外賣下午茶｜疫情之下，不少食肆都推出外賣，火鍋、燒肉等等全部都可以外賣，少不得今年最紅的英式下午茶！精選10間高CP值的外賣下午茶，一於訂一個與閨密在家靜靜約會！

【1】Conrad——聖誕下午茶

即日起可以試試港麗酒店的聖誕下午茶！下午茶有不少經典的茶點，例如三文治、自家製酥皮腸卷、鴨肝醬球伴開心果碎及松露香菇酥盒等，同時更加迎合冬日氣氛，推出熱紅酒！

👇👇👇點擊睇點樣有熊仔👇👇👇

【2】Hotel Icon——外賣GODIVA主題

聯乘GODIVA推出的主題下午茶深受歡迎，現在更加推外賣版！紙製的三層架上放有各款融合朱古力的鹹甜點，不過與堂食比較，沒有任食的GODIVA朱古力軟雪糕任食，就相對覺得有點失色！

👇👇👇點擊睇幾錢👇👇👇

【3】Ritz Carlton——德國風格下午茶

有多款特色甜品如德國糖霜曲奇、聖誕朱古力金寶、黑森林蛋糕等的12月主題下午茶，有推出外賣版本，用十分華麗的盒子盛載，打卡一流！

👇👇👇點擊睇幾錢👇👇👇

【4】Grand Hyatt——茶園大熱下午茶

香港君悅酒店Tiffin的下午茶，最近成爲網上大熱，平實傳統的味道成爲大家的首選！推出節慶版外賣下午茶，價錢十分相宜，成爲不少人外賣下午茶的選擇。

茶園下午茶節慶版，價錢為折實406元。（Grands Hyatt Facebook）

【5】Rosewood瑰麗酒店——五道菜精緻下午茶

瑰麗酒店的下午茶同樣是不少人的首選，將下午茶分成五道菜上，由第一道菜三文治開始，到中段的鬆餅及兩道甜品，而最後一道菜更是朱古力餐車，全車都是朱古力甜品，朱古力控必去！

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

【6】四季酒店——聖誕主題架子厚實

四季酒店從疫情起就開始提供外賣下午茶，臨近聖誕，更推出聖誕主題下午茶，連架子都換成節慶的紅色，超有氣氛！

👇👇👇點擊睇價錢👇👇👇

【7】如心酒店——超高CP值之選

價錢僅需298元，供兩位用的荃灣如心海景酒店下午茶外賣CP值十分高，近日都不時登上下午茶討論區的版面，普遍評價都不錯！

👇👇👇點擊睇下午茶👇👇👇

【8】仙后餐廳——華麗下午茶

張敬軒開設的法國餐廳風格超華麗，推出外賣下午茶同樣華麗，包括二人份量的甜點、鬆餅、精緻美點、精選茶包，再以「仙后限量珠寶箱」包裝，十分打卡-able！不過就限量供應，每日只有20份！

👇👇👇點擊睇價錢👇👇👇

【9】帝苑酒店——自取朱古力下午茶

共有9款茶點的帝苑酒店外賣下午茶，除了英式鬆餅，更有多款朱古力口味甜點應節！另外會有茶包提供，回家都可以好好享受。

👇👇👇點擊睇價錢👇👇👇

【10】朗廷酒店——粉紅主題聖誕下午茶

總是走少女心粉嫩粉嫩主題的朗廷酒店，今個聖誕都推出聖誕粉紅主題下午茶。「聖誕糖果世界」下午茶一如以往十分夢幻，放滿迷你薑餅人曲奇、紅絲絨樹頭蛋糕等茶點。於11月25日或之前預訂12月1至22日、27至30日及1月2至3日的節日菜單，更可享75折早鳥優惠。

👇👇👇點擊睇價錢及供應時段👇👇👇

💡同場加映：IG Shop｜7間人氣網店手工甜品$14起 巴斯克蛋糕/bagel/千層蛋糕💡

【1】@monsoon.bagel——人氣Bagel店多款新奇口味

只要是Bagel愛好者，應該都有聽過monsoon的大名！並不是想買就能買，要集合天時地利人和，碰巧遇上不定期開團才可以買，還要和其他買家鬥手速！記者就有朋友表示，試過搶三四次都沒有成功過，可見有多受歡迎！這間店的口味十分特別，有芝麻手撕雞口味、泰式九層塔打抛豬味、辣蕃茄鹹乳酪培根等等。

👇👇👇點擊睇相及價錢👇👇👇

想知道其他推薦？立即觀看全文👉👉👉IG Shop｜7間人氣網店手工甜品$14起 巴斯克蛋糕/bagel/千層蛋糕