香港酒店優惠｜位於太子的新落成酒店Hotel 1936開幕，處處保留了30年代的建築特色，更推出連旗袍體驗的住宿套票，是時候來體驗一下老香港的魅力！

位於太子的新酒店Hotel 1936開幕，酒店由三級歷史建築物改建而成，在30年代的建築上加建，成爲20層高、有50間客房的精品酒店。

酒店有一個Gallery，展出部份舊相片、舊裝飾。（黃舒慧攝）

酒店前身是30年代的唐樓，被列爲三級歷史建築，外牆及部份範圍都被完整保留，並且加以活化維修！酒店内部用上懷舊木系裝潢，木門框、窗框、舊火爐都令人仿如置身30年代！

陽台留有舊式風格瓷磚。（黃舒慧攝）

酒店沒有餐廳，不過就有一個開放供公衆的展覽廳，可以參觀到原本的舊建築内部。酒店現時有優惠套票，可以優惠價錢入住並享旗袍體驗，可以穿著旗袍置身30年代的建築之中！

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+ 5 + 5 + 5

不過就要留意返，旗袍體驗住宿套票需要自行到上環的「20s貳拾年華」挑選並試身，於店舖更會有店主爲大家盤髮Set頭！如果不想於入住當天進行旗袍體驗的話，也可選擇在入住酒店一個月内，帶著酒店發出的換領券前往20s貳拾年華進行體驗。

Hotel 1936 地址：旺角太子道西179號 電話：3895 1936

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