酒店。在那裡已經集合了大約20名左右仍舊滯留當地的同胞們。唯一值得慶幸的是，馬爾代夫政府承諾將承擔他們大部分住宿費用。至於回家的時間？依舊遙遙無期……

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