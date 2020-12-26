日本滋賀食玩買懶人包！3大必去景點、5大必試美食手信一文全收錄

滋賀縣所在位置接近日本列島的正中央，縣土面積的6分之一都被日本最大湖泊「琵琶湖」所佔據，能夠接觸到四季變換的美麗大自然，由於位居交通要塞，自古以來經濟文化之發展蓬勃，留下了許多充滿歷史情懷的街道。美食方面，琵琶湖產的鯽魚和小香魚都非常有名，以「湖魚料理」之名孕育出他縣所沒有、既豐富又深奧的飲食文化。

擁有琵琶湖、彥根城等觀光勝地的「滋賀」

滋賀縣內的「琵琶湖」對住在近畿地區的人們來說是重要的水資源，據說扣除掉琵琶湖的話，滋賀縣面積有將近一半都為群山所盤據，可說是自然資源非常豐富。在這裡春天賞櫻，夏天登船遊湖，秋天賞楓，冬天滑雪，能夠依四季變化享受各種休閒娛樂。像是乘坐人力船沿著水路巡遊近江八幡等，這些與琵琶湖共同發展出來的獨特文化和風情也非常具有魅力。

滋賀縣內的「琵琶湖」對住在近畿地區的人們來說是重要的水資源。（IG@qcc17）

此外，縣內也有許多歷史遺跡，例如以人氣吉祥物「彥根喵」為眾人所熟知的彥根城、安土城跡、比叡山延曆寺等。在美食方面，日本三大和牛之一的近江牛、使用琵琶湖產魚製作的湖魚料理、日式糕點也相當知名。

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1. 琵琶湖山谷／琵琶湖觀景台

從JR志賀站搭公車10分鐘後，從纜車山麓站搭乘纜車登上標高1100公尺的山頂設施。春天可鳥瞰櫻花盛開的景色，秋天則可以欣賞滿山遍野的楓紅，享受在高空觀賞美景的快感。冬天時則成了熱鬧的滑雪場，高空滑索和空中步道都是廣受年輕人歡迎的動態活動。從「琵琶湖觀景台」全景眺望琵琶湖的美景當然也不能錯過。

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琵琶湖山谷（びわ湖バレイ） 地址︰滋賀縣大津市木戶1547-1 最近車站︰JR志賀站 營業時間：平日9:30～17:00、週六日、國定假日8月9：00～17：00※可能因維修作業而停業，請事先上官網確認。 票價：纜車來回票2,500日圓、小學生1,000日圓、幼兒600日圓（皆含稅） 公休日：可能因維修作業而停業

2. 彥根城

距今約400年前建造的彥根城與姬路城、松本城、犬山城、松江城同被指定為國寶，月光映襯下的彥根城極為美麗，甚至被列入「琵琶湖八景」之一。來到滋賀縣時，一定要去欣賞幸運逃過明治時代的廢城令和戰火摧殘的雄偉之姿。而且這裡還可以遇到彥根市的人氣吉祥物「彥根喵」喔！

彥根城（彦根城） 地址︰1-1, Konkicho, Hikone-shi, Shiga, 522-0061 最近車站︰彥根 站 （JR 東海道本線 / JR 琵琶湖線）徒步14分

3. 近江八幡的八幡堀遊船

近江八幡曾經有城堡建立於此，周邊也因此發展成了繁榮的城鎮。「八幡堀」是將琵琶湖和城四周的護城河串連起來，讓來往於琵琶湖的船隻在八幡靠岸的運河，直到現在仍留有當時運河的遺跡。除了可在搖曳小船上欣賞風情萬種的四季美景外，漫步於白牆倉庫櫛比鱗次的復古街道也相當愜意喔！

八幡堀（八幡堀） 地址︰滋賀縣近江八幡市多賀町743 最近車站︰JR近江八幡站搭公車至「大杉町」即可抵達 營業時間：10:00～15:30（3・11月）、10:00～16:00（4～10月）、10:00～15:00（12～2月） ※12月、1月、2月採預約制。由於船班不定期，敬請事先洽詢班次時間。團體客最晚須於1週前預約。散客須於1週前預約、或遇空位則可當日乘船。 費用：成人1,000日圓、小孩500日圓（皆含稅） 公休日：不定

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滋賀必吃美食大集合！

乾淨的空氣和肥沃的大地孕育出的品牌和牛「近江牛」在滋賀縣內的眾多店家都皆可嘗到。使用琵琶湖捕獲的淡水魚、如鯽魚和香魚所加工的食品可在縣內的餐廳享用，為伴手禮的不二首選。此外，彥根及長濱等地，由於曾是繁榮興盛的城下町，因此也有不少優質的傳統日式糕點。

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