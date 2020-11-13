踏入秋冬，不論男生或女生都要更著重皮膚的基本護理。而女生們除了要徹底潔淨肌膚毛孔之外，卸妝步驟同樣重要，如果可以一步搞定當然就是最理想的選擇！不過市面上有多款產品，應該如何挑選才對？日本雜誌《LDK The Beauty》早前找來14款不同品牌的卸妝乳，針對它們的卸妝潔淨力、保濕度及成分進行評測，想知哪款得到最高分，即看下文！

《LDK The Beauty》公佈14款洗面乳評測結果。

日本女性雜誌《LDK The Beauty》選取的14款潔面產品分別來自不同美妝護膚品牌，其中包括香港消費者熟識的雪肌精、Sofina及DHC等，並根據各款產品的卸妝潔淨力、保濕度及成分進行評分（5分為滿分），具體的評測標準如下：

【TEST 1：潔淨力】在仿皮膚的人工皮革上塗抹粉底液，然後在不施加力度的情況下輕輕擦去粉底液，模擬卸妝過程，測試產品的有效卸除粉底液。 【TEST 2：保濕度】在使用產品前及用後30分鐘，分別用專門機器測試皮膚水分含量，比較不同產品的乾燥度和緊繃度。 【TEST 3：成分】化妝品專家根據成分檢查對皮膚有好處和負擔較小的成分，特別針對保濕、美容、抗炎及刺激性等添加物。

《LDK》進行評測的14款卸妝乳中，評價最高的產品在3項標準上均獲得高分，而Sofina及雪肌精等著名品牌，分別在保濕度和潔淨力上稍為遜色，未能排進前10位。另外，今次測試的產品大部分都可以在香港零售店及網上平台買到，下次選購時亦不妨參考一下！

👇👇即按下圖看完整評測分數及排名👇👇

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