【日本旅行】松本市日與夜各有特色　一天行程應如何規劃才最好？

編按：松本市一日遊應該如何規劃才最好？其實松本的日和夜都各有特色，無論是吃喝玩樂都能滿足你需要，一起來看看下文作者分享吧。

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文章原文刊於01開講

松本市是自己比較喜歡城市之一，尤其是秋天，早晚帶點涼意，四周逛逛時還可以看到佈滿火紅紅的紅葉，鬧市中帶點紅。

早上的松本市。（作者提供）

早上的松本火車站總是熙來攘往，有趕上班、有趕轉火車或巴士、有趕去另一景點的旅客，火車站附近的餐廳店舖總是人頭湧湧，充滿朝氣。到了十時，一大批旅客在旅館忙着退房，再把行李寄放在酒店便開始松本一日遊。如果你是住在火車站附近的旅館，建議先慢步到松本城參觀，秋天天氣比較清爽，挺適合用慢活心情去尋找松本市之樂。

在日本國寶之一的松本城，必到景點就是天守閣，站在古時最高處的天守閣可遠望整個松本市，有種大地在我腳下的感覺。

去完天守閣不妨到繩手通商店街吃個午飯。這裏有各式各樣的和式飯店，可以吃個豐富的午餐，但如果想吃輕食的話，也有挺多特色的咖啡小店給大家選擇，午飯後可以在這裏看看，買點可愛小青蛙作手信。

繩手通商店街。（作者提供）

之後可以走到「小布施」看看當地特產，秋天栗子當造，清甜可口，當走到累時，不妨到竹風堂吃個下午茶甜點，栗子豆沙餅再加一杯暖暖的抹茶，靜靜地品嘗。

到傍晚，可以走到大街上吃碗信州味噌拉麵，之前也介紹了一間挺有特色的佐藏給大家，大家也不妨一試。如果還未能滿足到大家的購物慾，附近還有大型購物商場，可以找得到屬於自己的戰利品。最後大家也可以吃過晚飯後才回酒店取行李，再到另一個目的地。

交通 火車： 東京駅 --> 新宿駅 --> 松本駅（約三小時） 名古屋駅 --> 松本駅（約兩小時）

內容提供：匠心の旅

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