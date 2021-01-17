生蠔是不少人的Comfort Food！除了Cocktail Sauce和檸檬汁之外，原來還有其他隱藏食法！

每次看著琳琅滿目的貨品，都會選擇困難症病發！到底在云云貨品款式之中，應該怎樣挑選才不會踩雷？到底不同的菜式又有沒有特定的食法？怎樣吃才不失禮？幫緊你！幫緊你！ 好食玩飛欄目《專家幫緊你》將解答大家各種疑難，我Ruby會邀請各方專家教路，以經驗和知識，讓大家以後成爲購物飲食精明眼，從此不花冤枉錢、不失禮人前！你都有疑難？即刻電郵至travel@hk01.com，專家一定幫到你！幫到你！

香港人對生蠔的熱愛，豈止於去自助餐狂吃生蠔！有不少人更會在專門店購入生蠔回家慢慢歎，又有人會特登去蠔吧密密食，不過除了生啪、Cocktail Sauce和檸檬汁，還有更多不一樣的食法你肯定未試過！

OCEAN THREE創辦人聰哥教大家幾種生蠔隱藏食法。（莊堅毅攝）

專家幫緊你！今次我們向轉售生蠔的OCEAN THREE創辦人聰哥請教，睇睇聰哥有咩好介紹！

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除了配搭的醬汁，原來不同季節都應該吃不同產地的生蠔，才可以食到最肥美好吃的蠔！即刻睇睇聰哥教大家點樣揀！

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💡同場加映：歎下午茶必學6個細節 Scone搽jam先定搽cream先？｜專家幫緊你#6💡

Rosewood、St Regis、四季、半島等等多間酒店今年都成爲不少人常去之地，就算沒有時間Staycation，都會去吃個下午茶，與朋友聊聊天喝杯茶。不過個個都去下午茶，又是否個個都懂得怎樣吃下午茶？

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