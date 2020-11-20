無印良品（MUJI）食品貨架上陳列的選擇愈來愈多，在多款不同口味的零食和冷凍食品之中，日本資深無印迷最推薦的是哪一款？早前，有日本節目找來「無印資歷」長達27年的MUJI愛好者小林尚子，為大家嚴選必買必吃的15款人氣食品！

（《サタデープラス》截圖）

適逢今年是無印良品40周年，日本節目《サタデープラス》最近邀請無印良品資深用家小林尚子，在MUJI近500款食品之中選出15款「回頭率最高！」的推介，大部分在香港可以買到！當中包括大受歡迎的零食、低卡健康的即食料理等，上榜的還有今年新推出的魚罐頭系列，原來與市面上的罐頭有一大分別？

👇👇即看MUJI迷嚴選15款人氣食品👇👇

+ 25 + 25 + 25

想知道更多日本文化、東京最潮最新資訊、綜藝娛樂，click 入專頁睇更多推介！👉👉👉日本旅遊天書 住宿 美食 景點 購物 不停更新！

同場加映：UNIQLO冬季好物Top10

踏入秋冬，又是時候為家中的衣櫃添置新衣服！近年主打設計簡約、價錢平易近人的Uniqlo深受各年齡層人士歡迎，不過在琳瑯滿目的商品之中，如何能選出百搭又符合今季潮流的人氣單品？近日，有日本節目找來人氣穿搭KOL選出2020年冬季必買的Uniqlo人氣商品，即看她有甚麼心水！

👇👇即看2020 Uniqlo必買冬季單品Top 10！👇👇

+ 13 + 13 + 13

頭3位必買好物是哪一款？即看全文：UNIQLO冬季好物Top10 日本妹推$499茄士咩 Heattech哪款上榜？