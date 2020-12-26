【日本新潟】深度遊當地市場　三百年歷史的本町商店街｜匠心之旅

不知道大家喜不喜歡逛逛早（朝）市呢？

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我自己其實也挺喜歡的，有時帶團都會問一下客人有沒有興趣的。通常如果昨夜沒喝太多酒，也會早起一點到附近的朝市走走，看看當地的當做食物及特色小食，這樣才能感受得到當地居民的日常生活，了解多一點當地本土文化！

本町市場商店街。（作者提供）

自1655年起的本町市場已經擁有着300年以上的歷史，目的是為了提供一個地方可以給附近的商農作買賣之用，無論新鮮的蔬果、魚類或其他糧食都可以在早市擺賣的。

以前這裡便有最少80家的店舖作買賣，現在就大概有30多家店舖，在160米的新津赤小路上開設，主要是以新鮮當做食材為主。

自1655年起的本町市場已經擁有着300年以上的歷史。（作者提供）

而其中幾家的大家就必定要試試看。

由昭和25年（1950年）起的店舖：

「本物の味・心 にいがた石山」高級海産物、乾海鮮為主。

最有名氣莫過於「塩燒三文魚」（鮭）。

本町市場商店街。（作者提供）

「鮮魚卸 中川鮮魚店」、「本町鈴木鮮魚店 」、「浜焼き 阿部鮮魚店」就可以試一下鮮魚刺身，重點要買一兩條「新潟浜焼魚」來吃，炭火燒得香香脆脆，外脆內軟，建議即買即吃比較好，價錢也相當合理，人情味甚濃！

本町市場商店街。（作者提供）

除了「浜焼烤魚」，我也挺喜歡購買時令水果，香甜新鮮，很多農家也是即摘即賣，買多一點，水果可以在之後旅途中當作飯後果，其實也不錯！

推薦富有人情味的人情横丁給大家！

作者簡介：Travel Plan Ahead 匠心の旅

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